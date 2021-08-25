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«Печән базары»: лекции под чай, музыка на воде

00:00, 25.08.2021 6

Фестиваль современной татарской культуры посвятили дружбе поколений

«Печән базары»: лекции под чай, музыка на воде
Фото: instagram.com/tatardesign_official

29—30 августа на набережной Марджани пройдет фестиваль современной татарской культуры и дизайна «Печән базары». В девятый раз в Казани соберутся мастера рукоделия, костюма, семейные подряды, лекторы, музыканты, экскурсоводы, показывая, что татарский является языком городской реальности. Подробнее о празднике — в материале «Реального времени».

Тема фестиваля — поколения

Второй год подряд фестиваль проводится совместно с Дирекцией парков и скверов, которая предложила в эти дни гулять по Кабану в национальных костюмах — праздник получил название «Милли кием». По сути, развивается изначальная идея «Печән базары». В 2013 году он прошел в память столетия со дня смерти Тукая: тогда многие приходили на мероприятие в костюмах начала эпохи. Правда, если первый фестиваль был небольшим событием, то в прошлом году его посетили более 50 тысяч человек.

На этот раз у мероприятия есть тема — это поколения. В частности, дирекция предложила повторить опробованный в рамках фестиваля «Город арт-подготовка» «Кабантуй», собрав за столом людей, которым небезразлично озеро. Еще одно развлечение — фотопроект «Семейный портрет» и фотозона в национальном стиле.

На всей набережной Марджани развернутся небольшие мини-спектакли с вовлечением зрителей, рассказывающие о знатных родах прошлого. Судя по предварительным сценариям, мы увидим свадьбу Биби-Марьям-Бану Апаковой и Мухамедшафи Шамиля, узнаем горестную судьбу купца Айтуганова, увидим живого Карла Фукса и небольшой фрагмент из остро социальной драмы Фатиха Амирхана «Яшьләр» («Молодежь») о конфликте поколений.

Фишка праздника — иммерсивный спектакль. Фото: instagram.com/tatardesign_official

На дизайн-маркете в этом году будет работать более 100 татарских дизайнеров, и это только четверть людей, подавших заявки: представлена одежда, аксессуары, кошельки, обувь, предметы для домашнего интерьера, открытки и сувениры ручной работы. Расширяется территория фуд-корта с уличной едой и натуральными продуктами от фермеров Татарстана, включая казылык, сыр и крафтовый чай.

Корреспондент «Реального времени», немало написавший гидов о Старо-Татарской слободе, проверит недавний материал о Кабане, предложив прокатиться на самокатах (неэлектрических, ибо поездка будет неспешной) и велосипедах вокруг озера, слушая истории про Апанаевых, Юнусовых, Крестовниковых и Вараксиных.

Кроме того, в первый день историк Айрат Фәйрахманов расскажет о Забулачной республике, а куратор спецпроектов Камаловского театра Нияз Игламов, житель слободы, поведает, как здесь жилось в его детстве. Все экскурсии — на татарском. На русском популярный блогер Лилия Калимуллина поведает о купеческих династиях Татарской слободы. Начало экскурсий — у памятника Марджани.

На дизайн-маркете в этом году будет представлена одежда, аксессуары, кошельки, обувь, предметы для домашнего интерьера, открытки и сувениры ручной работы. Фото: Илья Репин

Для самых энергичных на базаре онлайн-разговорный клуб SkyTat и Уфимский книжный клуб проведет «О.К. квест», в ходе которого будут искать клад, запрятанный в озере Кабан и тщательно охраняемый сказочным Драконом-Аждахой.

Акыл — это сила

Проект форума «Ачык университет» («Открытый университет»), развивающий проект бесплатных интернет-курсов на татарском, проведет серию лекций на открытом воздухе у мечети Марджани в формате чаепития.

В программе — открытая дискуссия «Литература сегодня: запретные темы и ненаписанные произведения», обмен опытом «Слоу-ливинг по-татарски: можно ли замедлить время?», обзорная лекция «40 проектов для 40 языков», лекция «Сад — пространство личности» (ее читает заместитель директора Института истории Альфрид Бустанов). Также можно будет узнать, как составить родословную. В конце поэтесса Гузель Закирова проведет поэтический интерактив с участием молодых поэтов, музыкантов, актеров «Поэты и «просто пишущие стихи»: участники будут зачитывать произведения, а зрители должны будут угадать, авторские они или чужие.

Дети на мастер-классах смогут научиться расписывать имбирные пряники, делать браслеты и украшения из фетра, головные украшения, орнаменты из глины, изделия из керамики и попрактиковаться в арабской каллиграфии.

Дети на мастер-классах смогут научиться расписывать имбирные пряники, делать браслеты, попрактиковаться в арабской каллиграфии. Фото: Максим Платонов

Что касается музыки, то на плавучей сцене фестиваля выступят разнообразные исполнители. Поклонник электрофанка Ильгиз Шайхразиев, пианист Азат Гыймадиев, оперная певица Элина, суровая рок-группа GAUGA и гость из Уфы Тимур Ямалов. Во второй день их сменит певица-модель Fauzia, электронщик-шутник Yatmas Dusai, известный в блогосфере проект Abadeli, мастера сэмпладелики KRAPIVA и пентатоник-рок-группа «Карт аяк».

Кроме того, отдельный цикл крохотных событий представит радио «Тәртип» — от прослушивания пластинок до мастер-класса по татарским народным инструментам.

Подробное расписание фестиваля можно узнать в группе «Вконтакте» и на странице «Инстаграм».

Афиши для фестиваля рисовал Нияз Хазиахметов, один из самых оригинальных художников, работающих с темой локальности.
Радиф Кашапов
ОбществоКультураИстория Татарстан

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 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08:38
    На таких базарах продают безделушки, дорогие к тому же они
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    Анонимно 11:00
    это не базар, базар - лишь половина мероприятия.
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  • Анонимно 10:47
    Несколько лет, из интереса посещал данное мероприятие. Впечатления как от местечкового торга. Удивительно, как не стыдятся ломить цены за деревянные серьги выточенные на станке ЧПУ, выдавая их за handmade. Необработанный кусок кожи плохого качества, продают как "АВТОРСКОЕ ИЗДЕЛИЕ"! Конечно есть достойные вещи вышивка и ювелирные изделия, но основная масса поделки уровня детского кружка. Вывод: распиаренная "замануха" для туристов.
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    Анонимно 11:00
    так вы не берите то, что на ЧПУ, берите еще дороже то, что руками сделано)
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    Анонимно 12:37
    Общий уровень слабый, выбор скудноват.
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    Анонимно 12:38
    Судя по ваши ответам, вы видимо PR-специалист данного фестиваля?))
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