«Печән базары»: лекции под чай, музыка на воде

Фестиваль современной татарской культуры посвятили дружбе поколений

29—30 августа на набережной Марджани пройдет фестиваль современной татарской культуры и дизайна «Печән базары». В девятый раз в Казани соберутся мастера рукоделия, костюма, семейные подряды, лекторы, музыканты, экскурсоводы, показывая, что татарский является языком городской реальности. Подробнее о празднике — в материале «Реального времени».

Тема фестиваля — поколения

Второй год подряд фестиваль проводится совместно с Дирекцией парков и скверов, которая предложила в эти дни гулять по Кабану в национальных костюмах — праздник получил название «Милли кием». По сути, развивается изначальная идея «Печән базары». В 2013 году он прошел в память столетия со дня смерти Тукая: тогда многие приходили на мероприятие в костюмах начала эпохи. Правда, если первый фестиваль был небольшим событием, то в прошлом году его посетили более 50 тысяч человек.

На этот раз у мероприятия есть тема — это поколения. В частности, дирекция предложила повторить опробованный в рамках фестиваля «Город арт-подготовка» «Кабантуй», собрав за столом людей, которым небезразлично озеро. Еще одно развлечение — фотопроект «Семейный портрет» и фотозона в национальном стиле.

На всей набережной Марджани развернутся небольшие мини-спектакли с вовлечением зрителей, рассказывающие о знатных родах прошлого. Судя по предварительным сценариям, мы увидим свадьбу Биби-Марьям-Бану Апаковой и Мухамедшафи Шамиля, узнаем горестную судьбу купца Айтуганова, увидим живого Карла Фукса и небольшой фрагмент из остро социальной драмы Фатиха Амирхана «Яшьләр» («Молодежь») о конфликте поколений.

Фишка праздника — иммерсивный спектакль. Фото: instagram.com/tatardesign_official

На дизайн-маркете в этом году будет работать более 100 татарских дизайнеров, и это только четверть людей, подавших заявки: представлена одежда, аксессуары, кошельки, обувь, предметы для домашнего интерьера, открытки и сувениры ручной работы. Расширяется территория фуд-корта с уличной едой и натуральными продуктами от фермеров Татарстана, включая казылык, сыр и крафтовый чай.

Корреспондент «Реального времени», немало написавший гидов о Старо-Татарской слободе, проверит недавний материал о Кабане, предложив прокатиться на самокатах (неэлектрических, ибо поездка будет неспешной) и велосипедах вокруг озера, слушая истории про Апанаевых, Юнусовых, Крестовниковых и Вараксиных.

Кроме того, в первый день историк Айрат Фәйрахманов расскажет о Забулачной республике, а куратор спецпроектов Камаловского театра Нияз Игламов, житель слободы, поведает, как здесь жилось в его детстве. Все экскурсии — на татарском. На русском популярный блогер Лилия Калимуллина поведает о купеческих династиях Татарской слободы. Начало экскурсий — у памятника Марджани.

На дизайн-маркете в этом году будет представлена одежда, аксессуары, кошельки, обувь, предметы для домашнего интерьера, открытки и сувениры ручной работы. Фото: Илья Репин

Для самых энергичных на базаре онлайн-разговорный клуб SkyTat и Уфимский книжный клуб проведет «О.К. квест», в ходе которого будут искать клад, запрятанный в озере Кабан и тщательно охраняемый сказочным Драконом-Аждахой.

Акыл — это сила

Проект форума «Ачык университет» («Открытый университет»), развивающий проект бесплатных интернет-курсов на татарском, проведет серию лекций на открытом воздухе у мечети Марджани в формате чаепития.

В программе — открытая дискуссия «Литература сегодня: запретные темы и ненаписанные произведения», обмен опытом «Слоу-ливинг по-татарски: можно ли замедлить время?», обзорная лекция «40 проектов для 40 языков», лекция «Сад — пространство личности» (ее читает заместитель директора Института истории Альфрид Бустанов). Также можно будет узнать, как составить родословную. В конце поэтесса Гузель Закирова проведет поэтический интерактив с участием молодых поэтов, музыкантов, актеров «Поэты и «просто пишущие стихи»: участники будут зачитывать произведения, а зрители должны будут угадать, авторские они или чужие.

Дети на мастер-классах смогут научиться расписывать имбирные пряники, делать браслеты и украшения из фетра, головные украшения, орнаменты из глины, изделия из керамики и попрактиковаться в арабской каллиграфии.

Дети на мастер-классах смогут научиться расписывать имбирные пряники, делать браслеты, попрактиковаться в арабской каллиграфии. Фото: Максим Платонов

Что касается музыки, то на плавучей сцене фестиваля выступят разнообразные исполнители. Поклонник электрофанка Ильгиз Шайхразиев, пианист Азат Гыймадиев, оперная певица Элина, суровая рок-группа GAUGA и гость из Уфы Тимур Ямалов. Во второй день их сменит певица-модель Fauzia, электронщик-шутник Yatmas Dusai, известный в блогосфере проект Abadeli, мастера сэмпладелики KRAPIVA и пентатоник-рок-группа «Карт аяк».

Кроме того, отдельный цикл крохотных событий представит радио «Тәртип» — от прослушивания пластинок до мастер-класса по татарским народным инструментам.

Подробное расписание фестиваля можно узнать в группе «Вконтакте» и на странице «Инстаграм».

Афиши для фестиваля рисовал Нияз Хазиахметов, один из самых оригинальных художников, работающих с темой локальности.