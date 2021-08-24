Бизнес-аккаунт дня: зеленодольский мастер-ювелир

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 135-я

Одним из показателей реальных доходов населения и состояния экономики страны в целом является спрос на ювелирные изделия. Пандемийный 2020 год уронил доходы ювелирной отрасли почти на 90%. При этом у населения вырос спрос на изготовление украшений из драгметаллов и камней на заказ. Артем Новожилов из Зеленодольска уже больше 10 лет изготавливает эксклюзивные ювелирные изделия. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Не украшения, а эмоции

Много лет ювелирных дел мастер зеленодолец Артем Новожилов работал в мастерской — ремонтировал и правил готовые украшения. Однако желание творить самому взяло верх, и мастер основал бренд — novo jeweler. Артем начал изготавливать на заказ кольца, цепочки, серьги и другие украшения по эскизам клиентов и собственным разработкам.

Ювелир уже создал сотни изделий для заказчиков не только Зеленодольска и Казани, но и других городов республики и России. Золото, серебро, бриллианты, сапфиры, другие драгоценные и полудрагоценные камни — все подвластно мастеру. Из заготовок появляются уникальные кольца или сережки, которых больше ни у кого нет. Как говорит Артем Новожилов: «Я перестал делать украшения, я делаю эмоции».



Сегодня аналитический разбор аккаунта ювелира провела Камилла Салимгараева — SMM-менеджер агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.



Больше информации — в шапку профиля и контента — в сторис

Бизнес-аккаунтам нужно быть на виду, заявлять о себе. В зависимости от целей может быть выбрана та или иная модель «поведения» в социальной сети. Позиционирование помогает упаковать аккаунт при условии, что оно правильно сформировано.

Первый вопрос, который возникает при посещении профиля @novo.jeweler — куда я попала? Это ювелирная мастерская? Личный аккаунт ювелира? Ломбард? В этом аккаунте можно найти элементы в пользу каждого варианта. Например, упоминание в нике «jeweler» и подпись ЮВЕЛИР в био — черта личного бренда, но классификация товар/услуга, лента профиля в виде товарной сетки указывают на мастерскую или магазин.

Наш совет — определитесь, что вы продаете: свою экспертность как ювелира или непосредственно украшения, и сделайте на этом акцент. Сформируйте рубрикатор, визуал, оформите шапку профиля.

Ник профиля простой и запоминающийся — прекрасно. Что с био? «Перестал делать украшения, делаю эмоции» звучит отлично, но это одно предложение, не стоит делить его на несколько частей. Вместо этого можно добавить информацию о том, что выделяет вас на фоне конкурентов. Может быть, вы делаете украшения из латуни? Работаете по своим собственным эскизам? Или готовы отдать готовое изделие уже через 2 дня?

Хайлайтс — есть. И даже оформлены в одном стиле, названия читаются. А как часто вы снимаете сторис? Стоит всерьез задуматься об этом — сторис напоминает подписчикам о вашем существовании. Сюда можно вынести и развлекательный контент, чтобы не захламлять ленту.

К аккаунту привязан taplink, но, если перейти по ссылке, можно обнаружить, что у мастерской есть логотип! Почему его нет в профиле — сложная задумка автора. Кнопки для перехода в мессенджеры должны быть понятными, странные формулировки не вызывают у людей большого интереса. Не забывайте о том, кто ваша аудитория, делайте просто и понятно. В taplink можно переместить и карточки товаров. Обратите внимание — лучше не просто загрузить фотографии, а сделать каталог с описанием и ценами на изделия. Не усложняйте покупку.

Наш совет. Taplink позволяет подключить Facebook Pixel. Алгоритмы будут фиксировать информацию о людях, которые переходят по ссылке. Это позволит в будущем показывать рекламу в том числе тем, кто уже интересовался вашими изделиями. А значит, рекламная кампания принесет больше продаж.

Также добавьте раздел «ответы на частые вопросы». Расскажите о себе, о металлах, с которыми работаете, сроках изготовления украшения и своем опыте.

В Instagram нужно «играть» по правилам

Контент. За последний месяц была сделана одна публикация, за июль — четыре. Регулярный постинг — привычка хорошая, полезная. Но публиковать «хоть что-то» не вариант. Попробуйте составить контент-план, придумать постоянные рубрики и выкладывать посты каждые 3-4 дня. Так устроены алгоритмы Instagram, и нужно «играть» по правилам.

Старайтесь прогонять тексты публикаций через онлайн-сервисы «Главред» или text.ru. Пара лишних минут помогут избежать опечаток, подскажут, как точнее и понятнее сложить мысли в слова.

Вернемся к позиционированию. Будьте сдержаннее и интеллигентнее в общении с аудиторией, не опускайтесь до пошлостей. Это удешевляет ваш бренд, уверена, не для этого вы собирали его по кирпичикам.

Ювелирные изделия подчеркивают красоту владельца, создают эстетику. Это ценность продукта для клиента — и ее стоит транслировать. Если есть возможность, пригласите предметного фотографа и совместными усилиями соберите визуал профиля.

Несмотря на небольшие недочеты, чувствуется, что аккаунт ведет человек с горящими глазами. Человек, который получает удовольствие от своей работы, и комментарии под постами это подтверждают. Желаем побольше заказов и неповторимого визуала!