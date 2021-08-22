Как подготовить ребенка к школе и мотивировать на учебу

Советы практического психолога о том, как мягко перевести ребенка с летних каникул на школьные рельсы

Фото: Максим Платонов

«Посмотрите на маленького ребенка — ему все интересно, он стремится все изучить. И этот интерес надо уметь поддерживать. Детям изначально интересно учиться. Но через месяц в школе у многих угасает желание. Надо смотреть, где оно угасает и как интерес подогреть — поиграть, подрасслабить, поменять фокус с ошибок на то, что получается», — рассуждает в интервью «Реальному времени» специалист Центра практической психотерапии под руководством С.В. Ковалева, практикующий психолог Диляра Суючева. Эксперт рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе с психологической точки зрения, как мотивировать на учебу и создать для него ситуацию успеха.

«Можно поиграть в школу до начала учебы»

— Как правильно психологически подготовить к 1 сентября первоклашек, чтобы минимизировать стресс?

— Таким маленьким детям стоит рассказать, что такое школа, какие там приняты правила, что их ждет, как проходят уроки. То есть нужно максимально информировать ребенка. Возможно, поиграть в школу до начала учебы. Можно меняться ролями — сначала я учитель, а ты — ученик, и наоборот.

В любом случае детям нужно дать информацию о том, что такое школа, в понятной для них форме. И настроить ребенка на то, что в школе будет хорошо, безопасно, интересно, там будут другие детки и можно найти новых друзей.

— Нередко родителям первоклашек рекомендуют брать отпуск на этот период, чтобы ребенок лучше адаптировался к началу учебы…

— Если такая возможность есть, то стоит взять отпуск. Это позволит спокойно отводить ребенка в школу, встречать, помогать, когда это необходимо, с заданиями и с адаптацией.

— Как помочь ребенку войти в нужный график и режим дня после летних каникул?

— За недельку до 1 сентября можно начать подготовку к другому режиму — подстраивать подъем и время укладывания. Для ребенка очень важно знать распорядок, так что режим дня стоит перестраивать, чтобы ребенок мог вовремя встать без капризов и вовремя лечь спать.

— Какими бы словами вы рекомендовали родителям напутствовать детей перед 1 сентября? Какими конкретными фразами могут оперировать родители?

— Тебя ждет новый мир школы, где ты будешь получать новые знания, учиться читать, писать, считать, как взрослый. Это долгий и удивительный путь на несколько лет. Как и любые герои становятся сильнее, проходя различные приключения и испытания, ты тоже будешь становиться другим и взрослеть. Не обещаю, что будет легко, но точно будет интересно, познавательно, и мы найдем много сокровищ на этом удивительном пути. И даже если будут сложности и, возможно, чтобы их преодолеть, понадобится прилагать усилия — с ними можно справиться, и ты всегда можешь обратиться за помощью к нам.

Можете узнать про его любимых героев, какие испытания им пришлось преодолеть, какие качества для этого проявить — все это может помочь для обретения сил и способностей.

«Нужно показывать «плюшки»

— Как правильно мотивировать старшеклассника на учебу в преддверии года сдачи ОГЭ или ЕГЭ?

— Они уже знают, что такое школа и с чем ее едят. Стоит переговорить с ребенком и поднять вопрос, зачем в принципе нужно учиться и ходить в школу. Но сначала родителям стоит самим для себя ответить на этот вопрос — зачем современному ребенку учиться? Самый частый аргумент против учебы, с которым они столкнутся: в интернете сейчас есть вся информация, и это правда.

Получить знания в виде информации — не самая главная цель обучения. Нужно поговорить по душам и найти то, что действительно зацепит и сделает обучение важным процессом. Очень многие дети, к сожалению, не мотивированы на учебу.

Стоит выстраивать мотивацию не из того, что «надо», а через «хочу». Нужно поинтересоваться, что для ребенка значимо и круто, и выстроить мотивацию на этом базисе.

Обязательно нужно сказать, что ребенку предстоит очень важный год, который позволит проявить себя по полной программе, добиться нового интересного результата для самого себя и определить жизненный путь на будущее. Нужно дать понять, что учеба нужна и важна в первую очередь для самого подростка, в чем он может еще больше развиться и проявить себя.

— Зачастую родители на этом этапе начинают стращать, вроде того, что дворником станешь, как сосед дядя Вася… Насколько это правильная стратегия?

— Дворники всегда нужны — это востребованная профессия (смеется, — прим. ред.). Но стращать, конечно, не стоит. Стоит выстраивать мотивацию прежде всего на плюсах, а не на минусах — показать «плюшки», которые ребенок получит, если у него все будет получаться. Ну и помнить, что выбор всегда за ним и его учеба — это его зона ответственности, а не родителей.

«Мозг — как мышцы у спортсмена»

— Считается, что ребенку нужно создать ситуацию успеха, чтобы он был мотивирован на учебу. Как этого можно добиться?

— Нужно акцентировать внимание на победах и достижениях ребенка. Тут работает такая схема: если у тебя что-то получилось — значит, может получиться что-то еще, здесь важно поддерживать имеющийся интерес, возможно, повышая уровень задач. Если постоянно говорить, что у ребенка ничего не получается — будет обратный эффект. И в принципе, сами взрослые тоже знают, что если что-то не получается — интерес к делу падает, появляется отторжение и постоянное откладывание. У детей так же, но в тысячу раз сильнее.

Кроме того, подростки очень болезненно реагируют на критику, они ее воспринимают в штыки. И им действительно очень нужна поддержка в этом возрасте. Нужно выяснять, какие есть трудности, и предлагать свою помощь, не предъявляя претензий. Если вы видите, что ребенку сложно (с каким-то предметом, во взаимодействии с учителем, во взаимоотношениях с одноклассниками), нужно интересоваться его эмоциональным состоянием, научиться обсуждать случившееся без лишних нравоучений. Очень хорош вопрос: «Чем конкретно я могу тебе помочь?».

Но вы должны четко поставить ограничения, что учиться подросток будет в любом случае — мозг нужно обязательно развивать, и сейчас самое время это делать. Каким способом ребенок будет выстраивать новые нейронные сети (кстати, про это тоже стоит почитать и рассказать подростку) — это уже он может решить сам. Кто-то сделает упор на математику, кто-то — на гуманитарные дисциплины. Но это драгоценное время для развития мозга упустить нельзя — чтобы выстроить новые нейронные связи. Мозг — как мышцы у спортсмена, чтобы они хорошо функционировали, их форму нужно постоянно поддерживать. С мозгом то же самое — чтобы было выстроено интересное мышление, чтобы находить новые идеи, каким-то образом воплощать свои мечты в жизнь, нужен хорошо функционирующий мозг. И для этого стоит учиться.

«У нас многовековая традиция обучения через критику»

— А метод «зеленой ручки» можно считать действенным? Мало кто им пользуется, даже учителя подчеркивают красной ручкой ошибки, а не зеленой все то, что ребенок выполнил верно…

— Метод «зеленой ручки» ставит фокус на том, что правильно и что получается. Положительное подкрепление для правильного исполнения. К сожалению, у нас многовековая традиция обучения через критику. Поэтому отношение к ошибкам — отдельная история. Даже многие взрослые что-то теряют или упускают из-за страха ошибиться.

Помните, что повышение голоса, агрессивное поведение со стороны значимого взрослого пугает ребенка, а гормоны страха плохо влияют на развитие коры больших полушарий головного мозга. Поэтому, ругая за ошибки, вы скорее получите обратный результат. Стоит выстраивать другое отношение к ошибкам. Это просто некий маркер того, что у меня пока не получается и на что стоит обратить больше внимания. Самое главное — ошибку всегда можно исправить, в ней нет ничего страшного.

Ошибка — некий опыт. Когда у меня что-то не получается, я могу исправить ошибку для достижения успешного результата. Это ступенька обучения. Если человек боится ошибиться, это может выливаться в полное бездействие и апатию, когда он думает, что лучше вообще ничего не делать, чем рисковать ошибиться. Уже с малых лет необходимо формировать правильное отношение к ошибкам.

«Есть ситуации, когда обязательно вмешательство взрослого»

— Как не отбить у ребенка желание учиться, если речь об учениках средней школы?

— Есть особенность перехода из начальной школы в среднюю. Это тоже непростой для детей период. С одной стороны, начинается перестройка организма, ребенок постепенно становится подростком. С другой стороны, идет смена школьного режима. В этой ситуации ребенку стоит заранее рассказывать, что его ждет: например, что не будет одного учителя, а будет учитель по каждому предмету. И что учителя, как и все люди, бывают разными, со своим подходом, своими требованиями. Жизнь в принципе такая, что везде встречаются разные люди и у всех разное представление о мире. И если у ребенка возникают трудности в выстраивании коммуникации с каким-то учителем, он не должен бояться обращаться за помощью к своему взрослому.

Нужно создать доверительную атмосферу с ребенком, чтобы он рассказывал, в чем и когда у него возникают сложности, и чтобы вы могли предложить вместе все решить.

— А бывают случаи, когда вопросы настолько нерешаемые, что требуют смены школы?

— Бывают. Если вы понимаете, что ребенок не контактирует с учителем, есть конфликт, иногда стоит поменять школу. В моей практике были случаи, когда ребенка переводили в другую школу, и все нормализовалось.

В любом случае надо понимать, что ребенок один на один конфликт с учителем не решит. В этой ситуации обязательно вмешательство взрослого, на которого ребенок может опереться.

— А если дело касается буллинга?

— Это ситуация, в которую родителям необходимо вмешиваться. Если выясняется, что ребенка травят и он не хочет ходить из-за этого в школу, замалчивает, отнекивается, нужно выяснять, что происходит в школе. Если он боится рассказать об этом вам, стоит обратиться к специалисту-психологу, с которым выстроится более доверительный контакт. Здесь необходима работа по восстановлению самооценки ребенка. Обычно, когда взрослые вмешиваются и ситуация проясняется, дети перестают себя так вести.

«Домашняя работа — зона ответственности детей»

— Вопрос, актуальный для львиной доли родителей. Как быть с домашкой?

— Родителям стоит задавать самим себе вопрос: «Чего я боюсь, если мой ребенок не хочет делать домашнюю работу или делает ее с ошибками?». Домашняя работа — по большей части работа ученика, необходимая для него самого. Детям стоит знать, что домашняя работа — их зона ответственности. Но при необходимости он всегда может обратиться за помощью к родителям.

Возможно, первое время все же необходим контроль — нужно интересоваться, что задали, как сделал, что получилось. По крайней мере, в начальной школе.

— А если ребенок наотрез отказывается делать домашку, нужно просто отпустить ситуацию?

— Бывает так: не буду, и все. Нужно смотреть, что для ребенка интересно и важно. И мыслить не категориями, почему МНЕ надо, чтобы ребенок сделал эту домашнюю работу, а почему ОН может захотеть это делать, почему ЕМУ может быть интересно. Если есть интерес и «хочу», ребенок сам будет тянуться и проявлять инициативу.

Обязательно хвалите детей. Даже если вам кажется, что ребенок не сделал что-то очень значимое, хвалить важно, нужно и необходимо. Ну не получится детей перехвалить! Этим формируется хорошая самооценка и понимание, что с ним все в порядке. Это тот бензин, на котором эта машина готова ехать в непростое путешествие.

— Стоит ли мотивировать ребенка к выполнению домашней работы какими-то деньгами?

— Не стоит. Мотивируя таким образом, мы можем наткнуться на то, что ребенок без денег потом вообще ничего делать не будет, и тогда родитель попадается в ловушку. Может быть, стоит договариваться за выполнение той же домашней работы вовремя не о денежном вознаграждении, а пообещать интересное времяпрепровождение — поход в кино или парк, например. Ты сделаешь — а мы пойдем в гости к друзьям, в кино, парк. То есть в любом случае домашку ребенок делать будет, но сколько времени это займет? Если весь вечер, то, соответственно, никаких кино или прогулок — мы уже не успеваем. Нужно считывать и темперамент ребенка. Кому-то требуется много времени, чтобы сесть и начать заниматься, а кто-то может за 10 минут сделать — и готов дальше гулять. У каждого ребенка свой темп исполнения.

— Есть дети, с которыми стоит отпустить ситуацию, если они не делают домашнюю работу?

— Вопрос в том, что отпустить ситуацию — это, прежде всего, отпустить свое напряжение по этому поводу родителю. Потому что для него это, скорее всего, какая-то боль, что его ребенок не делает домашнюю работу. Нужно посмотреть вглубь себя и понять, в чем причина собственного напряжения по этому поводу. Осознав это, можно позволить себе быть неидеальным и отпустить ситуацию.

Хотя у родителей есть определенное право устанавливать какие-то правила и рамки, которые мы вынуждены задавать детям. Нужно всегда помнить о том, что мы хотим вырастить человека, который сможет жить самостоятельно без нас. Это цель любого воспитания.

«Главное — сделать обучение интересным процессом»

— Как детям правильно снимать стресс, расслабляться, отдыхать в контексте школы, особенно на старте нового учебного года?

— У каждого ребенка есть набор любимых занятий. Даже во время учебного года у ребенка должно быть время не только на учебу, но и на его любимые занятия (ключевое слово — «его»). Это такая деятельность, от которой он получает удовольствие. В этом случае психика расслабляется и не возникает перегруза. Такие занятия надо включать в повседневный режим ребенка. Не так, чтобы все время учиться, учиться, нужно давать время отдыхать.

— Где найти эту грань? По сути, родители разбиты на два лагеря. Кто-то считает достаточным исключительно посещение школы и убежден, что в остальное время ребенок должен отдыхать и гулять, другие же загружают детей кучей занятий, не оставляя никакого свободного времени…

— Истина, как обычно, где-то посередине. Нужно так выстроить режим ребенка, чтобы он не сильно уставал, был в форме и способен к выполнению необходимого. Главное — сделать обучение интересным процессом.

Есть шикарный навык, которому нужно обучить каждого ребенка: сделать из неинтересного процесса интересный. То есть даже рутину можно превратить в классное, удивительное приключение.

«Выкинуть страх в волшебную помойку»

— Нужно включать игровые механизмы?

— Да. Мы можем включать воображаемых героев. Например, предложить нарисовать на бумаге, какой персонаж будет сейчас помогать тебе делать домашнюю работу. А какие герои будут тебе давать качества, чтобы у тебя получилось сделать это задание? Например, терпение, хорошее настроение. И мы можем это обыграть. Если ребенок боится ошибиться, можно этот страх слепить из пластилина, вытащить этот страх из тела с помощью волшебного магнита. И потом выкинуть страх в волшебную помойку. И затем подумать, чем бы ребенку хотелось наполниться вместо этого страха — слепить новые ресурсы. Даже такой отвлекающий маневр позволяет расслабить ребенка и снизить напряжение.

— А что работает с более взрослыми детьми?

— К этому возрасту у ребенка уже сформированы интересы и предпочтения, есть определенные навыки. Нужно обязательно хвалить за то, что получается.

Нужно хвалить, хвалить и хвалить, давать помощь и поддержку там, где у него не получается.

Иногда дети просто боятся обращаться за помощью к взрослым, думая, что мама поругает. У ребенка что-то не получается, и он чувствует, что виноват в этом. Здесь нужно формировать механизмы, чтобы получалось то, что не получается, стремиться работать над этим, а не бросать и считать себя виноватым. Нужно внушать веру в себя, что все получится и будет прекрасно.

«Что нам мешает — то нам и поможет»

— Вы советуете ориентироваться на интересы ребенка. У подавляющего большинства детей это гаджеты. Правильно ли стимулировать их временем с гаджетами?

— Можно пойти другим путем и поинтересоваться, что ребенку интересно в этих гаджетах. Задавать вопросы из разряда: «А что тебе интересно смотреть? А что эти люди умеют делать? А как это у них классно получается? Слушай, какие способности тебе нужны, чтобы ты так же смог? А давай мы с тобой потренируем этот навык, прокачаем этот скилл у тебя». Как говорится — что нам мешает, то нам и поможет. Из, казалось бы, «зла» можно сделать ресурс для обучения. Нужно обращать внимание на то, что может быть интересным обеим сторонам, и на общей теме делать то, что нужно здесь и сейчас.

Если вспомнить ту же плату за хорошие оценки, к которой прибегают некоторые родители, мы рискуем получить человека, который без денежного вознаграждения ничего делать не будет. Это не есть хорошо. Потому что сейчас ребенок же в себя вкладывает. Многим детям кажется, что учеба отнимает их ресурс и они тратят время не на то: я мог бы поиграть, что-то интересное сделать, а мне приходится эти дурацкие уроки делать. Поэтому нужно формировать настрой, что время используется в его пользу, и объяснять почему.

Мы должны уметь выстраивать «хочу» ребенка на его желаниях, мотивациях, интересах, чтобы он дальше учился самостоятельно и ему было интересно. Важно сформировать навык цепляться за то, что тебе интересно. Важно чувствовать, где ребенку интересно. И если вдруг становится неинтересно — выяснять причину, почему.

Может быть, с педагогом не повезло — скучно на уроке. Или конфликтная ситуация с учителем, который назло двойки ставит.

Важно выяснять, где угас интерес. Потому что посмотрите на маленького ребенка — ему все интересно, он стремится все изучить. И этот интерес надо уметь поддерживать. Детям изначально интересно учиться. Но после месяца в школе у многих угасает желание. Надо смотреть, где оно угасает и как интерес подогреть — поиграть, подрасслабить, поменять фокус с ошибки на то, что получается. Очень важно эти моменты держать во внимании.