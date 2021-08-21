Крыховяк против своих «бывших», опыт против молодости в Нижнем Новгороде и еще одна надежда на Виторию

Превью 5-го тура РПЛ

В пятом туре РПЛ немного громких вывесок, но интриг в предстоящий уикенд достаточно. Руй Витория продолжает адаптироваться к российскому чемпионату. Юрий Семин собирается преподать мастер-класс Александру Кержакову и показать, что мэтр еще в форме. «Рубин», вылетев из еврокубков, должен продлить беспроигрышную серию, успокоив нервы своих фанатов, а Гжегож Крыховяк сыграет против своего бывшего клуба. Подробнее — в традиционном прогнозе от спортивной редакции «Реального времени».

«Химки» — «Рубин». Что покажет Слуцкий и его команда после вылета из еврокубков?

Казанский «Рубин» проводит первый матч после вылета из Лиги конференций. Игра на несколько фронтов сразу не задалась, и теперь подопечным Леонида Слуцкого остаются лишь внутрироссийские турниры, где нужно показать себя максимально сильно. Вылет от польского «Ракува» дал достаточно пищи для размышлений болельщикам и специалистам. Видимо, пока «Рубин» — это продукт для внутреннего рынка: успешная игра в РПЛ в прошлом сезоне никак не сказалась в еврокубках, да и уровень соперника, который выбил казанцев из третьего по рангу турнира УЕФА, показывает, что проблемы есть и хор положительных отзывов об игре команды был преждевременным.

Впрочем, вылет из Лиги конференций не отменяет того факта, что во внутреннем чемпионате «Рубин» выступает пока очень неплохо. Сыграно пока всего четыре тура, но казанцы еще не потерпели ни одного поражения в РПЛ — весьма приличный старт. Казанцы на пару с питерским «Зенитом» возглавляют турнирную таблицу, и в 5-м туре им предстоит встреча с непростым соперником — подмосковными «Химками».

Химчане стартовали не слишком удачно, в их активе лишь четыре очка, но банда Игоря Черевченко — точно не тот соперник, которого можно обыграть без усилий. У подмосковной команды крайне сложный календарь в пяти стартовых турах — «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Сочи» и вот теперь «Рубин». Два поражения в играх с такими соперниками не выглядят как полный провал, и в матче с казанцами «Химки» точно способны побороться за положительный результат.

Вылет из Лиги конференций не отменяет того факта, что во внутреннем чемпионате «Рубин» выступает пока очень неплохо. Фото: rubin-kazan.ru

Для «Рубина» в матче с «Химками» крайне важен будет настрой игроков. То, как отреагировали футболисты на обидное поражение в еврокубках, может сыграть решающую роль в игре, но простой прогулкой этот матч точно не станет.

Прогноз «Реального времени»:

«Химки» способны подстраиваться под соперника и явно подготовятся к «Рубину», может, даже подсмотрят что-то из игры с «Ракувом». Казанцы же после такой эмоциональной серии в еврокубках точно захотят реабилитироваться в глазах болельщиков, но на победу в матче с «Химками» рассчитывать будет тяжело.

1:1 — ничья

«Нижний Новгород» — ФК «Ростов». Семину нужна первая победа, и Кержаков вряд ли сможет этому помешать

Все имеет свойство заканчиваться, но тренерская карьера Юрия Семина, кажется, не кончится никогда. Юрий Павлович тренирует аж с 1982 года — с того самого, когда появился на свет наставник нижегородцев Александр Кержаков. И вот теперь, в 2021-м, две легенды российского футбола встретятся со своими командами в рамках 5-го тура РПЛ.

«Нижний Новгород» выдает отличный дебют в элите российского футбола — лишь одно поражение в четырех турах на старте и победы над «Спартаком» и «Сочи» по-новому открывают перспективы Нижнего в предстоящем сезоне. Команда уже с начала чемпионата показывает, что не хочет повторять судьбу «Тамбова», присутствуя в лиге лишь для галочки. Однако этот стартовый запал может закончиться в любой момент, и Юрий Семин со своим «Ростовом» может этому поспособствовать.

«Нижний Новгород» выдает отличный дебют в элите российского футбола. Фото: fcnn.ru

Ростовчане стартовали очень плохо, набрав только одно очко. А после ухода Валерия Карпина в сборную России команде нужен был тренер, который способен сходу поставить игру без особых требований по новичкам. И выбор Семина кажется правильным решением. Юрий Павлович не раз оказывался в трудных ситуациях и точно знает, как вывести команду из кризиса. Два матча при новом тренере команда провела не слишком удачно в плане результата, но и соперники были уровнем выше, чем «Нижний Новгород». Так что сейчас — идеальный момент для дебютной победы у руля команды. Подбор исполнителей у «Ростова» тоже сильнее, чем у соперников, а Семин отлично умеет использовать сильные стороны своих игроков. Поэтому в игре с подопечными Александра Кержакова можно ожидать положительного исхода.

Прогноз «Реального времени»:

Плохой старт «Ростова» не должен вводить в заблуждение. Валерий Карпин оставил хорошее наследство, и Юрий Семин сумеет выправить дела в клубе. А новичок лиги постепенно выходит из стартовой эйфории от дебюта в элите. Битва с мастодонтом тренерского цеха будет крайне тяжелой для молодого тренера «Нижнего Новгорода», и добыть очки будет крайне тяжелой задачей.

2:0 — победа «Ростова»

«Арсенал» — «Спартак». Покажет ли Витория что-то стоящее в игре с туляками?

Встреча между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком» вызывает интерес прежде всего из-за фигуры тренера москвичей — португальца Руи Витории. Работа нового рулевого «красно-белых» вызывает много вопросов. Шум от прихода португальца в команду сменился недовольством из-за крайне неудовлетворительных результатов: ранний вылет из Лиги чемпионов, да еще и от бывшего клуба Витории — точно не то, чего ожидали болельщики от прихода этого специалиста.

Да и на внутренней арене «Спартак» лихорадит — только две победы в четырех турах, да и те над не самыми сильными командами. Витория оказался в не самой выигрышной для себя позиции: пришел в команду с подбором игроков совсем под другой стиль игры, который ставил предыдущий наставник москвичей Доменико Тедеско.

Теперь у тренера «Спартака» два выхода — ждать зимы и просить усиления под свои собственные требования, либо подстраиваться под тех футболистов, что у него имеются. И на первый, и на второй вариант требуется время, но Витории его вряд ли дадут. Публика в «Спартаке» слишком требовательна и результат нужен здесь и сейчас. Поэтому игра с туляками должна закончиться только победой, иначе шумиха вокруг клуба только усилится.

В основном тульская команда борется за места в середине таблицы, но всегда была способна выдать сенсационный результат. Фото: arsenaltula.ru

«Асренал» же после неудачного прошлого сезона старается вновь укрепиться в статусе середняка РПЛ, иногда способного на неожиданности, наподобие выхода в Лигу Европы. Но такое происходит очень редко. В основном тульская команда борется за места в середине таблицы, но всегда была способна выдать сенсационный результат. Именно на это и будет нацелена команда Дмитрия Парфенова в матче со «Спартаком».

Прогноз «Реального времени»:

Результат матча «Арсенал» — «Спартак» не выглядит очевидным из-за результатов «красно-белых» в последнее время. Если рассматривать команды в оптимальной форме, то исход должен быть в пользу «Спартака», Руй Витория не может допустить еще одну осечку — иначе кресло под ним зашатается, и у нас будут все шансы увидеть первую отставку сезона в РПЛ. План на игру от «Спартака» должен быть простым, а игра — эффективной и если все сложится как нужно, то «красно-белые» одержат победу.

0:1 — победа «Спартака»

«Локомотив» — ФК «Краснодар». Крыховяк против бывших одноклубников вряд ли спасет

Центральный матч 5-го тура РПЛ пройдет в Москве, «Локомотив» примет «Краснодар». Для «железнодорожников» это второй подряд топ-матч, причем предыдущий оказался неудачным. Хоть игра с «Зенитом» и принесла команде одно очко, но питерцы переигрывали своих соперников, даже в меньшинстве. Однако «Локо» до сих пор не потерпел ни одного поражения в лиге, и лишь ничья с «Уфой» выделяется из удачной серии. «Локомотив» достаточно стабилен, даже несмотря на потерю лидера команды Гжегожа Крыховяка.

А вот об их сопернике этого сказать нельзя. «Краснодар», куда, кстати, и отправился поляк, идет неуверенно, то одерживая уверенную победу над «Уралом», то уступая «Химкам». Лихорадка прошлого сезона продолжается, и Виктор Гончаренко все еще в поисках оптимальной игры для своих футболистов. Подливает масла в огонь и конфликт с Тонни Вильеной, который хочет покинуть команду в ближайшее время. Вильена, даже несмотря на нежелание выступать за клуб и слабую форму, был важным игроком «Краснодара» и подходил стилистически, чего нельзя сказать о том же Крыховяке, приход которого не совсем понятен. Хотя поляк уже получил капитанскую повязку — а значит, главный тренер уверен в своем новичке и знает, как встроить его в игру команды. Но даже этого вряд ли хватит для победы над «Локомотивом».

«Локомотив» до сих пор не потерпел ни одного поражения в лиге, и лишь ничья с «Уфой» выделяется из удачной серии. Фото: fclm.ru

«Железнодорожники» уже выработали стиль, которого и придерживаются, лишь отчасти отойдя от него в игре с «Зенитом». Там москвичи слишком осторожничали, но в игре с «быками» такого не должно повториться. Марко Николич умеет делать правильные выводы и не допустит тех же ошибок второй матч подряд. Да и «Краснодар» играет в другой футбол, нежели «Зенит». У «Локо» точно будут моменты для гола, а проблемы в обороне у «быков» так никуда и не делись.

Прогноз «Реального времени»:

«Локомотив» даже при потере Крыховяка знает, как должен играть, чего пока не скажешь о «Краснодаре». «Быки» хотят придерживаться своего стиля, но даже последние покупки клуба говорят о том, что возможен и частичный отход от привычной игры. И пока команда перестраивается и притирается, пытаясь понять идеи Гончаренко, «Локомотив» выглядит целостнее и должен выигрывать в центральной встрече тура.

2:1 — победа «Локомотива»