12 авг 2021

Online-конференция с Фарраховым Айратом Закиевичем

Начнется через

12 августа в 14:30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Фаррахов Айрат Закиевич, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам

Вопросы к обсуждению:

  • Как Вы оцениваете меры, которое принимает правительство для сдерживания инфляции? Например, заморозка цен на базовые продукты
  • Значительная часть мер поддержки, которые анонсировал президент страны на прошедшем в Петербурге международном экономическом форуме, посвящена была малому бизнесу и начинающим предпринимателям. На Ваш взгляд, стоит ли ожидать всплеска открытий новых предприятий в Татарстане
    • Насколько сильно пандемия повлияла на отношение власти и делового сообщества?
    • Кроме поддержки малого бизнеса президент также объявил о продлении льготной ипотеки. Новость долгожданная, но есть у этой программы и теневая сторона, в частности выросли цены на жилье. Не создаст ли программа рисков перегрева отрасли?
    • Правительство 19 июля представило президенту 42 инициативы, на основе которых сформирована стратегия социально-экономического развития России до 2030 года. Одно из направлений — цифровая трансформация. Сейчас «цифра» внедряется во все структуры, но не все оказались к этому готовы. Что ожидать от цифровой трансформации и с какими проблемами может столкнуться общество?

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