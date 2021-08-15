Цитаты недели: депутат из Марий Эл — о поклонах начальству, Путин — о масштабах пожаров

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О поклонах начальству

Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога — как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать.

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в марийском поселке Сернур заявил о том, что что власть она от бога и перед ее представителями надо кланяться. Заявление прозвучало еще в июне, но разлетелось по Сети только на этой неделе. Комментируя возникший скандал, Кожанов завил, что его слова о власти вырвали из контекста: «Был доверительный разговор в узком кругу, на встрече с представителями ветеранских организаций. Поскольку я внепартийный депутат, был задан вопрос о взаимодействии с властью».



Об участии в попытке госпереворота в Белоруссии

Наверное, да. Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему сейчас приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал.

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT рассказал о своей роли в протестах в Белоруссии год назад. В том числе он признал себя соучастником попытки госпереворота в стране и сообщил, что работал в числе других над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций. В том же интервью Протасевич назвал бредом обвинения ЛНР в его причастности к преступлениям против жителей Донбасса, но при этом подтвердил, что был в составе батальона «Азов».



О последствиях предупреждений Путина

Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. «Северный поток — 2». Аналогично.

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал украинские власти за неадекватную реакцию на предупреждения со стороны президента России Владимира Путина. Он считает, что на Украине упорно игнорируют указания российского лидера на ошибочность политической линии Украины. Среди других предупреждений Путина, которые не поняли в Киеве, Кузьмин назвал статью президента России об историческом единстве русского и украинского народа, повышение цен на газ, иск к Украине в ЕСПЧ на нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. «А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться?» — удивился депутат.



О первых заявлениях от вкладчиков Frendex

По организации Frendex у нас порядка пяти заявлений поступило, но мы ожидаем, что это количество тоже будет увеличиваться в геометрической прогрессии со временем.

На этой неделе в России прекратила свою работу еще одна финансовая пирамида с офисом в Казани — Frendex Europe OU (FrendeX), позиционирующая себя как «закрытый инвестиционный клуб». О закрытии сообщили основатели организации, ссылаясь на решение Центрального банка. Через несколько дней начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров сообщил о поступлении первых заявлений от вкладчиков и констатировал, что их скоро будет еще больше.



О счастье работать с подсудимыми Гаагского трибунала

Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, и Караджич, генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри.

Министр обороны Сергей Шойгу на молодежном форуме «Территория смыслов» заявил, что ему «повезло» работать с бывшими лидерами Югославии, которые были осуждены за преступления против человечности. Речь идет о первом президенте Сербской Республики Радоване Караджиче и генерале Ратко Младиче, которые были приговорены Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за геноцид боснийских мусульман и военные преступления. Экс-президент Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич, тоже упоминаемый Шойгу, обвинялся в геноциде албанцев в ходе войны в Косово в 1999 году, он умер еще до приговора суда. А упомянул их министр обороны России в ходе рассуждения о «разложении общества» в наши дни.



О совместном концерте

Татарстан, вы долго этого ждали. Приглашаю вас 25 августа на свой единственный сольный концерт в 2021 [году] на стадионе. Собираемся в пяти минутах от Казани — «Высокая гора». Вход свободный. Специальный гость: Фирдус Тямаев! Но это не точно…

Певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, анонсировал единственный сольный концерт в Татарстане с участием Фирдуса Тямаева. Напомним, между певцами еще с марта длится конфликт. Артисты поссорились после того, как у Тямаева сорвалось выступление в башкирском селе Киргиз-Мияки якобы из-за отключения света. Тямаев обвинил во всем башкирский Минкульт и заявил, что на самом деле концерт отменили из-за политики. После этого Юльякшин заявил, что татарский певец отказался от подписания маршрутного листа, незаконно проник в подсобное помещение, провел несанкционированный концерт с нарушением мер безопасности, не заключил с дворцом культуры в Киргиз-Мияках договор: «Включай мозги и не разжигай межнациональную рознь у нас в республиках. Это уголовно наказуемо, в конце-то концов». Сейчас артисты пытаются выяснить, кто прав, через прокуратуру и суд.



О масштабах лесных пожаров и паводков в российских регионах

Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем: масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России, которые длятся вот уже несколько недель, заявил о беспрецедентном их характере. Он поручил минимизировать урон для животных при борьбе с лесными пожарами и максимально сохранить леса. Кроме того, Путин потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий.



О «ноющей куче дерьма»

Я почитал комменты в Instagram Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает: блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться!… Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд.

Так советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов отметил на возмущенные комментарии жителей под постом фигуриста Алексея Ягудина в Instagram. Спортсмен писал, что посетил Красноярск, но не заметил смога. Позже Ягудин объяснил, что не ощущал запах гари, когда находился в центре Красноярска, и признал, что «совершил глупость», не проанализировав масштаб проблемы со смогом. Эмоционально отреагировавший Агафонов уже после того, как прославился на всю Россию, объяснил свои резкие высказывания. Но только добавил масла в огонь, сообщив, что в конфликте виноваты те, кто набросился на спортсмена с обвинениями: «Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох».



О провале в еврокубках

У меня такой драматичной игры не было в жизни. Сейчас думаете о планах… Если вы можете, вися над пропастью в неосознанном состоянии, рассуждать о том, где вы проведете следующий отпуск, я вам очень сильно завидую.

Казанский «Рубин» вылетел со стадии 3-го отборочного раунда Лиги конференции, не сумев пройти польский «Ракув». Первый матч в Польше 5 августа завершился нулевой ничьей, а домашний поединок казанцы проиграли со счетом 0:1. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после этого поражения не согласился с тем, что «Ракув» доминировал, и назвал игру равной со взаимными шансами. А ключевыми моментами коуч назвал удаление Ильи Самошникова и нереализованный пенальти Сеада Хакшабановича (за который серб уже огреб народной любви по самую макушку).



О коме

Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: «2 дня». Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача.

На этой неделе певица Марина Максимова (МакSим) впервые самостоятельно вышла на связь после болезни: в конце июня у уроженки Казани диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистка в Instagram поблагодарила персонал больницы №52, который боролся за ее жизнь, и всех тех, кто переживал за ее состояние. Она думает, что ей помогла моральная поддержка. Накануне МакSим выписали из больницы, певица продолжит лечиться дома.



О пропаже личных денег

Мне бы свои деньги тоже найти в криптовалюте, которая была общим направлением. Моя личная тоже пропала вместе [с остальными]... Не такая большая сумма, как мне приписывают, сразу говорю. Но достаточно для того, чтобы поддерживать семью и детей.

Верховный суд РТ оставил в СИЗО лидера финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. На заседании он заявил, что он и сам в какой-то степени тоже потерпевший, так как пропали его собственные деньги. Доронин сообщил, что ему неизвестно местонахождение «людей, которые исчезли с криптовалютными средствами». Сам же он, по его словам, не дистанцировался от ситуации, а принимал серьезные меры: во-первых, сделал разъясняющий ролик, а во-вторых, «в краткой форме принял меры по возврату криптовалюты части пользователей» (что бы это ни значило).

