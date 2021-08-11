Бизнес-аккаунт дня: детская мебель челнинской фабрики

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 126-я

Рынок производителей детской мебели в России активно растет. Три года назад в Набережных Челнах начала работу фабрика по производству кроватей, шкафов, комодов и другой мебели для мальчиков и девочек DarDav. В основе ее концепции — производство качественной мебели по доступным ценам. Бизнес-аккаунт мебельной компании в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Мебель для маленьких принцесс и принцев

В перечне требований к мебели для детей есть три наиболее значимых — безопасность, комфорт и функционал. Безопасность — это не только устойчивость и отсутствие острых углов, но и в первую очередь экологичность материалов, из которых изготавливаются кроватка или шкаф — они не должны наносить вред здоровью ребенка.

Челнинский предприниматель Ильназ Юсупов основал фабрику DarDav всего несколько лет назад. За это время кроватки, как у настоящих принцев и принцесс, с велюровой обшивкой и именной надписью, которая выполняется, конечно, по желанию заказчика, комфортные, яркие и безопасные, стали востребованы не только среди челнинцев и жителей других городов Татарстана, но и в других регионах России. Мебель челнинского производства заказывают жители Обнинска, Ставрополья, Биробиджана, Новосибирска, Пскова и других городов. Дилерская сеть включает без малого 40 городов. Помимо качественного и дизайнерского исполнения, компания привлекает клиентов различными акциями и сезонными распродажами.

Бизнес-аккаунт мебельной фабрики в сети «Инстаграм» сегодня анализирует команда казанского digital агентства Yield’s Trail. Эксперты, работающие в нем, специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решений для бизнеса.

Дизайну логотипа добавить новизны

Мы разбираем. Основная аудитория профиля компании, которая занимается производством детской мебели, — мамы 24+ детей от 3 до 12 лет. Дополнительная аудитория — папы, бабушки. Но упор при оформлении и продвижении стоит делать именно на основную аудиторию.

Когда открываешь профиль, сразу бросается в глаза серьезное количество подписчиков. Аккаунты подписчиков живые, у подписчиков в ленте фото с детьми, семьями. Делаем вывод, что аудитория подписчиков и целевая аудитория совпадают. Уровень взаимодействия с публикациями (ER) в пределах нормы (норма 3-5% при таком количестве подписчиков). Отсутствие подписок также является хорошим показателем для бизнес-профиля.

Ник содержит название компании, но не совсем точное описание бизнеса. Поэтому в имени профиля рекомендуем добавить уточнение — производство детской мебели. Это важно, поскольку именно имя профиля индексируется в поиске «Инстаграм», и по запросу «детская мебель» вашу компанию легко смогут найти новые клиенты.

В качестве аватара выбран логотип компании, что правильно. По нему видно, что сфера связана с детской тематикой. Но он уже не современный — надпись на нем не читается и не цепляет посетителя профиля. А для того чтобы привлечь внимание того, кто зашел в профиль, достаточно всего несколько секунд. Поэтому над дизайном логотипа стоит поработать. Возможно, в целом проработать и фирменный стиль компании.

В БИО недостаточно информации, чтобы посетитель принял решение о взаимодействии с аккаунтом. Рекомендуем дополнить информацию:

чудесная мебель для детей 3—12 лет;

оплата после сборки и проверки;

экологичные материалы;

доставка по РФ и СНГ;

беспроцентная рассрочка от производителя.

Эта информация есть на сайте производителя, но не факт, что посетитель дойдет до него. Отлично, что есть сертификат, подтверждающий качество. Телефон уже есть в контактах, нет смысла размещать его в описании.

Поменять подход к оформлению хайлайтс и разнообразить контент

Рекомендации по хайлайтс. Тут стоит полностью поменять подход к оформлению. Сейчас их слишком много, они не дают пользы для посетителей, и, соответственно, не влияют на увеличение продаж. Предлагаем выбрать несколько тем для хайлатс: отзывы, каталог, акции, новинки, хиты, производство, как заказать, рассрочка и адреса магазинов офлайн.

Также с учетом того, что мебель производителя делится на серии, можно сделать разбивку в актуальном по сериям. Если мебель доставляется в разные регионы, то было бы удобно для клиентов сделать инструкции по самостоятельной сборке и разместить ее в отдельной серии. Обложки для хайлайтс оформляются в едином стиле. Темы размещаются под иконками либо непосредственно на них.

Контент постов в целом однотипный — дается описание моделей, но тут хотелось бы получить больше информации. Для того чтобы сделать аккаунт более привлекательным и увеличить вовлеченность подписчиков, рекомендуем разнообразить контент. Продающие посты разбавить полезными материалами, например про оформление интерьера детской, подбор мебели, отвечать на часто задаваемые вопросы.

Очень хорошо подошел бы контент, рассказывающий о сотрудниках, тех, кто делает мебель. Было бы отлично, если появилась бы хоть одна «говорящая голова». Еще желательно показать само производство — процесс изготовления кроваток или шкафов. В идеале нужен видео контент. Если это будут reеls, то количество показов увеличится, и их увидят не только ваши подписчики. Этот формат на пике популярности, и нужно этим воспользоваться. Так же рекомендуем добавить в постах call to action.

Немного усилий в оформлении поможет увеличить продажи

Переходим к оформлению контента. Помните, что ваша аудитория — мамы, которые особо требовательны к дизайну, а для «Инстаграма» самое важное — визуал. Профили большинства конкурентов оформлены примерно одинаково. И профиль DarDav не выделяется среди них. Поэтому советуем разработать единый стиль оформления, сделать шаблоны под рубрики. Рекомендуем обратиться к профессиональному фотографу, который сделает качественные фото в интерьере с сериями мебели, где аудитория сможет увидеть всю комплектацию.

С модерацией все в порядке, на комментарии отвечают, и хорошо, что непосредственно в комментариях, а не в личные сообщения — так другие пользователи тоже видят информацию, которая, возможно, их тоже интересует.

В целом профиль производителя активный, рабочий. Приложив немного усилий по его оформлению, компания получит увеличение заказов.