«Здесь хочется просто гулять»: Who is Russia в Казани

В Татарстане 8—9 августа прошли съемки первого в стране литературного тревел-шоу с иностранными блогерами-миллионниками Who is Russia. Съемки запланированы в восьми регионах России. Участники шоу — блогеры из разных стран с многомиллионной аудиторией в Instagram, Youtube, TikTok. Они будут читать русскую классику, знакомиться с местной культурой, природой и отвечать на вопросы русских писателей. Семь серий фильма об этом путешествии выйдут сразу на русском и английском в сентябре 2021 года на YouTube. В программе — озеро Кабан, Болгар, Свияжск, Иннополис, парк Урам. О своих впечатлениях участники шоу рассказали зрителям на стендап-шоу в STAND UP CLUB Kazan.