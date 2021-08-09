Новости

08:24 МСК Все новости
Новости раздела

«Здесь хочется просто гулять»: Who is Russia в Казани

23:03, 09.08.2021
«Здесь хочется просто гулять»: Who is Russia в Казани
Фото: Максим Платонов

В Татарстане 8—9 августа прошли съемки первого в стране литературного тревел-шоу с иностранными блогерами-миллионниками Who is Russia. Съемки запланированы в восьми регионах России. Участники шоу — блогеры из разных стран с многомиллионной аудиторией в Instagram, Youtube, TikTok. Они будут читать русскую классику, знакомиться с местной культурой, природой и отвечать на вопросы русских писателей. Семь серий фильма об этом путешествии выйдут сразу на русском и английском в сентябре 2021 года на YouTube. В программе — озеро Кабан, Болгар, Свияжск, Иннополис, парк Урам. О своих впечатлениях участники шоу рассказали зрителям на стендап-шоу в STAND UP CLUB Kazan.

1/23
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Интернет-газета «Реальное время»

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости

08:24 МСК Все новости
Новости раздела