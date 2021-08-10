Судьбу разрушающегося дома в Уфе не смог решить даже министр

Жители многоквартирной аварийной сталинки в столице Башкирии опасаются и разрушения, и ремонта

Фото: Эмиль Зиянгиров

В Уфе жителям дома со «счастливым» номером 13 по улице со звучным названием Конституции впору жаловаться на нарушение своих прав согласно основному закону государства. Условия жизни в многоквартирной сталинке стали настоящим кошмаром для ее обитателей. По словам жильцов, проблемы начались после капитального ремонта крыши в 2018 году. Вода размыла до трещин стены четырехэтажного семиподъездного дома, и теперь ему требуется новый ремонт. Приезд министра ЖКХ РБ жителей не успокоил, лишь породил новые опасения за судьбу строения. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Я не живу, я существую

Владимир живет на четвертом этаже 13-го дома по улице Конституции в Уфе. Трещина в его квартире такая широкая, что можно просунуть ладонь. За последние годы щель в стене осматривали чиновники и специалисты ЖКХ самого разного уровня: от начальника райуправления по жилищному хозяйству до заместителя мэра Уфы и министра ЖКХ Башкортостана. Однако проблема до сих пор не сдвинулась с мертвой точки.



На вопросы о том, как можно жить в таких условиях, Владимир отвечает просто: «Я не живу, я существую».

Делегации «гостей» сменяли одна другую. Сам уфимец считает, что главная проблема — в текучке кадров в жилищно-коммунальной сфере. Дважды приезжал в этот дом, еще будучи на своем посту, экс-министр ЖКХ РБ Борис Беляев, находящийся сейчас под домашним арестом.

— Люди меняются постоянно, а если дом рухнет, с кого спрашивать, кто будет отвечать? — недоумевает Владимир.

Трещина в его квартире такая широкая, что можно просунуть ладонь

Придумать, как решить проблему, чиновники пытались несколько лет. Трещины замазывали, однако спустя некоторое время они расползались вновь. Ситуация осложнялась еще и тем, что дом признан объектом культурного наследия, а значит, составлять проекты и работать с ним может только специализированный подрядчик.

Разобраться в ситуации приехал недавно назначенный исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Алан Марзаев.

Проектировщики объяснили, что единственный способ спасти дом — фиксация тяжами, которые по плану пройдут через квартиры жильцов. Однако такой вариант понравился не всем. Многие жители просто не могут разобраться с проектами. По словам Владимира, места прохода тяжей каждый раз меняются, сбивают с толку и документы. Так, согласно актам, научно-проектная документация была передана Региональному оператору РБ по капитальному ремонту 21 августа 2020 года. При этом оценка технического состояния дома была проведена 1 октября 2020 года. Как можно разработать проект до осмотра, мужчина не понимает.

Еще один житель и председатель совета дома Тагир рассказал, что с проектом восстановления дома его ознакомили, вот только согласно ему тяжи должны пройти через третий и четвертый этажи, однако сейчас специалисты утверждают, что они появятся на втором и третьем.

Владимир убежден — к решению вопроса подходят непрофессионально. Одной из проблем мужчина видит отсутствие строительного образования у многих чиновников, которые заняты решением вопроса реконструкции дома. А проведенный ремонт крыши, после которого появились трещины, еще больше укрепил неверие Владимира в профессионализм рабочих.

Проектировщики объяснили: единственный способ спасти дом — фиксация тяжами, которые по плану пройдут через квартиры жильцов

Некоторые жильцы не хотят, чтобы интерьер их квартир был дополнен арматурой. В квартире Тамары (имя изменено по ее просьбе, — прим. авт.) встроенная мебель. Специалисты предупредили — для проведения работ ее придется убирать, причем, по словам женщины, вопрос с дальнейшей установкой мебели ей придется решать и оплачивать самой. Такой подход Тамару не устраивает и пускать строителей в свою квартиру она не намерена.

В ходе встречи с жильцами исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев потребовал от специалистов Регионального оператора активнее вести работу с людьми. Однако Тамара, как и некоторые другие ее соседи, настаивают на своем — если при установке тяжей пострадает ремонт в квартирах — эти затраты придется компенсировать.

Это единственный выход

Руководитель пресс-службы НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» Олег Койда пояснил «Реальному времени», что установка тяжей — единственный выход для данного дома:

— Тяжи должны пройти через 28 квартир. Это второй и третий этажи. На четвертом этаже усиление пройдет через крышу, через чердак. Это решение даст стопроцентную гарантию, что трещины дальше не будут расти. Наши специалисты совместно с Администрацией сейчас жителям разъясняют, как все будет. И не во всех квартирах будут сквозные тяжи. В большинстве они будут всего на два метра в квартиры заходить. Первоначально планировалось проводить тяжи через потолок, но жители против были, и мы пересмотрели решение, сделали через полы. Снаружи делается отверстие, пол штробится на расстоянии двух-трех сантиметров от стены комнатной, туда устанавливается тяж.

По мнению специалистов, дом еще можно спасти от аварийного состояния, однако для этого необходимо начать действовать как можно скорее

Олег Койда также подчеркнул, что работы будут проводится с максимальной аккуратностью, и подрядчики не будут работать варварскими методами и ломать стены и полы в квартирах. «Аккуратно где-то плинтус снимут, ламинат у кого — снимут аккуратно, проштробят, зацементируют отверстие и обратно плинтус положат», уверяет он.

Однако тем, кто создал себе дополнительные удобства в виде теплых полов или встроенной мебели, придется восстанавливать их самостоятельно. Именно это пока и становится камнем преткновения в решении вопроса.

— Мы готовы отправлять строительно-монтажные работы в этом доме на торги, но пока от жителей нет положительного решения, — сообщает Олег Койда. — Дом в предаварийном состоянии, если стена разрушится, то будет не до компенсаций. Другого решения нет.

Осложняет ситуацию и форма дома. Представитель регоператора уверяет: «Дом с особенностью, он Г-образный. Был бы он обычной формы — можно было бы поясами стянуть, не заходя в квартиры. Но здесь другого решения нет».

По мнению специалистов, дом еще можно спасти от аварийного состояния, однако для этого необходимо начать действовать как можно скорее. Вот только убедить местных жителей согласиться на работы без компенсации будет непросто.

Осложняет ситуацию и форма дома

Подобные случаи в Уфе с многоквартирным жильем уже происходили. В 2014 году аварийным признали девятиэтажный дом по адресу Уфимское шоссе, 4. Стены здания покрылись трещинами, фундамент начал разрушаться из-за карстового провала. Сегодня его жители расселены и решается вопрос о сносе.