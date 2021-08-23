День в истории: осада Казани, рубиновые звезды в Кремле и пакт Молотова — Риббентропа

Чем примечательна дата 23 августа

Сегодня, 23 августа, в России отмечают День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, в мире — Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. В разные годы и столетия в этот день войско Ивана Грозного осадило Казань; в Петербурге запретили носить бакенбарды; англичане захватили Гонконг; заключили Пражский мир, завершивший Австро-прусскую войну, а Венецию передали Италии; запатентовали автомобильную шинную цепь; в Копенгагене открыли знаменитый памятник Русалочке; Германия и Советский Союз подписали Договор о ненападении; основали футбольный клуб «Монако»; вышел документ о замене двуглавых царских орлов на башнях московского Кремля пятиконечными звездами. Родились 23 августа российский император Иван IV, король Франции Людовик XVI, русский писатель Александр Грин, польский пианист Мориц Мошковский. Скончались французский композитор Альбер Руссель, русский поэт, декабрист Вильгельм Кюхельбекер, актер театра и кино Михаил Кузнецов, русский и американский скульптор, художник Наум Габо. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Иван Грозный осадил Казань, новый проезд в центре города

23 августа 1552 года войско царя Ивана Грозного осадило Казань. Осада и взятие Казани — один из завоевательных походов, предпринятый Грозным для расширения территории Российского государства. Завоеванное Казанское ханство вошло в состав Российского государства. Последний штурм Казани 1552 года оказался успешным, потому что он был тщательно спланирован и для его осуществления русская армия применила все последние военно-инженерные достижения эпохи, которых не было у противника.

Фото wikipedia.org

По одним данным 23 августа, по другим 28 июля (10 августа) 1913 года первым в мире завершил свой кругосветный велопробег казанский двадцатипятилетний спортсмен Онисим Панкратов. Конечным пунктом маршрута стал Харбин. Международная федерация велоспорта наградила Панкратова специальной премией и бриллиантовой пальмовой ветвью.



Три года назад в этот день в Вахитовском районе Казани появился Архитектурный проезд («Архитектура юлы»). Соответствующее постановление было опубликовано 23 августа 2018 года в сборнике документов мэрии города. Новая улица находится между ул. Груздева и Достоевского.

23 августа 2020 года в Казани возле Кремлевской набережной прошел фестиваль красок. Праздник начался в 16.00 под Ленинской дамбой, где установили небольшую сцену и стенды, где можно было приобрести краску.

Фото: vk.com/festkrasokazan

Замена двуглавых орлов на башнях московского Кремля, Курская битва

23 августа 1935 года было опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых царских орлов на башнях московского Кремля пятиконечными звездами. Первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, а знаки серпа и молота на них — из уральских камней-самоцветов. Они украшали Кремль почти два года, но из-за атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид. В мае 1937 года к двадцатилетию Октябрьской революции было решено установить на пяти кремлевских башнях рубиновые звезды.



23 августа 1943 года Советская Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге. Одержав победу, Красная армия отбросила противника на 140—150 километров к западу и освободила Орел, Белгород, Харьков. Курская битва, длившаяся 49 дней, закрепила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начало которому было положено разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом. Завершением его стало форсирование Днепра и освобождение Киева.

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23 августа 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить регионам субвенции на обеспечение граждан лекарствами. Татарстан получил 986,3 млн рублей. Деньги были направлены на лекарства для отдельных категорий граждан.



Памятник Русалочке, футбольный клуб «Монако», Харьковский метрополитен

23 августа 1904 года американский инженер получил патент на приспособление для противодействия скольжению автомобиля — шинную цепь. Цепь играет роль дополнительного съемного протектора на шину колеса. За счет малого пятна контакта звеньев цепи с дорожной поверхностью сила давления веса автомобиля на грунт многократно повышается. Это заставляет цепь «вгрызаться» вглубь льда, снега или грунта и грести по принципу лопастей колесных пароходов.

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23 августа 1913 года в порту Копенгагена состоялось открытие памятника Русалочке (персонаж одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена), который с тех пор стал символом датской столицы. Автором этого бронзового изваяния является датский скульптор Эдвард Эриксен.

Футбольный клуб «Монако» был основан 23 августа 1924 года. Один из старейших клубов Федерации футбола Франции, первая команда которого была собрана в конце Первой мировой войны (1914—1918), после слияния «Эркюль Монако» с другими спортивными ассоциациями Монако и Босолей. Так, 1 августа 1919 года появился на свет ФК «Монако», аффилированный в Федерации футбола Франции под номером 91. Однако именно 23 августа 2024 года отметят столетие клуба.

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23 августа 1939 года был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (Пакт Молотова — Риббентропа). СССР был предпоследним государством, подписавшим подобный двусторонний документ с Германией (после Польши, Великобритании, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии и перед Турцией). Договор о ненападении был заключен во время боевых действий на Халхин-Голе между СССР и Японией, союзницей Германии по Антикоминтерновскому пакту. Согласно договору, стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, «прямо или косвенно направленных против другой стороны». Предусматривался взаимный обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы сторон.

23 августа 1975 года был открыт Харьковский метрополитен. Транспортная система метрополитена составляла три действующие линии общей протяженностью 38,45 км, 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами в центре города, а также два электродепо и один метромост. Харьковский метрополитен занимает 51-е место в мире по пассажиропотоку, хотя является всего лишь 101-м по длине линий.