В Вахитовском районе Казани появился Архитектурный проезд
В Вахитовском районе Казани появился Архитектурный проезд («Архитектура юлы»). Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Новая улица расположится между ул. Груздева и Достоевского.
Отмечается, что при именовании проезда был приняты во внимание рекомендации Комиссии по топонимике исполкома Казани.
Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани появится улица в честь российского государственного деятеля, Героя Российской Федерации, генерала Виктора Ерина.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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