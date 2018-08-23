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В Вахитовском районе Казани появился Архитектурный проезд

10:30, 23.08.2018
В Вахитовском районе Казани появился Архитектурный проезд
Фото: Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Вахитовском районе Казани появился Архитектурный проезд («Архитектура юлы»). Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Новая улица расположится между ул. Груздева и Достоевского.

Отмечается, что при именовании проезда был приняты во внимание рекомендации Комиссии по топонимике исполкома Казани.

Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани появится улица в честь российского государственного деятеля, Героя Российской Федерации, генерала Виктора Ерина.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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