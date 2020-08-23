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В Казани возле Кремлевской набережной проходит фестиваль красок

17:53, 23.08.2020
В Казани возле Кремлевской набережной проходит фестиваль красок
Фото: vk.com/festkrasokazan

В Казани возле Кремлевской набережной проходит фестиваль красок.Фото с мероприятия появились в соцсетях.

Мероприятие началось в 16:00 под Ленинской дамбой. Здесь установлены небольшая сцена, стенды, где можно приобрести краску.

15 августа Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. В республике разрешили мероприятия на открытом воздухе численностью не более 100 человек.

Общество Татарстан
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