В Казани возле Кремлевской набережной проходит фестиваль красок
В Казани возле Кремлевской набережной проходит фестиваль красок.Фото с мероприятия появились в соцсетях.
Мероприятие началось в 16:00 под Ленинской дамбой. Здесь установлены небольшая сцена, стенды, где можно приобрести краску.
15 августа Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. В республике разрешили мероприятия на открытом воздухе численностью не более 100 человек.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым