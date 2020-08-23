В Казани возле Кремлевской набережной проходит фестиваль красок

В Казани возле Кремлевской набережной проходит фестиваль красок.Фото с мероприятия появились в соцсетях.

Мероприятие началось в 16:00 под Ленинской дамбой. Здесь установлены небольшая сцена, стенды, где можно приобрести краску.

15 августа Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. В республике разрешили мероприятия на открытом воздухе численностью не более 100 человек.