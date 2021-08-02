Боец UFS Ринат Фахретдинов: «Рэперы думают, что MMA — это легко. Но мы должны показывать им их место»

Первый татарский боец UFS — о шансах борцов на Олимпиаде, азане Элвина Грея и дружбе с Яруллиным и Гариповым

Ринат Gladiator Фахретдинов получил свой заветный контракт с UFS от Даны Уайта еще зимой, однако сложности из-за пандемии и натянутые отношения между Россией и США (визу получить сложнее) внесли свою лепту — бой первого татарского бойца в самом популярном промоушене откладывается на неопределенный срок. Ринат продолжает тренироваться и готовиться к дебюту, а заодно следит за друзьями, выступающими на Олимпиаде. «Реальное время» побеседовало с Гладиатором — о шансах России попасть в тройку общего зачета в Токио, раскладах в вольной и греко-римской борьбе, попытках похайпиться представителей шоубизнеса на религии и MMA и о дружбе с хоккеистами Яруллиным и Гариповым.

О первом бое в UFC

— Ринат, как дела с визой и есть ли уже примерные очертания по поводу дебютного боя в UFS?

— Нет, к сожалению никаких продвижений. Как и у всех остальных. Все остановилось и никакой определенности пока нет. Я вижу, что всех этот вопрос интересует. Надеемся, менеджеры разговаривают — может быть получится в Абу-Даби провести бой, там виза не нужна.

Сейчас даже те бойцы, кто уже дрался — они тоже не могут подраться. Им бой назначают, но тоже отменяют. Нам вот тоже бой на февраль назначали в Штатах, но визы не было, и мы сразу отказались. Сказали: «ну тогда теперь подождите». Бойцов много, не у всех есть виза и не все могут подраться. Так что тренируемся, ждем своего часа.

К сожалению, современные реалии таковы — проблемы в отношениях стран, плюс коронавирус. Консульства закрыты и визу получить сложно. Политики между собой что-то не поделили, а страдает от этого народ.

Об Олимпиаде и раскладах на медали

— Наверняка следишь за Олимпиадой

— Конечно. Стараюсь все отслеживать, а если что-то ночью было, то стараюсь по новостям смотреть. Накануне смотрел наших шпажисток (интервью проводилось 30 июля — прим. ред), которые золото взяли — там и татарка выступала (Аделина Загидуллина — прим. ред) и девочка с Татарстана (Марта Мартьянова — прим. ред). Наша девочка с Татарстана вообще молодец — травмировалась, и с такой ногой еще проводила бои… Олимпиада — это, конечно, уровень!

— Как считаешь, есть шанс у нас подтянуться до тройки лидеров в общем зачете?

— Я думаю, да. Кто нас преследует? Австралия. Она сейчас отстанет, потому что там в основном развиты плавание и так далее. Японцы могут одно золото в борьбе взять, у американцев пара золотых медалей будет.

Сейчас гимнастика начнется, в чем мы сильны. Плюс синхронное плавание у нас на уровне. Я думаю, в тройку мы войдем, если ничего не случится.

— Сейчас со 2 августа стартует борьба. Ты хорошо понимаешь расклады здесь. Там на сколько медалей можем рассчитывать?

— Если брать вольную, то думаю в четырех-пяти весовых [категориях] мы заберем медали. Я больше чем уверен, что в вольной борьбе Садулаев золото заберет, а на 57 кг заберет Заур Угуев. Но это мое личное мнение.

В греко-римской борьбе, мне кажется, золото будет в 97 кг у Евлоева и моих земляков Артема Суркова и Сергея Емелина.

То есть, по четыре-пять в вольной и три-четыре в греко-римской медали должны быть.

Фото facebook.com/fie.org

Наша девочка с Татарстана вообще молодец — травмировалась, и с такой ногой еще проводила бои… Олимпиада — это, конечно, уровень!

MMA и шоубизнес

— Видел твое видеообращение с призывом отменить участие певца Радика Юльяшкина в первом азане на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

— С какого перепуга он должен азан говорить? Если он свой образ жизни поменяет — разговора нет, я только рад буду, если он оставит свой образ жизни в прошлом и начнет вести нормальный. Но для этого (произнесение азана) есть специально обученные люди.

Мне тоже люди говорят, что я занимаюсь боями и зачем я вступаю в религиозные обсуждения? Так я не лезу участвовать в обрядах. Если бы мне предложили говорить азан, я бы отказался. Для этого есть имамы.

А это, извиняюсь за выражение, пепсиголовый. Который неадекватном состоянии выходит на сцену, и он будет азан говорить? Я считаю, это плевок в сторону религии. Религия — это не объект для насмешек и не игра. Шутить тут нельзя. Есть чувства верующих.

Есть много достойных людей в Башкирии, которые ему уже объясняли, что нельзя ни в коем случае этого делать. И если у него эта мысль еще не ушла, и если имамы не смогли или не захотели отговорить, то я ему объясню. С человеческой точки зрения, а не религиозной, ведь я не знающий человек.

— Слышал мнение, что его участие в открытии мечети может сыграть как пиар-ход, привлечение нового поколения к религии.

— Где он и где религия? Как человек, который выходит на концерт в неадекватном состоянии может подтянуть к религии? Может только если людей, которые считают, что можно бухнуть и выйти азан говорить. Зачем нужен такой ислам? Это не ислам, а некое «облегчение».

К исламу нужно призывать хорошим примером, хорошим воспитанием, уважением друг к другу... Но явно не пением и не случаями, когда тебя уводят с концерта пьяным.

Возьмем пример Хабиба. Да, занимается боями, что не очень хорошо. Но при этом помогает нуждающимся, наркоманов лечит, хотя никто об этом не говорит. Вот это пример. Но почему он не идет азан говорить? Потому что знает, что для этого есть специально обученные люди.

Фото instagram.com/morgen_shtern

Естественно, если ему дадут бой с каким-нибудь фриком, может он и выиграет. Но мы должны показывать им, где их место. Его место явно не в боях, пусть поет или что он там делает?

— Еще один музыкант из Уфы — Алишер Моргенштерн заявил о желании биться с Александром Шлеменко. Как считаешь, нужны такие интриги и трешток от звезд шоу-бизнеса, чтобы привлечь внимание к ММА?

— Я знаю Толю (Анатолий Сульянов — основатель лиги «Hardcore FC MMA») который ему предложил. Там просто хайп. Толю понять можно, он хайпанул. А эта вторая «чепуха» куда прет, я не знаю.

Естественно, если ему дадут бой с каким-нибудь фриком, может он и выиграет. Но мы должны показывать им, где их место. Его место явно не в боях, пусть поет или что он там делает? Каждый должен заниматься своим делом.

Они думают, что бои — это легко. Ни фига. Тут три месяца готовимся, и то — полгода подраться не можешь, визу получить не можешь. А они еще заработают на этом миллионы.

Дать бы ему нормального спортсмена в соперники на три минуты, чтобы он понял, что MMA — это непростой вид спорта. В этом «Pop-MMA» они конечно могут пиариться, но прекрасно понимают, что в бойцовом мире они никто и звать их никак. Пускай занимаются, но не говорят, что они бойцы.

О «новом Хабибе» и Конноре Макдэвиде

— Сегодня много разговоров о так называемом «новом Хабибе» Хамзате Чимаеве. Как оцениваешь — у него правда потенциала как у Нурмагомедова, или это больше маркетинговая история?

— Этот парень крепкий, но до Хабиба нам всем далеко. Будет новый Чемаев, новый Фахретдинов может быть. Но второго Хабиба не будет.

На самом деле многие обижаются, когда их с кем-то сравнивают. У каждого своя история. У Хамзата своя история, у Хабиба — своя. Нурмагомедов все всем доказал, у него 29-0 по боям, он чемпион и доказал, что на другом уровне.

А так, Чимаев два боя в UFC провел и выиграл. Молодец. Что там будет дальше — никто не знает, на все воля Всевышнего.

Фото instagram.com/khamzat_chimaev

Этот парень крепкий, но до Хабиба нам всем далеко. Будет новый Чемаев, новый Фахретдинов может быть. Но второго Хабиба не будет

— Коннор очень непоследователен в последнее время. Ранее он выражал соболезнование в связи с кончиной отца Хабиба. А теперь пытается на этом трештокить.

— Потому-что он придурок. Если умный трешток — это всем нравится, но он уже борщит. Ну как можно про покойного человека такие вещи говорить? Он понял, что в MMA уже не тянет, и каждый на задницу сажает, роняет… Ему больше нечем ответить, кроме как вот этим.

Всевышний за это наказывает. Если не в этом мире, то в следующем. Вот, например, в бою он ногу сломал и пускай радуется, что так все закончилось. Так бы Порье его вообще избыл бы. Все, Коннора можно списывать как бойца.

Он себя сейчас позиционирует топом за пояс. Но кого он может выиграть из топ-5 в легком весе? Да абсолютно никого. Может быть, еще как-то подерется с Фергюссоном — они оба на спаде. Но больше никто ему не по силам. Там Ислам Махачев, там Гейджи, там Оливейра… Ни у кого он не выиграет.

— Это похоже на попытки ухватиться за последний шанс в своей карьере

— Раньше он что-то говорил и подтверждал на деле, а теперь говорит «тебя вынесут на носилках», а выносят не Порье, а его. Что-то про его жену говорил… я думаю, задевать семью нигде не принято. Ни в России, ни в Америке, ни у ирландцев. Кто его после таких слов будет уважать?

Об Альбере Яруллине и Эмиле Гарипове в «Тракторе»

— Этим летом оба твоих казанских друга — Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов перебрались в Челябинск. Твое мнение на сложившуюся ситуацию.

— Это не друзья, а мои братья. И я очень рад, что они наконец воссоединились. Хочу передать «респект» команде «Трактор», потому что, во-первых они собрали очень боеспособную команду, взяли нескольких хоккеистов из «Ак Барса». А во-вторых у них очень хорошее отношение к хоккеистам. Я знаю всю предысторию и могу сказать, что это была одна из основных причин перехода Альберта в «Трактор». Отношение к хоккеистам там на другом уровне.

В отличие, к сожалению, от «Ак Барса». В Казани на деле не показали, что ценят своих воспитанников, думали что Альберт никуда не денется. А он взял и уехал, показал, что надо ценить своих. Тем более он был и раньше подписать долгосрочный контракт. Альберту дома хорошо, как и всем.

Я считаю, в команде должны быть свои воспитанники. Альберта любили, и я думаю в будущем он был бы капитаном. Эмиля тоже до сих пор любят. В общем, странная политика у казанского клуба.

Я рад, что они воссоединились, там собрали и вижу, что в «Тракторе» есть атмосфера. А если есть атмосфера и дружный коллектив, то они далеко пойдут. Так было в прошлом сезоне в «Авангарде», например.

— За кого ты теперь — за «Трактор» или «Ак Барс»?

— Если они друг против друга будут играть, то конечно я буду болеть за своих братье. А так в остальных играх за «Ак Барс» я буду тоже болеть.

У меня даже раньше была дилемма, когда ребята друг против друга играли, за кого болеть. Главное, чтоб показывали хорошую игру. Но я думаю, что «Трактор» в этом году неплохо должен газануть.

— С Дамиром Шарипзяновым и Наилем Якуповым из «Авангарда» общаетесь?

— С Якуповым пересекаемся, общаемся — у нас общий друг близкий. Часто списываемся.