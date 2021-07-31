Опрос предпринимателей: каких специалистов не хватает в вашей сфере?

Мне кажется, такая профессия как футуролог имеет право быть, поскольку планирование — это часть нашей жизни. Без целей, планирования, стратегий сложно что-то реализовать. Если следовать тенденциям в профессии, можно с легкостью выходить на рынок с какими-то новыми продуктами, которые нужны людям. Создавать новые производства, проекты.

Что касается специалистов, то в строительной сфере больше всего не хватает рабочих рук. Молодежь сейчас не хочет трудиться на стройке. Поэтому, если говорить о каких-то глобальных трендах, таких как WorldSkills, это очень важное и нужное дело — популяризовать рабочие профессии среди молодого поколения. Сейчас молодежь больше всего уходит в онлайн, на фриланс. Отсюда и формируется дефицит кадров в рабочих специальностях.