Опрос предпринимателей: каких специалистов не хватает в вашей сфере?
В российских вузах обещают открыть магистратуры по специальности «футурология» — там будут готовить специалистов по работе с будущим. На Западе такая профессия уже есть. Футуролог — специалист, которому нужно уметь строить долгосрочные стратегии развития, оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов. «Реальное время» опросило местных предпринимателей, чтобы узнать, каких кадров им не хватает. Обо всем подробнее — в нашем бизнес-задачнике.
Какие новые специальности можно еще открыть в России? Каких специалистов не хватает в вашей сфере?
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Наталья Кукушкина учредитель и генеральный директор компании «Улица строителей»
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Мне кажется, такая профессия как футуролог имеет право быть, поскольку планирование — это часть нашей жизни. Без целей, планирования, стратегий сложно что-то реализовать. Если следовать тенденциям в профессии, можно с легкостью выходить на рынок с какими-то новыми продуктами, которые нужны людям. Создавать новые производства, проекты.
Что касается специалистов, то в строительной сфере больше всего не хватает рабочих рук. Молодежь сейчас не хочет трудиться на стройке. Поэтому, если говорить о каких-то глобальных трендах, таких как WorldSkills, это очень важное и нужное дело — популяризовать рабочие профессии среди молодого поколения. Сейчас молодежь больше всего уходит в онлайн, на фриланс. Отсюда и формируется дефицит кадров в рабочих специальностях.
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Тимерхан Зиятдинов соучредитель национального бренда «Алга»
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Конечно, очень важно думать о будущем, но нужно и не забывать о настоящем! Работать, делать здесь и сейчас. Например, в нашей сфере больше всего не хватает швейных специалистов. Это основная боль. Еще нужны дизайнеры, специалисты на вышивальное оборудование. Люди просто не хотят работать.
А что касается новых специальностей, думаю, что вузам следует задуматься над тем, чтобы выпускать специалистов по отгрузке на маркетплейсы. Потому что за этим будущее. Эта профессия необходима не только компаниям, которые занимаются производством одежды. Онлайн сейчас почти все товары продаются. И компаниям не хватает именно таких специалистов.
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Денис Супрунов основатель агентства «ДругМедиа»
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Если в целом говорить про бизнес, в нашей сфере сейчас не хватает специалистов по бизнес-стратегиям, бизнес-планированию. К сожалению, в университетах этому не обучают. В принципе у нас нет бизнес-образования. Наверное, это ключевое, куда бы мне было интересно отправить учиться своего ребенка.
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Айрат Гайнуллин руководитель ГК «Колорит»
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На мой взгляд, сейчас нужны специалисты, которые бы занимались переработкой отходов. Это настолько большая и сложная проблема. Если человечество не решит ее в ближайшее время, то оно может утонуть в мусоре, который на самом деле является ценным сырьем. Поэтому я бы рекомендовал готовить именно таких специалистов, которые следили бы за производством, чтобы оно было абсолютно безотходным от начальной и до конечной стадии.
А в нашей сфере, конечно, больше всего не хватает специалистов рабочих профессий.
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Лариса Бикмуллина директор лагеря «Байтик»
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Еще с древних времен любая профессия была связана с будущим. Просто сейчас все любят помпезно обозначать некоторые виды деятельности. В любом случае, рожая и воспитывая детей, мы работаем с будущим. И это мы не должны забывать.
Так как у нас детский лагерь, больше всего у нас не хватает вожатых, педагогов, медицинских работников. Хороших специалистов в принципе всегда не хватает.
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Александр Храмихин директор компании «Соло»
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Нет такой узкой специальности, которая бы нужна была. Лично в нашей сфере не хватает менеджеров. Мы рассматриваем любых специалистов с наличием высшего образования. Достаточно общего интеллектуального развития. А в остальном — научим, поможем.
Понятно, что за IT будущее. И такие специалисты будут востребованы ближайшее время. Причем IT-специалисты разной специализации.
А еще в Казани точно не хватает хороших шеф-поваров. У нас есть всего лишь один техникум, который готовит поваров. Казалось бы, приземленная профессия, а людей не хватает.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
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Остро не хватает рабочих рук и толковых маркетологов. В действительности же, мы становимся страной, у которой много молодежи с высшим образованием, а работать некому. И таковы реалии сегодняшнего дня. Поэтому я бы не увлекался поиском каких-то новых специальностей. Стране, наоборот, нужны молодые люди, имеющие конкурентное образование.
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Станислав Дарчинов технический директор STEP LOGIC
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Не стану примерять на себя роль футуролога, а скорее сконцентрируюсь на текущих потребностях в сфере информационных технологий. На сегодняшний день IT — основа практически любого бизнеса, и это диктует определенные условия: данные нужно собирать, хранить и обрабатывать, их нужно защищать от различных угроз, из них необходимо извлекать дополнительную ценность.
Исходя из этого, в ближайшие 2-3 года наиболее востребованы будут специалисты по построению центров обработки данных (ЦОД), инженеры по инфраструктуре облачных решений, сетевым решениям для ЦОД, DevOps-инженеры по информационной безопасности: аналитики ИБ, специалисты по прикладной и сетевой безопасности, тестам на проникновение, безопасной разработке ПО, по работе с большими данными: Data Scientist's, специалисты по инфраструктуре больших данных.
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