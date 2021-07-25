В вузах России станут выпускать магистров-футурологов

В вузах России появятся магистратуры по специальности «футурология», которые начнут выпускать специалистов по работе с будущим. Первые дипломированные футурологи в России должны появиться в течение ближайших лет. При этом мы опять отстали от Запада: там уже готовят таких специалистов. Такое мнение агентству РИА Новости высказала Нина Яныкина, ректор «Университета 2035».

Футуролог — специалист, которому нужно уметь строить долгосрочные стратегии развития, оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов. Эксперт уверена, что такой образовательный стандарт разработают и в нашей стране, потому что специалисты с этими навыками очень нужны и в органах государственного управления, и в экономике. Так, не будет подобное образование лишним ни для директора по развитию, ни для инженера, ни для исследователя.



— Специалисты будут отслеживать появление новых тенденций в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и культуре, составлять отчеты о влиянии новых тенденций на потребности клиентов. Постепенно умение работать с образами будущего станет универсальным навыком любых управленцев, — сообщила Яныкина.

Татарстанские специалисты в образовании с подобными инициативами еще не выступали. При этом шесть вузов Татарстана в этом году попали в список сотни лучших российских университетов: это Университет Иннополис (12-е место), Казанский федеральный университет (22-е место), КНИТУ-КАИ (44-е место), КНИТУ-КХТИ (75-е место), Казанская консерватория имени Жиганова (91-е место) и Казанский государственный медицинский университет (92-е место).



Людмила Губаева