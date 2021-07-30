Частные дома в четыре раза уязвимее квартир

Анализ страховой статистики показывает, что чаще случается с разными типами жилья

Сильные ливни и шквалистый ветер неоднократно прошлись по Татарстану в июле, метеорологи прогнозируют повторение этих событий, явившихся следствием рекордной жары. Растет также число лесных пожаров — их уже почти на 10% больше, чем годом ранее. Какие еще риски, кроме огня, воды и сильного ветра угрожают жилью, и насколько велика вероятность их наступления, помогает понять статистика страховых компаний.

Эксперты «Росгосстраха» проанализировали размеры и причины выплат в сегменте страхования имущества физических лиц (ИФЛ) за первое полугодие 2021 года и назвали регионы, в которых страховые случаи наступали чаще всего. Татарстан находится на 3-м месте по числу заявленных событий — более 750 случаев за 6 месяцев. Больше только в Башкортостане и Нижегородской областях — 900 и 781 соответственно. Также в топ-5 регионов вошли Вологодская и Пензенская области.

В целом за этот период клиенты «Росгосстраха» заявили о 14 тысячах убытков в сегменте страхования ИФЛ. Из них на загородные строения пришлось более 11 тысяч происшествий, то есть 79%. Всего по всем филиалам компании за полугодие выплачено более 1,1 млрд рублей. В прошлом году — 2,1 млрд рублей, из них в Татарстане — почти 135 млн рублей. В I квартале 2021 года филиал старейшей российской страховой компании уже возместил клиентам в республике почти 19 млн рублей — больше, чем кто-либо из страховщиков.

Статистика «Росгосстраха», занимающего лидирующие позиции в сегменте страхования имущества физических лиц, показывает также, какие риски наиболее часто угрожают квартирам и загородным домам. При заключении договора страхования нужно учитывать разницу в рисках, которые угрожают этим двум типам объектов.

Самым распространенным риском по загородной недвижимости является сильный ветер. Фото: vk.com

Согласно статистике, владельцы строений (домов, дач и бань) обращались за страховым возмещением чаще, чем собственники квартир: соотношение составляет 4:1. Выплаты по загородным строениям почти в 14 раз превышают возмещение по случаям в квартирах.

Самым распространенным риском по загородной недвижимости является сильный ветер. На него пришлось 37% обращений клиентов в «Росгосстрах» за выплатами — более 4 000 случаев. Однако выплаты по этому риску редко бывают крупными, поскольку повреждения носят локальный характер. Как правило, это пострадавшая крыша или выбитые стекла. На 2-м месте по частоте пожар и повреждение имущества во время тушения — около 2 100 обращений клиентов. «По этому риску у страховщиков самые высокие выплаты, так как огонь способен уничтожить строение целиком со всем его содержимым, он может перекинуться на соседние строения. Именно поэтому клиентам при покупке полиса мы всегда рекомендуем страховать не только сам дом, но и имущество внутри, а также постройки на участке: беседку, гараж, баню», — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Республике Татарстан Марат Сафин. В топ-5 рисков для домов также вошли повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления или канализации (1 200), паводки (650) и умышленное повреждение строений третьими лицами (590).

Для квартир наиболее опасным риском является повреждение водой вследствие проникновения жидкостей из соседних помещений. По статистике «Росгосстраха» на этот риск приходится 63% обращений клиентов в этом году (свыше 1 800 случаев). Второе место в структуре заявленных убытков занимают аварии систем водоснабжения, отопления и канализации — 29%, или 870 случаев. На повреждение водой в результате износа, дефектов, некачественного монтажа или халатности приходится менее 1%. Риск пожара для квартир не столь актуален, как для загородной недвижимости. Тем не менее 3% страховых случаев в квартирах (чуть менее сотни) были связаны с повреждениями имущества огнем. По риску действий злоумышленников был зафиксирован только 1% обращений клиентов.

«При заливе водой или при пожаре наносится ущерб не только застрахованному имуществу клиента, может пострадать также жилье соседей. Поэтому стоит предусмотреть и страхование своей гражданской ответственности, которое защитит от претензий со стороны третьих лиц», — отмечает Марат Сафин.

Фото: Олег Тихонов

Именно поэтому клиентам при покупке полиса мы всегда рекомендуем страховать не только сам дом, но и имущество внутри, а также постройки на участке: беседку, гараж, баню

Соотношение частоты наступления страховых случаев и масштабы наносимого ими ущерба нужно учитывать при заключении страхового договора. Эксперты склоняются к тому, что клиентам следует подходить к вопросу страхования своего имущества ответственно и выбирать полис с полным пакетом рисков, особенно в такие неспокойные с точки зрения природной обстановки годы, как нынешний.

У разных страховщиков пакеты рисков отличаются, поэтому стоит выбрать компанию с самым полным набором, как например, у «Росгосстраха»: он включает и ущерб от природных катастроф, и поломку электрооборудования из-за перебоев в сети и многое другое. Кроме того, все клиенты имеют возможность воспользоваться персональным сопровождением — агенты не только помогут разобраться в тонкостях договора, но и будут оказывать помощь и поддержку в течение всего срока действия страховки. Многие клиенты продлевают договор с «Росгосстрахом» из года в год, благодаря надежности компании и чуткой заботе со стороны ее агентов. За счет этого компания является лидером регионального рынка в сегменте страхования жилья и имущества жителей республики.

Если же какие-либо риски кажутся маловероятными, в некоторых продуктах их можно исключить из покрытия. В обновленной, юбилейной, продуктовой линейке компании, наряду с классическими продуктами по страхованию ИФЛ, есть «конструкторы» («Дом. Фундаментальное решение», «Дом в деталях», «Квартира. Фундаментальное решение», «Квартира в деталях»), позволяющие выбрать и страховую сумму, и набор рисков, и пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться клиенту независимо от наступления страхового случая. Кроме того, предусмотрена возможность единовременно или в рассрочку оплатить полис. «Статистика подтверждает, что загородным строениям угрожают и огонь, и вода, и ветер, и другие природные катаклизмы, действия злоумышленников. При этом полис — это единственный способ обезопасить себя финансово и быстро получить средства для восстановления поврежденного жилья либо покупки нового. Многие полагают, что страховка для дома — это дорого, но цена полиса несопоставима с масштабом возможных убытков, к тому же она крайне редко превышает 1% от стоимости жилья. Если случится беда, страховая выплата снизит стресс, так как позволит быстро восстановить поврежденное жилье и вернуться к привычному образу жизни», — говорит директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан.

Партнерский материал