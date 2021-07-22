Производственно-логистический комплекс «Магистральный» проводит ребрендинг

Полгода назад «Реальное время» публиковало материал о старте реализации нового технопарка на Мамадышском тракте. В разгар строительного сезона мы решили поинтересоваться у руководителя проекта компании «Дженсен групп», директора проекта «Технопарк «Магистральный» Александра Козманова о сегодняшнем состоянии дел.

— Скажите, Александр что изменилось за этот период?

— Все развивается планомерно. Мы запускали проект зимой, когда не было возможности осуществлять какие-то работы непосредственно на земле и потратили это время на формирование концепции проекта, разработку проектной документации. В результате сегодня, к стадии активного общения с потенциальными резидентами у нас есть полное понимание что и в каком порядке будет реализовано

— Понимание это хорошо, может быть поделитесь планами по практической реализации?

— Да, конечно. По итогам формирования концепции нами уже были сделаны определенные шаги в практической плоскости. Получены технические условия на газификацию и электрификацию массива. Сформирована проектная документация на дорожную сеть. Достигнуты договоренности с подрядчиками по строительству дорог и инженерных сетей.

Сегодня, к стадии активного общения с потенциальными резидентами у нас есть полное понимание что и в каком порядке будет реализовано

— То есть основной вопрос, который возникает у потенциальных покупателей, это строительство инженерной инфраструктуры в целом решен?

— В общих чертах решен, сегодня переходим уже непосредственно к строительству. Заключили договор подряда на строительство газопровода высокого давления, еще в июне начали работы по вертикальной планировке участка и строительству центральной дороги. В этом сезоне планируем реализовать основные дорожные работы, обеспечить первую очередь электричеством и завершить проектирование газовой инфраструктуры.

— Есть ли уже резиденты, насколько активен спрос?

— Как я уже говорил старт проекта состоялся в зимний период что конечно не способствует активной реализации земельных участков. Но тем не менее переговоры проводились и в этот период. В технопарк сегодня зашли два резидента (с приобретением земли в собственность), оба резидента это местные строительные компании. Но в листе переговоров у нас сейчас три десятка компаний разного уровня и профиля деятельности, в том числе из других регионов. Дополнительно могу сказать, что проявился тренд о котором мы говорили в прошлый раз — вынос производств из исторической городской черты, многие компании заинтересованы в таком переезде. Особенно активно интересуются небольшие производители и складские операторы которые попадают в зону сноса на Аделя Кутуя, в коридорах строящегося Вознесенского тракта.

По мере строительства Вознесенского тракта наша площадка станет уникальной в плане логистики, она с трех сторон ограничена магистралями

— У них видимо нет выбора?

— У таких компаний есть 1-2 года чтобы подобрать новую площадку и построить новый объект, конечно это достаточно сжатые сроки. Они ориентируются на нашу площадку потому что фактически остаются на той же транспортной артерии, да, немного дальше, на 3-4 километра, но появляется и ряд плюсов, это новый имущественный фонд взамен устаревших морально и физически построек, это более низкие налоги и более комфортный режим работы. По мере строительства Вознесенского тракта наша площадка станет уникальной в плане логистики, она с трех сторон ограничена магистралями — Мамадышский тракт, М-7 и Вознесенский тракт, можно удобно выехать из города в сторону Москвы или Урала, заехать практически в любую точку Казани.

— А что с ценовой политикой?

— Мы применяем классическую маркетинговую модель — стоимость повышается по мере развития территории. Сегодня она составляет 250 тысяч за сотку, есть дополнительные факторы влияющие на снижение цены, но и без скидок сегодня это одна из самых низких цен в черте Казани, в ближайшей перспективе цена, конечно, будет расти.

— Резидентов не смущает соседство с полигоном ТБО?

— Да в общем то нет, во-первых это все таки производители работающие преимущественно в производственных зонах, где ситуация зачастую намного хуже. К тому же уровень загрязнения воздуха и ощущаемого запаха сильно преувеличен, это скорее устоявшийся стереотип, чем объективная реальность, иногда конечно запах чувствуется, но это далеко не постоянный фактор. Зона полигона отделена зеленым буфером, это 30-летние деревья. Когда мы начали работу на площадке, нас настолько удивила эта благоприятная обстановка, зеленые массивы вокруг, живописные виды городской панорамы, что мы решили немного скорректировать позиционирование площадки и ввести понятие экологичного технопарка.

Повысить уровень озеленения внутри территории, сформировать прогулочные зоны, построить пару водоемов, сделать транспортную сеть удобной не только для большегрузов, но и для работников предприятий

— А что вы понимаете под экологичной составляющей помимо красивого названия, все-таки производство и складской сегмент сложно сочетается с понятием экологичности?

— Я думаю это тоже стереотип. Говоря о производственной зоне мы сразу представляем себе закопченные стены, узкие дороги, чадящий дым и т. д. Мы же хотим реализовать идею о том, что условия труда тоже могут быть комфортными: если такая трансформация в сфере жилищного строительства за последние 10 лет стала нормой, почему бы не применить тот же подход к рабочим местам. Повысить уровень озеленения внутри территории, сформировать прогулочные зоны, построить пару водоемов, сделать транспортную сеть удобной не только для большегрузов, но и для работников предприятий. К тому же в составе технопарка будут реализовываться и административные функции, офисы управляющих компаний, там тоже работают люди. Даже если резидент провел большую часть жизни в описываемых выше промзонах, что мешает создать для него более комфортные условия, на наш взгляд это несомненный плюс и на это есть спрос.

Дополнительно рассматриваем варианты применения альтернативной энергетики там где это возможно, сегодня это вполне экономически обосновано, будем дополнительно стимулировать резидентов предоставлением преференций за повышение экологичности их объектов. Пандемия COVID-19 также вносит свои коррективы, меняются требования к рабочим местам, общественным пространствам, и наверное уже всем понятно, что это долгосрочная история — хорошо что сегодня мы можем при строительстве с нуля учесть меняющиеся представления о комфортном и безопасном пространстве, такой подход вне конкуренции.

— Вполне хорошая и современная идея, желаем удачи в ее реализации.

Хорошо что сегодня мы можем при строительстве с нуля учесть меняющиеся представления о комфортном и безопасном пространстве, такой подход вне конкуренции