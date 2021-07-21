Как комьюнити способствует личному и профессиональному росту: чего не хватает сообществам специалистов по внешним коммуникациям в Казани

Зачем нужны профессиональные сообщества и как неформальное общение позволяет специалистам развиваться? И почему в Казани снова все по-другому? «Реальное время» расспросило об этом маркетологов и пиарщиков, чтобы на их примере рассказать, какая ситуация наблюдается в сфере, которая априори должна быть самой контактной.

Нетворкинг — главный инструмент монетизации



Базовая функция любого профессионального сообщества — это обмен знаниями и связями. Нетворкинг помогает решать задачи бизнеса, а общение с коллегами дает возможность всегда быть в курсе новостей на рынке, трендов и обмениваться опытом. Профессиональная экосреда стимулирует работу и образует крепкое комьюнити.

— Сегодня мир «типичного маркетолога» меняется настолько стремительно, что девизом его могла бы стать знаменитая фраза из «Алисы в Стране чудес» Кэрролла: нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. Информации — невероятное количество, — говорит Екатерина Ерошенко, директор по развитию рекламного агентства Red Digital в Москве.

Поэтому, например, сообщество вокруг своей бизнес-школы организовал Like Центр. В рамках собственной IT-платформы Toolbox компания реализовала библиотеку гипотез, чтобы члены сообщества могли поделиться своим опытом и воспользоваться чужим. Наличие готовых и проверенных бизнес-решений позволяет сэкономить время и другие ресурсы на тестировании теорий и инструментов.



В реальности сформированные профессиональные сообщества закрывают массу потребностей: от поиска нужных контактов до помощи в рекрутинге.

В городах, где есть профильные вузы, каждый год выпускаются пиарщики и маркетологи. Опытные специалисты по коммуникациям часто заинтересованы в молодых коллегах. И стратегически верным решением для вчерашних студентов будет стать частью сообщества.

Екатерина Ерошенко, директор по развитию Red Digital, добавляет:

— Общение маркетологов друг с другом (от простого нетворкинга до узкопрофильных воркшопов) не роскошь, а средство передвижения в сторону вершин в бизнесе, карьере и профессионализме.

Кроме того, зачастую профессиональные сообщества создаются и с целью прямой монетизации. Например, сообщество рекламщиков ProfTalk. Где, помимо чата с оперативной обратной связью, широкая библиотека неочевидной профильной литературы. Простая формула: польза плюс поддержание активности — и любое объявление можно разместить за донат.

Комьюнити, так или иначе, монетизируются. Важные контакты, партнерство и коллаборации, поддержка коллег и вдохновение — как ни крути, а ценность всего этого можно измерить в цифрах.

— Основная ценность сообщества — это люди. Наши знания, связи, ценности и готовность ими обмениваться, — комментирует Андрей Анисимов, директор агентства комплексного интернет-маркетинга «Реаспект».

Цифровая коммуникация — не будущее, а настоящее



В эпоху глобализации и информационных технологий обратиться к человеку напрямую в социальных сетях — самое эффективное. Если нужен контакт пиарщика или маркетолога известного бренда или компании, проще простого найти его через профессиональные сообщества. Безусловно, в таких вопросах наиболее результативны большие федеральные группы, как PR Russia.

Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Parnter, отмечает, что в Москве есть ряд профессиональных сообществ по связям с общественностью: РАСО, АКОС, АКАР, АКМР и др. Само агентство является членом АКОС — российского подразделения Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью (ICCO).

— Это активное профессиональное сообщество, которое поддерживает участников, обсуждает проблемы отрасли, регулярно организует встречи представителей агентств, курирует рабочие группы по разным направлениям, например Digital, HR в PR и пр., ведет календарь профильных мероприятий, проводит круглые столы и дискуссии в рамках маркетинговых конференций и форумов, поддерживает полезные инициативы, — говорит Инна Анисимова.

С помощью профессиональных сообществ можно выстроить коммуникацию в любой точке мира, где есть нужные комьюнити. Сейчас любой стартап, освоение нового рынка или региона тесно сопряжены с онлайн-коммуникациями и нетворкингом.

— В целом обмен опытом и нетворкинг — это отличная возможность заявить о себе, найти партнеров, клиентов, сотрудников, поймать инсайты, вдохновиться новыми идеями, — комментирует Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Parnter.

Чужой среди своих



Сейчас растет интерес к digital-сообществам — в основном в Facebook и Telegram. Но помимо виртуального общения и различных онлайн-мероприятий, маркетологи встречаются офлайн на специальных премиях.

­— Так, престижная в России награда «Серебряный Лучник» выстроена вокруг лучших практик и кейсов: публичная защита проекта, нетворкинг и возможность научиться у самых-самых. Ежегодное мероприятие в Санкт-Петербурге Baltic Weekend собирает специалистов из Москвы, Питера и регионов. На форуме проходят выступления на актуальные темы из сферы маркетинга и пиара, а также вручение еще одной профессиональной премии — PROBA IPRA, — перечисляет Инна Анисимова.

По словам директора по развитию Red Digital Екатерины Ерошенко, для неформального общения в столице маркетологи собираются на «Красном Октябре».

— Или вот в Москве есть совершенно волшебный винный клуб рекламистов-маркетологов, куда случайно и с улицы попасть невозможно: надо, чтобы пригласили и порекомендовали. Клуб с чудесной атмосферой, где за бокальчиком вина можно обсудить с лучшими специалистами рынка все — от путешествий до результатов последней масштабной маркетинговой кампании известного банка, — комментирует Екатерина Ерошенко.

Таким образом, чтобы стать частью этих сообществ, нужно быть в тусовке. И если у москвичей есть шанс попасть в нее, наработав контакты на различных мероприятиях, то регионы остаются на периферии, живя абсолютно другой, своей жизнью.

— В Казани нет активного сообщества специалистов по коммуникациям как такового. Чаще всего знакомы друг с другом представители одной сферы бизнеса, реже пересекаются на мероприятиях маркетологи или PR-cпециалисты крупных компаний. Однако здесь вряд ли можно говорить о профессиональном общении, скорее о приятельских отношениях формата порекомендовать подрядчика или прокомментировать соискателя. И это неплохо, это само по себе уже отличная база для старта взаимодействия несколько иного уровня, — говорит Андрей Анисимов, директор агентства комплексного интернет-маркетинга «Реаспект».

Как и во многих других сферах, ситуация в Москве кардинально отличается от региональной. Стоит отметить, что не во всех регионах так.

— В Екатеринбурге маркетологи в тесной связке. Совместно мы делаем большие российские проекты, как «Национальный рекламный форум. Регионы» или главное событие Урала по маркетингу — Eurasian Marketing Week. Этой конференции 12 лет, и это, наверное, рекорд страны, — делится Сергей Балакирев, директор медийного агентства AMG, член совета Гильдии маркетологов.

В отсутствие централизованного профессионального сообщества эту функцию на себя берет большой бизнес или СМИ



Несильно заметная социальная активность и дифференциация сообществ Казани скорее объясняется системой горизонтальных связей, чем культурной особенностью и менталитетом. Каждый знаком друг с другом точно меньше, чем через шесть рукопожатий.

Тем не менее любая актуальная профповестка находит отклик и поддержку у маркетологов и специалистов по коммуникациям. В мае этого года на площадке головного офиса Сбера «Реальное время» собирало public-talk «Пиарщики и журналисты: как услышать друг друга». Большая тема и проблематика, которая давно назревала во взаимоотношениях между пиар-специалистами и журналистами. Аудиторию приглашали не только через главные профильные сообщества, но и через собственную базу контактов. Что еще раз подтверждает разделение специалистов Казани на небольшие отдельные сообщества.

Евгения Сонц, PR-консультант и модератор казанского пиар-сообщества Prkzn: «Сообщество пиарщиков в Казани сейчас больше напоминает доску объявлений, что само по себе неплохо. 4 года назад, когда сообщество формировалось, были и регулярные встречи, и шуточные антипремии. Сейчас у организаторов фокус на собственной карьере. Считаю, у каждого сообщества есть цикл активности. Но главное, что всегда есть место новым сообществам».

— Мы сами отреагировали на острую нехватку профессионального общения тем, что решили создать и развивать такое сообщество. У нас много коллег и знакомых, которым не хватает обмена с единомышленниками, иногда просто посоветоваться не с кем. Когда нас больше, когда мы вместе, мы можем не просто реагировать на изменения внешней среды, но учиться друг у друга и выращивать уровень индустрии. Мы хотим видеть развитие горизонтальных и неформальных связей. Встречаться не только на конференциях и переговорах, но и вне рабочих проектов. Дать возможность специалистам из разных сфер бизнеса общаться друг с другом, участвовать в обсуждении кейсов, мастермайнд-сессиях, слушать лекции на трендовые темы и самим проводить их. И сейчас мы готовы вкладываться в развитие сообщества как социального проекта для развития регионального бизнеса, — резюмирует Андрей Анисимов, директор агентства комплексного интернет-маркетинга «Реаспект».

Регистрация на встречи сообщества по ссылке.

