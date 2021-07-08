«Из-за того, что на Захарова будем «наезжать», дождя все равно не будет»

Президент Татарстана заступился за главного метеоролога РТ Сергея Захарова, которого обвинили в том, что не предупредил сельчан о наступлении жары

«Когда Гидрометцентр научится давать рекомендации на полгода вперед? Если бы ваша служба заранее сказала о наступлении этой [жары], то, возможно, мы подготовились бы лучше», — негодовал сегодня в парламенте Татарстана зампред Комитета Госсовета РТ по экологии и агропромышленной политике Тахир Хадеев, упрекая российских метеорологов в неточности прогнозов погоды. Сильное раздражение депутатов-аграриев вызвало и то обстоятельство, что из-за метеосводок режим ЧС введен только в 38 из 43 муниципальных районов Татарстана. «Вы подумали, как сельчане из этих пяти районов будут возвращать кредиты», — спрашивал Хадеев. О том, как на сессии парламента «оправдывали» главного метеоролога Татарстана Сергея Захарова, — в репортаже «Реального времени».

Виновата плохая погода?

Татарстанские депутаты-аграрии попытались сегодня устроить «обструкцию» прогнозам погоды сотрудников Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, которые не смогли предвидеть наступления жары и предупредить сельчан о надвигающейся природной катастрофе. Татарстанские сельхозпредприятия, как известно, работают в зоне рискованного земледелия, с заметными перепадами климатических условий, поэтому им нужна не только сельхозтехника, но долгосрочные прогнозы погоды. Трехдневный прогноз обычно сбывается, но способны ли республиканские метеорологи прогнозировать на долгую перспективу? Можно ли рассчитывать на предупреждения, которые могут оказаться полезными и нужными для АПК, стройкомплекса, транспортников? Наверно, не только для обычных обывателей — брать зонт или нет — должны формироваться прогнозы погоды федеральной службы?

Именно с этого ракурса татарстанские парламентарии оценивали выступление главы Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по ПФО Анны Носковой, приехавшей в Казань из Нижнего Новгорода. Она представила развернутую картину о том, чем занимается ведомство, иллюстрируя доклад слайдами. Ее речь заняла немало времени — около 30 минут, оказавшись самым продолжительным по времени выступлением.

По данным доклада, за 2020 год на территории РФ отмечено около тысячи опасных природных явлений, более 300 из которых нанесли значительный ущерб экономике. Особое внимание было посвящено тому, как департамент проводит лицензионную, контрольно-надзорную и профилактическую работу по недопущению нарушений законодательства об охране окружающей среды. Складывалось впечатление, что самой докладчице было удивительно, что ее пригласили выступить с обзорной лекцией в татарстанском парламенте. И действительно, с чего бы вдруг звать метеорологов на трибуну Госсовета?

Везде жара, а пять районов не попали в режим ЧС

Ясность момента наступила позже, когда депутаты попросили слово. «Только в порядке исключения», — предупредил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Исключительное право задать вопрос предоставили зампреду Комитета Госсовета РТ по экологии и агропромышленной политике Тахиру Хадееву, который в прошлом занимал пост замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Татарстан работает в зоне рискованного земледелия, и долгосрочный прогноз нам очень важен. Когда Гидрометцентр научится давать нам рекомендации на полгода вперед?» — спросил он с эмоциональным нажимом на слове «научится».

По его мнению, перепад температур для сельчан оказался в текущем году критическим. «В этом году значения суммы эффективных температур больше 5 градусов превышены на 166%, а больше 10 градусов — почти на 200%. Если бы служба сказала об этом, возможно, мы бы готовились к этому лучше», — упрекнул он «прогнозистов» в природных катаклизмах. По его мнению, точные долгосрочные прогнозы сильно бы помогли сельчанам сохранить урожай.

Обратной стороной прогнозов погоды явилось и то, что не все районы Татарстана смогли ввести режим ЧС, так как при принятии решения опираются на данные метеосводок татарстанского управления. По словам Хадеева, в 38 районах режим ЧС ввели, а в пяти районах нет. «А как они будут платить кредиты? Как это при такой жаре пять районов не вошли?» — повторял он.

Мало кто прогнозирует на 100%

Глава Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по ПФО Анна Носкова, судя по ее озабоченному взгляду, поняла суть претензий аграриев. «Гидрометцентр дает прогноз на вегетативный период задолго, — пояснила она. — А ваше управление его адаптирует, дает поправки к климатическим явлениям, которые ожидаются в ближайшее время».

Но дать точный долгосрочный прогноз служба не может. «Прогнозировать всегда тяжело, мало кто прогнозирует на 100%, — ответила она. — Мы стараемся, но мне кажется, наше управление достаточно справляется с этим», — смягчила она острый момент.

Депутаты в зале закричали, что нужно осветить «важный вопрос и о состоянии окружающей среды в Казани». Их остановил спикер Госсовета.

«Одну минуточку, будет Захаров выступать. Наш... Я буду просить Сергея Дмитриевича Захарова, чтобы он рассказал о состоянии... а не докладывал о том, сколько совещаний провели, сколько встреч и публикаций в прессе... — Мухаметшин дал ясный намек главному татарстанскому метеорологу, чего от него хотят услышать с трибуны Госсовета. — Надо, чтобы он больше остановился на состоянии экологии, это беспокоит людей. Почему загрязнены акватории Волги, Камы, Белой. Тут все вопросы можно задавать — и ТБО, мусор — они находятся в мониторинге этого департамента», — расширял палитру темы выступления Захарова спикер парламента.

До перерыва оставалось чуть больше 20 минут. Видимо, зная тягу Сергея Захарова к часовым докладам, Фарид Мухаметшин все-таки предупреждающе спросил его, сколько минут займет его речь? Слегка смутившись от такой постановки вопроса, глава татарстанского Росгидромета обернулся к спикеру и заверил, что точно уложится в регламент с плюсом в 2—3 минуты.

О качестве воздуха и загрязненности малых рек

В действительности Сергей Захаров говорил в мертвой тишине больше получаса. Дополнительного времени для депутатских вопросов не осталось. Разочарование зала вызвало и то, что глава татарстанского управления Росгидромета «выкатил» перед ними сухой чиновничий доклад для рядового служебного совещания, а не деловой отчет для влиятельной аудитории татарстанского парламента. В своем выступлении Захаров долго перечислял ненужные депутатам подробности, рассказывая о ходе проведения мониторинга окружающей среды, пестрил цифрами о дислокации и количестве станций наблюдения. Актуальной информации собственно о самой окружающей среде прозвучало немного, но все же она была

В последние несколько лет отмечается ухудшение качества атмосферного воздуха в столице республики. В Казани 2015—2016 годы характеризовались как «низкие» [с точки зрения объема загрязнений в воздухе], а 2017—2018-е — как «повышенные». По словам докладчика, основной вклад в загрязнение воздуха вносят формальдегид, диоксид азота. В последние 5 лет загрязнений атмосферного воздуха в Набережных Челнах не происходило, но позднее Захаров все-таки сказал, что есть загрязнения фенолом. В Нижнекамске 2015—2016 годы наблюдались как «низкие», а 2017—2018-е — как «повышенные». Здесь обнаруживают в воздухе аммиак и диоксид азота. Таким образом, четко выраженной тенденции к ухудшению качества атмосферного воздуха в Нижнекамске не прослеживается. Захаров также отметил, что данные, собираемые его службой, передаются в Минприроды РФ для составления экологического рейтинга российских городов.

Почему отключили четыре камеры наблюдения за воздухом в Казани

Пожелания спикера Госсовета «рассказать о состоянии рек» не остались без внимания. Сергей Захаров сообщил, что наиболее загрязненные малые реки — Казанка, Степной Зай, которые подвергаются техногенной нагрузке промышленных городов (Лениногорск, Альметьевск). «Качество малых рек остается неблагополучным, а уровень загрязнения — высоким», — подытожил он. — Тенденция к ухудшению качества воды — у Меши, Свияги».

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев спросил, почему служба отключила четыре автоматические станции контроля атмосферного воздуха в Казани? После долгих разъяснений оказалось, что их включили только на время Универсиады, а потом наблюдали «по доброй воле», обязанности же наблюдать не было. Отвечая на жесткий вопрос о том, почему пять районов выпали из режима ЧС в связи с аномальной жарой, Сергей Захаров развел руками. «Мы не можем включать или не включать в ЧС районы. Мы просто даем информацию, а решение принимается там, наверху!» — сообщил он.

«И в том, что дождя нет, он тоже виноват?»

Вступился за метеорологов президент Татарстана Рустам Минниханов. «В прошлом году урожай был, о Захарове никто не вспоминал, никому не был нужен. В этом году, когда дождя нет... Если только Захарова будем обвинять, ничего хорошего не получится», — заявил он.

По мнению президента, татарстанская служба метеорологов достаточно хорошо оснащена и в этом заслуга Захарова. «И в том, что дождя нет, он тоже виноват», — пошутил Минниханов, но перешел на деловой тон. Он пожурил экс-замминистра сельского хозяйства за слабую систему мелиорации. «Ситуация непростая. Сегодня надо мобилизовать ресурсы, чтобы не только общественный сектор, но личные подворья были обеспечены кормами», — предупредил президент. Объясняя «выпадение» пяти районов из режима ЧС, Минниханов заявил, что в этом вины метеорологов нет. А долгосрочных прогнозов, похоже, и сам президент не ждет. «Нам же не на неделю, не на 10 дней надо, а месяца на три вперед надо видеть».

Сергей Захаров хотел было взять слово, но спикер поднял руку и многократно повторил: «Не надо». Захаров все-таки вставил реплику, призвав аграриев заниматься страхованием посевов. «Я защитил тебя, но это не значит, что ты должен говорить», — с улыбкой остановил «говорливого» докладчика Минниханов.

Добавим, что сегодня на заседании Государственного совета депутатам был представлен отчет о деятельности Счетной палаты республики в 2020 году. С докладом выступил заместитель председателя Счетной палаты РТ Альберт Валеев. Таким образом, весенняя сессия в Государственном совете закрылась. В следующий раз депутаты соберутся на очередное заседание в сентябре.