Молния, ударившая в одно место дважды: у «Тампы» два Кубка Стэнли подряд и русский костяк лидеров

Андрей Василевский — MVP плей-офф НХЛ, а Никита Кучеров затащил для команды этот плей-офф

Своим вторым Кубком Стэнли подряд «Тампа» доказала, что праздновала в прошлый пандемийный сезон далеко не по стечению обстоятельств. «Молнии» вновь на вершине хоккейного олимпа — у команды сегодня есть все: результативная атакующая линия, супернадежная оборона, непробиваемый Андрей Василевский и два Кубка Стэнли подряд. Почему Кучеров и Василевский, возможно, лучшие хоккеисты в мире на своих позициях и с кем «Тампа» на самом деле сыграла «скрытый финал» Кубка Стэнли. Это и многое другое в новом материале спортивной редакции «Реального времени».

Русские из «Тампы» творят историю, Кучеров — один из лучших нападающих в мире

«Тампа Бэй» уже второй год подряд показывает настолько мощный и системный хоккей, что еще в начале сезона было очевидно — эта команда наверняка окажется если не в финале Кубка Стэнли, так уж точно в топ-4. Стоит ли отмечать, что основными игроками в составе «молний» в плей-офф были именно русские парни — Василевский и Кучеров, а нижнекамец Михаил Сергачев в матчах на вылет хоть и отошел на второй план, но все же оставался крепким игроком основного состава.

Лидер атак Кучеров и вовсе пропускал из-за травмы весь регулярный чемпионат, восстановился аккурат к матчам плей-офф и был готов вести команду к очередному Кубку Стэнли. Никита — один из немногих хоккеистов, который после тяжелого повреждения может за максимально короткие сроки выйти на свой прежний уровень. В первом же матче плей-офф против «Флориды» 28-летний нападающий набрал 3 очка (2+1).

В следующих матчах одного из самых техничных игроков в НХЛ было уже не остановить. В 6 матчах первого раунда Кучеров набрал 11 очков, не отметившись результативными баллами только в одной игре.

В финале же Кубка Стэнли против «Монреаля» Кучеров отметился пятью очками в 5 матчах, и вообще на протяжении всей серии Никита был на виду и создавал множество моментов.

Стоит отметить, что соперники пытались остановить русского хоккеиста, несколько раз Кучерова умышленно били клюшкой в область ноги, но Никита продолжал показывать игру космического уровня.

Никто в НХЛ не видит площадку так, как видит ее Кучеров. Это всецело творческий игрок, который способен на абсолютно любые действия. С таким видением игры Никита способен оставаться на хоккейной вершине еще много сезонов. Вряд ли кого-то удивит, если этот игрок возьмет еще пару Кубков Стэнли в ближайшие 5 лет.

К слову, агент Никиты Кучерова Дэн Мильштейн рассказал, что хоккеист в финале против «Монреаля» играл с переломом ребра.

«Никита Кучеров в шестой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» получил перелом девятого ребра. Он играл на уколах все эти матчи и не пропустил ни одного. Уколы должны были делать в госпитале, потому что это очень близко к легкому. Он играл через боль, не каждый смог бы выйти на лед после такой травмы».

После такого ни у кого не должно остаться сомнений в том, что Кучеров — один из лучших хоккеистов в мире прямо сейчас. В плей-офф лидер атаки «Тампы Бэй» занял первое место в списке бомбардиров, набрав 32 (8+24) очка в 23 матчах.

Василевский — главный козырь команды Джона Купера. Без него «Тампа» осталась бы без кубка

Андрей Василевский в очередной раз доказал, что именно он является одной из главных составляющих успеха «Тампы». Голкипер провел удивительный сезон, повторив свой прошлогодний успех, а в этом году и вовсе взял приз самому ценному игроку в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Тампы» сыграл все 23 матча в плей-офф и ни в одном не провалился. В плей-офф у Андрея 93,71% отраженных бросков и пять сухих матчей — космические показатели.

Удивляет то, что в команде Джона Купера сбалансировано абсолютно все: мощная атакующая линия, которая вовремя реализует свои моменты. Отличная защитная линия, которая невероятно стабильна и надежна, а также космический Андрей Василевский, который тащит в самый нужный момент.

Василевскому всего 26 лет, а он уже является если не лучшим, то одним из лучших голкиперов планеты на сегодняшний день. Чего только стоят два важнейших матча, где Василевский встал стеной и не дал шанса соперникам, засушив игру, — в седьмом матче против «Айлендерс» и в пятом против «Монреаля». В обеих играх Андрей отразил 18 и 22 броска соответственно.

Не побоимся этой оценки, но именно Андрей внес главный вклад в победу «Тампы». Кажется, что сейчас у российского вратаря самый пик карьеры. Следующий этап, в котором Василевский может снова доказать всем, что он лучший в мире — это Олимпиада-2022, где у него будут все шансы стать первым номером сборной России.

Если НХЛ отпустит-таки своих игроков в Китай, конечно.

«Тампа» могла вылететь в полуфинале — серия с «Айлендерс» была «скрытым» финалом

С самого начала сезона путь «Тампы Бэй» к Кубку Стэнли был отнюдь не прост — вначале команда из Флориды потеряла Никиту Кучерова на весь гладкий чемпионат, были проблемы с потолком зарплат, а уже в плей-офф команду Джона Купера чуть не переиграл «Айлендерс» — сейчас многие постфактум называют эту серию «скрытым финалом».

В полуфинале «Тампу» ждал мощный соперник, который играет в такой же системный и умный хоккей. У «островитян» было все, чтобы проходить «молний», но команда Джона Купера оказалась попросту удачливее. Во всех матчах серии была абсолютно равная игра на встречных курсах, за исключением разве что шестой встречи, где «Тампа» просто раздавила соперника — 8:0.

В свою очередь «Монреаль» сенсационно пробрался в финал Кубка Стэнли. Последний раз «Канадиенс» брали кубок еще в 1993 году, после этого ни одной канадской команде не удавалось поднимать над головой главный трофей НХЛ.

Стоит отметить, что у «Монреаля» в финале по большому счету не было никаких шансов против «Тампы». Единственное, чем запомнились игроки «Канадиенс», так это постоянными провокациями в сторону лидеров соперника. К слову, Никита Кучеров после окончания серии высказался в сторону болельщиков «Монреаля», которые праздновали единственную победу своей команды в 4-м матче (3:2 от).

«Болельщики в Монреале вели себя так, словно выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы шутите? Вы издеваетесь надо мной? Ваш финал был в прошлом раунде», — сказал Кучеров на пресс-конференции.

По большому счету, «Тампа Бэй» сыграла свой финал еще в противостоянии с «Айлендерс» и выиграла его в равной борьбе, где главными действующими лицами были русские ребята, а для «Монреаля» выйти в финал Кубка Стэнли — уже большая победа.

«Тампа» прямо сейчас — это мощнейшая хоккейная организация на планете. И самое приятное в этой истории то, что строится она на русском каркасе.