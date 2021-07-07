Рост цен на стройматериалы ударил по контрактам на ремонт школ и детсадов Татарстана

Капитальный ремонт училищ, школ и детсадов в цифрах: что сделано за 9 лет и 24 млрд рублей

Объем финансирования программ капремонта образовательных учреждений в 2021 году остался неизменным — на уровне 3 млрд рублей. Стройматериалы же начали расти в цене еще в 2020 году и продолжают сейчас, что сказывается и на ремонтных работах — сегодня замглавы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров признал, что на ряде объектов «возник дефицит средств». В связи с этим министерство намерено добиться разрешения без торгов увеличить стоимость контрактов на сумму до 25% стоимости. Начатые работы в республике доведут до конца, заверил замминистра.



Капремонт в цифрах

Объем финансирования по работающим с 2012 года программам капремонта сохранился на прежнем уровне — более 3 млрд рублей, сообщил сегодня замглавы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров. В общей сложности за прошедшие девять лет по этим программам республика потратила 24 млрд рублей. Кроме того, появились новые программы: капремонт функциональных зон в школах, строительство теплых туалетов, организация мест горячего питания. С 2014 года действует программа по капремонту техникумов и училищ.

Программа капремонта предусматривает восемь видов работ в школах и 10 видов работ в детских садах: ремонт фасада, ремонт кровли, замена окон, ремонт входных групп, ремонт отмостки, замена санузлов, замена и ремонт инженерных внутренних коммуникаций. Для садиков, кроме этого, организуют теневые навесы, благоустраивают и ограждают территорию.

В прошлом году в рамках программы отремонтировали 172 объекта: 39 школ, 89 детских садов, восстановили 44 функциональные зоны в школах. В этом году запланирован ремонт 213 объектов образования: 33 муниципальных школ, 10 специальных коррекционных школ, 48 дошкольных образовательных организаций, реставрация одного детского сада, реконструкция одной муниципальной школы.

Объем работ по капремонту школ выполнен на 71%, добавил Ильдус Насыров. Фото minstroy.tatarstan.ru

На 116 объектах проводят ремонт функциональных зон. На четырех объектах идут работы в рамках программы «Доступная среда». Общий объем финансирования — 2 млрд рублей. На сегодняшний день общий объем выполнения работ составляет 51%. На 59% выполнены работы в детских садах.



Объем работ по капремонту школ выполнен на 71%, добавил Ильдус Насыров. Завершить его планируют к 20 августа.



Горячее питание в школах

С 2020 года реализуется программа по организации горячего питания в школах. По ней запланирован ремонт 198 объектов на сумму 1 млрд руб.: ремонт пищеблоков, столовых, закупка необходимого оборудования, чтобы организовать горячее питание на должном уровне. Замминистра отметил, что в школах и садиках не используется газовое оборудование для приготовления пищи, только электрическое, и закупка, монтаж или замена такого оборудования входят в стоимость работ.

Работы идут на 176 объектах. Объем выполнения на данный момент — 20%. Все работы завершатся до начала нового учебного года. Средства на реализацию программы распределяют в соответствии с персональными запросами каждой школы на оснащение зон организации горячего питания.

Все работы завершатся до начала нового учебного года. Фото kzn.ru

Капремонт ресурсных центров

С 2014 года министерство реализует программу капитального ремонта ресурсных центров — это организации, созданные на базе профтехучилищ или на базе техникумов. Центры созданы на волне движения WorldSkills. Их основная задача — подготовить специалистов среднего звена для работы в различных отраслях промышленности и экономики республики.

В рамках программы за 7 лет провели ремонт в 82 учреждениях на сумму около 5 млрд руб. В прошлом году отремонтированы 17 объектов на сумму 680 млн руб. В этом году — девять объектов на 500 млн руб. Работы выполнены на 52%. Один объект завершен.

Стоит задача завершить основные работы к 1 сентября. Замминистра отметил, что речь об основных работах, потому что при капитальном ремонте ресурсных центров выполняются не только восемь вышеперечисленных видов работ, но и комплексный ремонт — все проблемы, которые имеются в здании, устранят. Ремонт в этих зданиях начинается в июне-июле — до 31 мая в них идет учебный процесс, а в начале июня проходят экзамены. Все работы завершат до конца года, заверил замминистра.

Также в рамках реализации программы ремонтируют общежития. В прошлом году отремонтировали три общежития на сумму 190 млн руб. В этом году планируется провести работы на шести объектах на эту же сумму, по трем из которых проведут только проектно-изыскательские работы.



Программа по обеспечению учебных заведений теплыми туалетами реализуется с 2020 года. Внутри 271 объекта в сельской местности организованы теплые санузлы — раньше туалеты были во дворах. Сейчас в санузлы подведена вода, тепло.



Возросла стоимость изделий из металла, цена деловой древесины и других стройматериалов. Фото kzn.ru

Дерево и металл дорожают — с ними и контракты



В конце 2020 года произошел скачок стоимости строительных материалов, отметил сегодня замглавы республиканского Минстроя. Возросла стоимость изделий из металла, цена деловой древесины и других стройматериалов. Из-за этого на многих объектах возникает дефицит средств для реализации программ, отметил Насыров. Масштабы проблемы он не назвал: на данный момент идет сбор информации по нехватке строительных материалов, об этом будет доложено в правительство республики, после чего будут разработаны меры, которые позволят довести начатые работы до конца.



По этой же причине министерство начало подготовку нормативно-правовых актов о возможности без торгов увеличить стоимость контрактов на сумму до 25% стоимости при наличии возможности дальнейшего финансирования объектов.

— Раньше строительный контракт подразумевал жесткие цифры, теперь мы ждем изменения в нормативно-правовых актах. Вопрос рассматривается в Министерстве строительства РФ, — заявил Насыров.

