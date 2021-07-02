Бизнес-аккаунт дня: челнинский магазин свежих фруктов и овощей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 100

Свежие овощи и фрукты в большом ассортименте предлагает жителям Набережных Челнов магазин с говорящим названием «Свежий». Торговый объект открылся чуть больше года назад, тогда же вышел первый пост в бизнес-аккаунте компании в сети «Инстаграм». Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Напрямую с полей и садов

Один из владельцев магазина «Свежий» — потомственный продавец Назим. Его отец уже много лет занимается торговлей овощами на рынке «Караван». Какое-то время сын помогал семейному бизнесу, а потом взялся за свое дело. Так, в Набережных Челнах появился супермаркет «Свежий». Он предлагает своим покупателям ассортимент овощей и фруктов, поставляемых напрямую из стран Средней Азии, юга России, Таиланда, Ирана и Вьетнама.



Несмотря на то, что свой бизнес Назим открыл весной прошлого года, в самый локдаун, спрос на товар был высоким, поскольку для клиентов организовали доставку заказов на дом. Проект позволил предпринимателю расширить дело и взять в совладельцы опытного предпринимателя — Айгуль. Вместе в этом году они открыли вторую точку в автограде.

Сегодня аналитический разбор аккаунта магазина провела Полина Романова — проектный директор казанского коммуникационного агентства «Без воды».

При оформлении аккаунта не забывайте о ленте

Описание профиля. Самое первое, что бросается в глаза, — аватарка. Она есть, и это уже хорошо. Аватарка выполнена в минималистичном стиле. В принципе, понятно, что черный цвет как основа, ведь он присутствует даже на фартуках сотрудников.

Подписок намного меньше, чем подписчиков. А также указана сфера деятельности — продуктовый магазин. В связи с этим аккаунт смотрится более презентабельно.

В шапке профиля указаны «отборные и свежие». Это штамп, его сложно назвать уникальным товарным продуктом (УТП), поэтому лучше такое описание убрать. После перечисления продуктов вы можете указать количество городов, откуда привозите товар, поставить «доставка/самовывоз», а затем уже адреса. Иными словами, вы сначала указываете ваше УТП, а потом уже все остальное. Имеется ссылка на WhatsApp, контакты (телефон и электронная почта), что удобно для клиентов.

Визуальное оформление. Видно, что магазин еще в поиске своего стиля: сейчас аккаунт в одной стилистике, до этого был в другой. Но если у аватарки и обложек хайлайтс оформление единое, то в ленте ничего связующего нет:

фотографии с текстом выглядят все по-разному, ничего общего с аватаркой не вижу. Шрифты на фото тоже разные;

в ленте в основном фото. Паттерна, то есть системы повторяющихся элементов, тоже нет.

При оформлении аккаунта не забывайте о ленте, ведь именно ее в первую очередь видит аудитория. Для ее оформления рекомендую:

следовать единой стилистике — если у вас на авке один шрифт, используйте его везде;

определитесь со стилем фото с текстом — их оформление тоже должно быть единым;

разнообразьте планы фотографий: крупный, средний, общий. Когда много крупных кадров, лента смотрится «тяжелой».

В ленте много фото, выполненных на телефон, но есть и профессиональные. По фотографиям: следите, чтобы люди стояли напротив света или же полубоком к нему. Иначе лица в тени, что дает нехороший эффект.



Еще есть видео: какие-то тоже сняты на телефон, какие-то на камеру. В целом аккаунт магазин ведет довольно активно. Хвалю за креатив. Видно, что стараются.

Хайлайтс. Их 7 штук. Сами сториз тоже оформлены по-разному: где-то нежные пастельные оттенки, где-то зеленые, что никак не вяжется с оформлением аватарки и хайлайтс.

Отзывы не обновлялись. Можно дополнить новыми отзывами или создать еще хайлайтс. Чем больше отзывов, тем лучше.

В хайлайтс «Адрес» указан только один, хотя в шапке профиля их два. Значит, надо добавить и второй. Добавьте информацию о магазине: чей он, кто открыл, как зовут. Мягко говоря, странно видеть в ленте молодого человека, но не знать, кто это.

Прямые продажи не нравятся аудитории

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Посты. Большая часть постов продающие. Есть еще информационные, полезные и развлекательные посты. Не нужно так часто говорить «купите, приходите, не зевайте» — прямые продажи не нравятся аудитории. Делайте это пореже и нативно. Добавьте больше полезности и интерактивных постов. Покажите, что вы разбираетесь не только в продуктах, но и в сопутствующих аспектах. Так вы продемонстрируете экспертность, с помощью которой не понадобится часто призывать аудиторию купить. Сториз . Нужно учитывать, что вся красота в оформлении аккаунта, когда все пункты — лента, аватарка, обложки хайлайтс, сториз — оформлены в едином стиле. Копирайтинг . Тексты написаны просто и понятно. Хештеги. Их достаточно много под постами. Оптимальное количество — до 7. Но главное, чтобы они были по теме поста. Для аккуратности оформления ставьте между хештегами пробелы.

В сториз и хайлайтс все публикации разные, как уже писала выше. Пожалуйста, не экспериментируйте со всеми цветами радуги и шрифтами. Выберите свой стиль: 1—2 шрифта, например. Так даже визуально ваш аккаунт станет выглядеть дороже.

На момент разбора аккаунта публикации в сториз были. Хорошо, что разные: отзывы и полезные сториз. Также учитывайте, что репосты отзывов тоже стоит оформлять в стилистике аккаунта и писать небольшие комментарии: «Спасибо, что с нами», «Спасибо, что выбираете нас» и другое.



в текстах всегда должен быть заголовок,

перед смайлами — пробел,

определитесь с тире: какое вы ставите — длинное или короткое. Не стоит ставить везде разные,

тональность коммуникации: обращение то на «ты», то на «вы». Необходимо выбрать один стиль общения и придерживаться его во всем и везде,

пишите названия приложений правильно.

Модерация. На какие-то комментарии есть ответы, на какие-то нет. Например, под постом с арбузом много вопросов о цене, но ответов нет. Возможно, магазин написал в директ, но в таком случае нужно писать в комментарии «Ответили в директ». Иначе кажется, что подписчиков игнорируют.

Также некоторые комменты уже 6-дневной и даже 3-недельной давности тоже не получили ответов. Старайтесь отвечать на все и не затягивайте — это нужно для поддержания вовлеченности подписчиков.

Желаю магазину удачи. Пусть он и дальше будет процветать, а клиенты всегда будут довольны!