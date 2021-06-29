В Казани открылся предзаказ на автомобиль нового поколения «ГАЗельNN»

В современной модели представлен синтез цифровых технологий и передовых решений в автомобилестроении

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

Группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») презентовала 24 июня в дилерском центре в Казани «ГАЗельNN». Столица Татарстана стала одним из 15 крупнейших городов России, где официальный дистрибьютор бренда анонсировал старт предзаказа автомобиля нового поколения, который появится в продаже с 24 августа. Для отечественного автомобилестроения новинка — шаг на качественно новый уровень, на базе которого продолжится модернизация модельной линейки ГАЗ. Подробности — в нашем материале.

ГАЗ вышел на новый уровень



Для отечественного автопрома новинка стала качественным скачком на новый уровень. «ГАЗельNN» — платформа, на базе которой с применением разных конфигураций и опций в будущем планируется продолжить создавать модели и модификации коммерческого транспорта. Обновление модельного ряда стало следствием инициативы промышленника Олега Дерипаски. В результате появилось современное поколение ГАЗ, в котором машины бренда модернизировали, сохранив при этом их лучшие черты.

— В автомобиле «ГАЗельNN» реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов, — комментирует Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ».

Олег Марков, генеральный директор ГК СТТ, добавляет, что «ГАЗельNN» — это ответ на запросы сегодняшнего дня.

— Магистральная дорога этих изменений — цифровизация. «ГАЗельNN» — это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций. Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов — от онлайн-покупки до удаленного мониторинга технических параметров и контроля за автопарками с помощью мобильного приложения, — отмечает Олег Марков.

«ГАЗельNN» — платформа, на базе которой с применением разных конфигураций и опций в будущем планируется продолжить создавать модели и модификации коммерческого транспорта

Технологии на страже комфорта и безопасности

В обновленной линейке «ГАЗельNN» перешли от аналоговой модели управления к цифровой. В ней представлена новая электронная архитектура и цифровые сервисы. Это делает процесс эксплуатации автомобиля удобнее, комфортнее и проще. Для снижения вероятности ошибок и стрессовых ситуаций в модель внесли ряд технологических и конструкторских изменений. Среди них 6-ступенчатая коробка передач, задний мост типа «Спайсер» и новая тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах. Благодаря последней за счет ассистентов перераспределения тормозных усилий и экстренного дотормаживания не допускается пробуксовка, потеря сцепления с дорогой и заносы.

Цифровые технологии были упомянуты не случайно — электронные «помощники» обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Речь идет об электронной системе динамической стабилизации, системе помощи при экстренном торможении, системе электронного распределения тормозных усилий с противобуксовочной системой, а также системе помощи при трогании на подъем. Отличное освещение дороги и его заметность для участников движения при любых погодных условиях и времени суток обеспечивает система ярких и мощных светодиодных фар. Еще одно преимущество — бесключевой запуск двигателя.

Что важно — универсальность платформы позволяет выпускать на ее основе машины с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями и даже с электрической силовой установкой.

Отличное освещение дороги и его заметность для участников движения при любых погодных условиях и времени суток обеспечивает система ярких и мощных светодиодных фар

Собственная экосистема сервисов

Большое внимание при разработке «ГАЗельNN» уделили интерьеру и рабочему пространству автомобиля. Место водителя оснащено подрессоренным сиденьем с 18 направлениями регулировок и мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном и принципиально новым интерфейсом. На приборной панели для удобства установлены разъемы USB, ниши для пластиковых карт, стаканов и бутылок для напитков, место крепления смартфонов и планшетов, охлаждаемый и запираемый нижний вещевой ящик. Трехместная кабина расширена за счет электромеханического стояночного тормоза. При желании спинку пассажира в центре можно откинуть, превратив ее в столик.

Для клиентов «ГАЗельNN» — не просто машина, а целая экосистема сервисов от компании-дистрибьютора и региональных дилерских центров. В частности, речь идет о телематической системе GAZConnect, через которую можно удаленно контролировать и управлять автомобильными парками со смартфона; персонализированном подходе к подбору финансовых инструментов GAZFinance; комплексе технических сервисов и программе помощи на дорогах GAZAssistance; системе долгосрочных сервисных контрактов GAZUptime. Есть даже программа GAZ Campus с образовательными курсами и консалтинговой поддержкой.

Для снижения вероятности ошибок и стрессовых ситуаций в модель внесли ряд технологических и конструкторских изменений

Эксплуатацию коммерческого транспорта упрощает широкая сеть сервисных станций и фирменных магазинов запчастей. В Казани сервис представлен на Горьковском шоссе, дилерский центр — на Аделя Кутуя.

Продажа автомобилей нового поколения откроется 24 августа, но уже сейчас клиентам ГАЗа доступен предзаказ на сайте. Забронировать можно базовые модификации машин с дизельным двигателем CumminsISF 2.8. В модельном ряде, который будет расширяться, представлены бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места.