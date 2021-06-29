«Театр ничем не задушить и не убить»: в Качаловском подвели итоги юбилейного сезона

Фото: Дмитрий Резнов

Казанцев приглашают на последние летние спектакли в Качаловском — «Вассу Железнову» и «Безумный день, или женитьбу Фигаро». На постановки еще можно успеть сегодня и завтра. На пресс-конференции, посвященной итогам 230-го юбилейного сезона Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова, говорили о главных достижениях, экономических показателях и премьерах осени. О том, сколько зрителей посетили театр в этом сезоне, как артисты пережили тяжелый пандемийный год — подробнее в репортаже «Реального времени».

«Васса Железнова», «Безумный день, или женитьба Фигаро» — что успеем посмотреть



В юбилейный сезон на сцене КАРБДТ им. В.И. Качалова вышло три премьеры: «Бал воров» (реж. Илья Славутский), «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького и сентиментальная история по пьесе Мартина Макдонаха «Королева красоты» — ее показывали на малой сцене.

— Все эти три постановки объединяет одно: как мечта каждого о счастье в его представлении соотносится со счастьем и несчастьем других людей, — отметила первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Адгамова поблагодарила художественного руководителя Александра Славутского за возможность прожить вместе с героями эти истории и предлагает зрителю посмотреть спектакли, чтобы задуматься о том, что для нас всех есть незыблемое и вечное, которое только кажется, что есть, но может и закончиться.

— Вера в то, что в любом случае будет хорошо. Ощущение светлого, радостного ощущения счастья — вот с таким чувством выходишь с этих постановок. После просмотра спектаклей хочется перечитать произведения, по которым они поставлены, открыть их для себя — уже не глазами режиссера, а своими — подытожила спикер.

Замминистра напомнила и о том, что в фойе-атриуме театра открыта беспрецедентная выставка, посвященная 145-летию В.И. Качалова совместно с Бахрушинским московским музеем. Фото: kamalteatr.ru

Сегодня зритель еще может посмотреть спектакль «Васса Железнова», а 30 июня сезон закроется постановкой «Безумный день или женитьба Фигаро».

Замминистра напомнила и о том, что в фойе-атриуме театра открыта беспрецедентная выставка, посвященная 145-летию В.И. Качалова совместно с Бахрушинским московским музеем. В антракте спектаклей все желающие имеют возможность прогуляться по красивому месту и узнать для себя много интересного.

В новом сезоне, конечно, ждут еще больше премьер. А самое главное, по словам Юлии Ильдаровны, жить и радоваться каждой прожитой минуте.

Сколько денег заработал театр, и как он работал в условиях пандемии

Театр Качалова за прошедший сезон заработал 46 820 440 рублей. Это хорошие цифры на сегодняшний день в условиях ограничений, — считает худрук Качаловского. Спектакли посетили 88 тыс. человек.

— Если бы не было ограничений, мы бы заработали больше, — добавил он.

Замминистра подтвердила эти показатели по экономической деятельности театра — 88 тысяч зрителей при соблюдении норм по рассадке и заполняемости зала в 70%. Это было достигнуто и за счет увеличения количества постановок, — сообщила Адгамова.

— Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, театр, разумеется, соблюдал нормы по рассадке — мы вышли на ту цифру, которая должна быть, и это нас радует.

Замминистра подтвердила эти показатели по экономической деятельности театра — 88 тысяч зрителей при соблюдении норм по рассадке и заполняемости зала в 70%. Фото предоставлено пресс-службой театра им. В.И. Качалова

Александр Славутский рассказал, как театр боролся за зрителя, несмотря на болезни артистов и многочисленные замены в спектаклях:

— В этом сезоне мы сделали 75 вводов в спектакли, замены в 45 спектаклях по болезни актеров. Но мы продержались и не отменяли спектакли, удержали своего зрителя, — отметил руководитель театра.

Также худрук рассказал, сколько спектаклей в этом году было сыграно на большой и малой сценах — их было 354. В спектаклях задействованы 46 актеров и музыкантов. При этом Александр Яковлевич отметил, что в постановках старались задействовать в основном молодежь, старшее поколение берегли.

— У нас замечательный зритель — я смотрю видео после каждого спектакля, как там кричат «браво!», аплодируют. Нет ничего лучше понимания того, что жизнь это счастье, ничего прекраснее, чем возможность жить, воспитывать детей, создавать что-то, говорить о красоте мира и добра — это мы транслируем нашими спектаклями, — заявил он.

Что давали на большой и малой сцене Качаловского



Режиссер Илья Славутский, заслуженный артист Татарстана, поставил пластический спектакль-балет «Бал воров» по Жану Аную.

На малой сцене показывали «Королеву красоты» по пьесе современного американского драматурга Мартина МакДонаха. По словам Славутского, режиссер сделал его довольно своеобразно:

— Где-то делают этот спектакль достаточно маргинальным, у нас он сделан по-другому, и зрители на это откликаются.

Александр Яковлевич поделился своими ощущениями относительно постановки спектакля «Васса» по произведению Горького и считает его одним из своих лучших спектаклей:

— Это понятно по тому, как зрители его смотрят, принимают — он такой несколько даже Чеховский. Во время спектакля ни один человек не шелохнется, никто не уходит. Меня это очень радует.

Режиссер Илья Славутский, заслуженный артист Татарстана, поставил пластический спектакль-балет «Бал воров» по Жану Аную. Фото: teatrkachalov.ru

В Казань в этом сезоне привозили «Золотую маску», сыграли «Сон в летнюю ночь». Славутский стал лауреатом премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства:

— Мне это приятно, что-то доброе и хорошее всегда радует. Хочется работать, чтобы это замечалось. Раз замечается, уже хорошо.

«Личности Хлестакова и Городничего сидят в каждом из нас»



Новый сезон откроется 15 сентября. 5-6 сентября театр планирует поехать на «Крымскую театральную осень». «Если все будет хорошо и никакой новый штамм нас не задушит», — пояснил худрук. Будут играть «Когда зажгутся фонари» в Крымском театре, по Цветаевой «В домике Чехова».

— Думаю, что театр ничем не задушить и не убить, — с надеждой на лучшее заметил Александр Яковлевич.

Славутский начал работу над спектаклем «Ревизор». Сейчас в театре выстраивают основной каркас материальной части спектакля. Над постановкой совместно трудятся художник Патраков, конструктор по костюмам Екатерина Борисова, зав. музыкальной частью Качаловского — композитор Ляйсан Абдуллина.

— Ревизор» — это безумно современная история, это спектакль о совести, о том, что есть смысл жизни, во имя чего стоит отдавать свою жизнь. Спектакль о мечте, о фантазии, когда человек хочет быть счастливым, в том числе и Хлестаков — он же не просто дурачок какой-нибудь. Мне неинтересно про это делать. Я делаю спектакли, которые направлены с добром к человеку. Я не делаю спектакли про уродов и дураков. Я делаю про человека. Чеховское «плохой хороший человек» — для меня это основа, — заключил режиссер.

5-6 сентября театр планирует поехать на «Крымскую театральную осень». Будут играть «Когда зажгутся фонари» в Крымском театре, по Цветаевой «В домике Чехова». Фото: Максим Платонов

В спектакле будет использована музыка Альфреда Шнитке, но замысел спектакля пока полностью не раскрывается.

— Бывает, режиссер замысливает Жар-птицу, а просыпается — у него тут перо от подушки. Я хочу, чтобы вы пришли и увидели, что я задумал. Замысел, он в ощущениях, в видениях. Пока я не услышу музыку, не увижу, как люди двигаются, пока не увижу пространство, невозможно сказать, что будет.

Славутский уже ставил «Ревизора» в 1994 году. Сейчас, по его словам, в спектакле задействуют очень молодую свежую команду, будут использованы необычные современные костюмы — подиумные.

— Я хочу сделать спектакль так, чтобы его смотрели не только школьники по программе, а смотрели живые люди, — с таким настроем выступил режиссер.

В ответ на вопрос, приходилось ли в жизни встречаться с такими типажами, как Хлестаков, Александр Яковлевич ответил, что да, каждый день, ведь Хлестаков и Городничий — в каждом человеке.

— Эти две личности сидят в каждом из нас. Каждый о себе фантазирует как Хлестаков. Если уметь сократить эту дистанцию между фантазией и реальностью, это можно увидеть.

Например, я глубоко убежден, что режиссер — это серьезная профессия. Так не бывает, что человек проснулся и вдруг стал режиссером. А у нас такое количество людей, которые могут назвать себя режиссерам, сказать: «Мы организовали театр».

Славутский вспоминал, что когда начинал работать, это звание доставалось с кровью, с болью, его нужно было заслужить, соответствовать.

— Сегодня прогресс, который с одной стороны показывает нам, что все возможно, хочешь быть — будь, но с другой стороны: одно дело — фантазии Хлестакова, его миг счастья, когда он был всем нужен, когда все его любили, а другое — реальность. Таких людей очень много.

Славутский вспоминал, что когда начинал работать, звание режиссера доставалось с кровью, с болью, его нужно было заслужить, соответствовать. Фото: Дмитрий Резнов

Что смотреть на Втором Качаловском фестивале

В октябре в театре пройдет Качаловский фестиваль. Ожидают, что приедет мастерская Фоменко.

2-3 октября сыграют спектакль Петра Наумовича «Семейное счастье».

12-13 октября — филиал МХТ Чехова, студия театрального искусства под руководством Сергея Васильевича Женовача покажут премьеру — спектакль «Старуха» по одноименному рассказу Хармса.

19-20 октября театр из Петербурга «Балтийский дом» привезет «Анну Каренину» режиссера и киноартиста Александра Галибина. Он сам будет играть в этом спектакле, — сообщил худрук Качаловсого.

Юбилейный вечер в ноябре в честь 230-летия Качаловского

Режиссер Илья Славутский приступил к работе над спектаклем по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса». Его сыграют на большой сцене.

Худрук театра планирует сделать детский спектакль «Любовь к трем апельсинам» — красивую фантастическую театральную феерию.



Диляра Хусаинова добавила, что в рамках 2-го Качаловского театрального фестиваля также будет представлена и off-программа. Фото: Дмитрий Резнов

— Мы думаем о детях — это нам в зачет идет: дети вырастают, сначала ходят на детские спектакли, а потом — на взрослые.

Диляра Хусаинова, исполнительный директор, помощник художественного руководителя по литературной части КАРБДТ им. В.И. Качалова, добавила, что в рамках 2-го Качаловского театрального фестиваля также будет представлена и off-программа.

— Она у нас была достаточно интересной и на первом фестивале. Думаю, что будет не менее интересной и на втором: будут лекции, творческие встречи и мастер-классы с ведущими театральными деятелями страны.

Сейчас ведутся переговоры, а программа будет сформирована в конце лета. Славутский добавил, что сейчас в условиях пандемии не так просто договариваться, но надеется, что все задуманное удастся воплотить.

Самое главное, конечно, это то, что мы выжили

На брифинге также говорили о спектаклях, которые больше всего любит зритель. На вопрос о самом главном достижении театра за минувший год худрук ответил, что самое главное — это, конечно, то, что театр выжил.



— Мы по существу не отменили ни одного спектакля из-за пандемии, сопротивлялись до последнего. Бывали моменты, когда сидели взявшись за голову, не зная, как жить, как быть. Только один спектакль отменили по техническим причинам. Главная наша удача — то, что мы выпустили спектакль по произведениям Горького «Васса». Раньше я не ставил Горького. Действие происходит в Нижнем Новгороде, у нас на Волге.

Наибольшим успехом у зрителя пользуются спектакли: «Женитьба Фигаро», «Бал воров», «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски», «Женитьба», «Скрипач на крыше», который показали уже больше 400 раз.



Александр Яковлевич добавил, что очень любит детский спектакль «Том Сойер» — на него и взрослые приходят.



Спектакль «Пиковая дама» сыграли более 300 раз.

Наибольшим успехом у зрителя пользуются спектакли: «Женитьба Фигаро», «Бал воров», «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски», «Женитьба», «Скрипач на крыше». Фото: Роман Хасаев

— Когда спектакль родился, мы его привозили в Марсель на фестиваль, посвященный 200-летию Пушкина (6 июня 2021 года исполнилось 222 года со дня рождения поэта — прим. ред.), — отметил Славутский.

По словам худрука театра, сколько спектакли живут на сцене Качаловского, они вообще не живут в «нормальном драматическом театре». Самая большая радость — что наши зрители любят наш театр. Для художника главное — признание, быть нужным людям — это главная радость. Когда артистам после спектакля кричат «браво!» — добавил он.

— На улице +35 градусов. Я смотрю в кассу, а там около 300 билетов продано на спектакль. Это большие цифры для нас. Это в пределах разрешенных 353 билетов — при заполняемости зала в 70%.



Письмо в поддержку директора Бахрушинского музея

На брифинге Славутскому задали вопрос о причинах, по которым он совместно с другими ведущими театральными деятелями искусств подписал письмо в поддержку уволенного с поста директора Театрального музея имени Бахрушина Дмитрия Родионова.

Напомним, в понедельник, 21 июня, министр культуры Ольга Любимова объявила Родионову об увольнении. Официальная причина — пункт 287 Трудового кодекса РФ. Неофициальная версия — конфликт, который начался с момента назначения в замы Дмитрию Родионову Кристины Трубиновой. Ее скандальная известность связана со снимками с фашистской свастикой, внезапными увольнениями со всех предшествующих мест работы, недовольством коллективов, которыми она руководила.

— Мы с Дмитрием Родионовым много работаем совместно. Это уникальный человек, он внес огромный вклад для создания музея в нашем театре, помогал с выставкой, посвященной Качалову. Все делалось с открытой душой. Я рад, что подписал письмо вместе с лучшими театральными деятелями нашей страны — людьми, которым нельзя не доверять: Римас Туминас, Бутусов, Женовач, Сергей Безруков и другие. Мне кажется, что это увольнение — ошибка, она должна быть исправлена. Мне так хочется. В музей назначили не очень компетентного человека, я считаю. А Родионов — не Чегевара: когда нужно было сопротивляться, он попытался по-доброму решить этот вопрос, — прокомментировал Славутский свою позицию.

Худрук пояснил, что театр с Роспотребнадзором на самом деле не спорит. Фото: idel-tat.ru

Театр в условиях ограничений

На вопрос о судебном разбирательстве в отношении театра, в котором театр спорит с Роспотребнадзором о нарушении противоковидных ограничений, худрук пояснил, что театр с ведомством на самом деле не спорит.

— Они грамотные люди, выполняют свою работу. Мы не подавали на них в суд. Нам пытались вменить штраф. Мы как могли объяснялись, суд штраф отменил.

Известно, что Роспотребнадзор подал апелляцию, и Верховный суд вернул дело на пересмотр. Славутский сообщил, что комментировать ситуацию будет возможно только когда будет вынесено решение суда.



— А сейчас — живем и работаем, — сказал он.

В марте прошлого года спектакль Александра Славутского, ставший визитной карточкой театра, — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» открыл XXV фестиваль русского театра в Марселе. Это уже 11-я поездка качаловцев на французский театральный фестиваль.

— Когда мы приехали из Франции после фестиваля, который победоносно открыли и отыграли на нем, через 5 дней пандемия «перекрыла нам кран», и мы жили в состоянии несвободы, страха за здоровье людей, к тому же нам нужно было поддержать людей — выплачивать зарплату и премии. Мы выдержали, самое главное — наши люди не пострадали, нас поддержало министерство.

Во время пандемии в рамках проекта «Качаловский онлайн» проводили онлайн-трансляции

Онлайн-формат спектаклей не заменит живого человеческого общения

Именно так считает Александр Яковлевич.

— Театр — это возможность живого человеческого общения, этим театр и отличается от кинематографа. Я сразу с первых дней не верил в возможность замены традиционных спектаклей онлайн-трансляциями — формой общения через телевизионный экран, интернет. Это может быть использовано как дополнительное средство для рекламы, каких-то проектов, но заменить этим театр нельзя.

Диляра Хусаинова отметила, что театр совсем от онлайн-формата не отказывается — во время пандемии в рамках проекта «Качаловский онлайн» проводили онлайн-трансляции: это были интервью с артистами. Актеры театра рассказывали, как они проводят день в изоляции, обсуждали интересующие зрителя вопросы. Также проходили творческие онлайн-встречи. Но все спектакли зрители могли посмотреть только в самом театре.

Закончила пресс-конференцию историческим ликбезом Диляра Хусаинова. В ответ на вопрос о первом спектакле в стенах театра, она рассказала о том, что его история ведется с 1791 года. Первые постановки появились еще в школе при монастыре.

Первое представление — его название не сохранилось, от которого ведется театральная история, было сыграно в здании на Кремлевской, бывшей Ленина, а до этого Воскресенской — там раньше размещался кооперативный техникум. Здание существует и сейчас.

