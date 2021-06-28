Бизнес-аккаунт дня: дизайнерская одежда от челнинского модельера

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 97-я

Экономист по образованию и художник в душе — молодой дизайнер из Набережных Челнов Регина Рагимова несколько лет назад решила шить одежду по своим эскизам. Девушка основала бренд ReStyle. Чтобы продвигать свою продукцию, Регина создала бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм». Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Лицо собственного бренда

Одежду, которую шьет Регина Рагимова, сегодня носят жительницы не только автограда, Татарстана и России, но также Израиля и США. Идея создать собственный бренд женской одежды ей пришла во время декретного отпуска восемь лет назад. Профессия экономиста, которую она получила после школы в одном из челнинских вузов, казалась уже неинтересной.



Все модели, которые можно увидеть в аккаунте Регины в «Инстаграм», дело ее рук и фантазии. Стиль, в котором работает модельер, можно отнести к casual: вещи легко сочетаются между собой, в них можно прийти на деловую встречу и погулять с ребенком.

Первую коллекцию одежды под брендом ReStyle она сшила сама, а сегодня в ее команде — цех по пошиву, фотограф, визажист. Сама бизнес-леди не только руководит коллективом, претворяет в жизнь новые дизайнерские решения, но и является лицом бренда. А еще Регина Рагимова успевает воспитывать троих детей.

Сегодня аналитический разбор профиля дизайнера женской одежды представляет креативный директор коммуникационного агентства «Без воды» Алиса Лисовая.

Описанию профиля не хватает уникальности

Продавать одежду в «Инстаграм» просто и сложно одновременно. С одной стороны, одежда с невысоким чеком хорошо продается в этой соцсети. С другой — чтобы ее продавать, нужно иметь достаточный ассортимент и проводить постоянные съемки контента.

У магазина @restyle_reginaragimova в целом все красиво с точки зрения контента, но всегда есть, к чему стремиться. Обратим внимание на мелочи.

Описание профиля — та часть, с которого клиенты начинают знакомство с брендом. В жирной поисковой строке я бы советовала не писать «нарядными» шрифтами. Лучше использовать обычный стандартный шрифт и обязательно включать поисковое направление деятельности. В данном случае можно использовать, к примеру, словосочетание «женская одежда» и далее название бренда. Эта строка действительно работает как поисковая, и у девушек, активно пользующихся «Инстаграмом» для покупок, есть поисковая привычка.

Что касается самого описания профиля, то не хватает уникальности. Что самое особенное есть в вашем бренде? Обязательно дайте человеку, который попал на вашу страницу, запомнить вас через ассоциации.

В хайлайтс есть обложки в одном стиле. Это хорошо, но они не сочетаются с логотипом. Цвета — это первое, что вызывает ассоциацию с брендом. Но логотип черный, а обложки у хайлайтсов в нюдовых тонах.

Личные посты — в личный аккаунт

Визуально контент привлекательный. У меня возник диссонанс, когда я начала смотреть сториз. В них не было бренда, зато была внезапная игра в «Мафию». Не совсем понятно, причем здесь «Мафия» и бренд. Личный контент в аккаунте бренда выглядит не совсем корректно. Если вам хочется транслировать личное, заведите личный блог: на такой странице можно комбинировать трансляцию и вашего бизнеса, и ваших личных занятий более органично.

Фотографии в аккаунте качественные, что сразу вызывает ощущение — «качественные фото = качественные вещи». За это хвалю! Фотографии разноплановые, нестандартные, всегда в разных позах. Все классно!

Лишние хештеги засоряют публикацию

В текстах я нашла для себя одну загадку, которую не смогла решить, и почувствовала себя изгоем на страничке, как будто я не в теме. Это фраза («не светит») под некоторыми постами. Что касается самих текстов, то в них достаточно много убедительных предложений и триггеров, которые заставляют задуматься о покупке.

Особенно хвалю за указание стоимости товара в посте: магазину одежды цену действительно важно писать, чтобы сразу ограничить свою целевую аудиторию и не выполнять лишнюю работу, отвечая на вопросы «цена??» под постами. Единственное замечание по текстам: много лишних пробелов между знаками препинания. Перед знаками «:», «,», «;» не нужно ставить пробел, только после.

Хештеги — моя отдельная любовь. По сути, хештеги в «Инстаграм» выступают как бесплатные инструменты продвижения. То есть они потенциально могут привлечь целевую аудиторию. Какую аудиторию вы хотите привлечь такими высокочастотными тегами, как #любовь #стиль #красиво? Они не продадут ваш товар и даже не привлекут подписчиков и лайки. Они просто присутствуют под постами и засоряют внешний вид публикации. Советую ставить тематические теги по вашей теме. К примеру: #женскаяодеждаказань #девушкитатарстана #мамыказани и другие популярные в более узких группах теги. Дальнейших успехов!