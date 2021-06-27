Видео недели: пенная вечеринка в Отарах, Сабантуй в Minecraft, Дзюба и «пятая точка»

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Заблудившийся эсминец

В четверг британская BBC выложила в Сеть видео с борта эсминца Defender, на котором видно, как он нарушает границу российских территориальных вод в районе Крыма. Запись сделал корреспондент, который был на борту эсминца: на ней видно, как над кораблем летают российские бомбардировщики, и даже слышны их предупредительные выстрелы. Корабль Минобороны Великобритании покинул Россию только после того, как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения Defender.

Сейчас мировая пресса пытается выяснить, кто ухитрился отдать приказ отправить корабль, вооруженный до зубов и набитый журналистами британской прессы, в российские территориальные воды. По всему выходит, что приказ отдавал чуть ли не лично Борис Джонсон. Ясно одно: акция была совершенно сознательная и спланированная. Вот только чего британские власти пытались добиться — совершенно непонятно.

Minecraft отпраздновал Сабантуй

В популярной видеоигре Minecraft появился татарский праздник Сабантуй. Онлайн-версию на сервере разработали студенты ИВМиИТ КФУ, а стать участником национального татарского праздника 26 июня мог любой геймер. В игру включили традиционные элементы праздника — игры, борьбу куреш, скачки на лошадях, а еще элементы известных стримеров этой игры — Вику Karter и Утенка Джека.

«Аигел» взяла серебро на фестивале «Каннские львы»

Клип группы «Аигел» на песню You’re Born, вышедший в марте прошлого года, завоевал серебряную награду на международном фестивале Cannes Lions («Каннские львы»). Клип на песню с альбома «Эдем» снял режиссер Анджей Гавриш, который уже работал с челнинкой Айгель Гайсиной и питерским музыкантом Ильей Барамией над клипом «Буш-Баш».



В память о погибших в Великой Отечественной

22 июня в День памяти и скорби — в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — сеть телеканалов RT опубликовала видео архивной записи стихотворения Арсения Тарковского «Суббота, 21 июня», на которой поэт сам его читает. Голос поэта авторы видео наложили на восстановленную с помощью нейросетей хронику 1941 года.

На архивных кадрах — бойцы Ленинградской армии народного ополчения. Кадры снимали перед тем, как отправить ополченцев на фронт.

Убивают и куда-то увозят

КАМАЗ, груженный мертвыми собаками, попал на видео в казанском поселке Мирный. По словам очевидца, «Зооцентр», расположенный в поселке, трупы животных сгружает ковшами в самосвал, и на месте всегда стоит отвратительный запах. «Их убивают тут и куда-то увозят», — говорит автор видео.

Наехал и скрылся

В поселке Боровое Матюшино около Республиканского клинического неврологического центра водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2105, намеренно cбил подростка. Видео с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей происшествие, попало в соцсети. На кадрах видно, как по дороге идет молодой человек, мимо него проезжает машина, а затем возвращается задним ходом и специальным маневром наезжает на пострадавшего. Потом автомобиль сразу уехал с места происшествия. Позже выяснилось, что за рулем был 13-летний мальчик, и подъехал он к пешеходу, чтобы задать ему какой-то вопрос.

Пенная вечеринка в Отарах

Жители поселка Отары засняли невиданное до сих пор явление — на местном озере обнаружилась пенная шапка высотой в несколько метров. В комментариях пользователи сообщили, что инцидент случился на Монастырской протоке. После сообщений о пенном озере Минэкологии РТ начало административное расследование, сотрудники выехали на место, чтобы взять пробы воды и пены. Результатов расследования пока нет.

Новый Windows

В четверг компания Microsoft представила миру новую версию платформы Windows 11. Это самое масштабное обновление ОС за последние 10 лет. Среди главных новинок операционки — «прозрачный дизайн» и несколько тем, в том числе темная. Разработчики усилили безопасность системы и добавили новые игровые возможности. Пользователи «винды» смогут обновить ее до 11 версии бесплатно, доступным обновление станет осенью этого года.

Разочарование года

Сборная России, проиграв 21 июня сборной Дании, заняла последнее, четвертое место в группе В, набрав всего 3 очка, и вылетела как пробка из турнира Чемпионата Европы по футболу.

В первом своем матче в Санкт-Петербурге бельгийцы разбили дружину Черчесова со счетом 0:3. И тогда казалось, что это позорный счет. Но, что такое настоящий позор, нам показала Дания, которая легко и непринужденно наколотила 4 гола в наши ворота, причем все с игры. Единственный гол команды России Дзюба забил с пенальти. И это уже третий Евро подряд, на котором российская сборная не выходит из группы.

После провала на Евро-2020 капитан сборной России Артем Дзюба решил в эфире «Матч ТВ» прокомментировать последнюю игру команды и извиниться перед болельщиками. Проигрыш матча футболистам из Дании он объяснил тем, что футболисты российской команды «любят искать приключения на свою «пятую точку», поэтому «сегодня обкакались». «Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты», — обратился к зрителям Дзюба.



Суперзлодеи DС спасают мир

Новый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на этой неделе представила Warner Brothers. Режиссером второй части кинокомикса о суперзлодеях вселенной DС стал Джеймс Ганн, а в главных ролях можно обнаружить Сильвестра Сталлоне и Марго Робби. По сценарию, чтобы получить помилование, антигерои снова должны спасти мир. На экраны российских кинотеатров фильм выйдет 5 августа.

Историю о детективе Тернере и его собаке продолжит сериал, а Том и Джерри переедут в Нью-Йорк

Трейлер детективного комедийного сериала представила и киностудия Disney. Здесь решили переснять фильм 1989 года с Томом Хэнксом — «Тернер и Хуч» и сделать из приключений главного героя и его собаки сериал. В многосерийке детектива Тернера сыграл Джош Пек. Премьера сериала на стрим-сервисе Disney+ намечена на 21 июля.

Еще один новый трейлер — на это раз анимированный — на днях представил HBO Max Family. Компания сняла мультсериал о приключениях Тома и Джерри в Нью-Йорке. Том поселится в пятизвездочном отеле, а Джерри будет стараться обхитрить своего вечного врага и заполучить еду из ресторана гостиницы. Кот и мышонок доберутся до Центрального парка, побывают на Бродвее и в метро. Впервые Том и Джери «побывали» в Большом Яблоке еще в 1945 году в 19-м эпизоде серии мультфильма, снятого Уильямом Ханной и Джозефом Барберой. Премьера нового сериала на платформе HBO Max состоится уже на следующей неделе — 1 июля.