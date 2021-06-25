«Народный контроль»: полчища комаров, плантации борщевика и «горы мусора» вместо гнездовья аистов

Обзор самых популярных и актуальных жалоб татарстанцев

За месяц на портал «Народный контроль» поступило свыше 6,5 тысячи обращений от татарстанцев. Более половины заявок пришло от казанцев и жителей прилегающих к столице поселков. Как и в мае, в основном они касаются состояния дорог. Впрочем, появились и сезонные жалобы: одни сообщают об отсутствии доступа к водным объектам, другие — о засилье комаров или зарослях борщевика. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Борщевик цветет и пахнет

Несколько десятков казанцев, проживающих недалеко от Оренбургского тракта, поддержали автора обращения о зарослях борщевика «по дороге к ТЦ «Порт». Ольга Л. сообщила, что «ядовитое растение» здесь активно разрастается и попросила «принять меры по его ликвидации».



Ответственным за исполнение назначена администрация Вахитовского и Приволжского районов города. Заявка была подана еще в конце мая и по-прежнему в статусе «запланировано», а контрольным сроком определено 27 августа этого года.

При этом 3 июня исполнитель отчитался было о выполнении заявки, написав в комментариях к посту: «Проводится обработка территории от борщевика». Однако пользователь Миляуша Ш. в ответ написала: «Как стоял, так и стоит. Дата фото 05.06.21», сопроводив свой комментарий снимком в доказательство. После чего исполнитель вновь добавил комментарий — «запланировано».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Ямы, которые не объехать

Более 80 пользователей поддержали жительницу Азино-1 Советского района Ольгу Ш., которая попросила устранить ямы на дороге возле ЖК «Победа».



— Подтверждаю наличие данных ям. С прошлого года ничего не делается! — оставил отклик Егор М.

— Ужасные ямы, которые не объехать. Сколько раз видела, что водители, не знающие наши дороги, повреждали колеса, притом сразу оба на одной стороне, — возмущалась и Альбина Р.



Ответственным за решение проблемы назначена администрация Советского района Казани. Пока статус заявки — «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Вместо берега — мусор и бетон

Житель Лаишевского района Амир А. пожаловался на то, что после берегоукрепительных работ возле ДНТ «Именьковское» местное население лишено возможности выйти к водоему.



— Пропал выход к воде — была фактически стерта с карты республики прекрасная песчаная береговая линия, что привело к нарушению естественной экосреды и течению воды, образованию гор мусора, выброшенных на берег, — сообщил мужчина.



Его поддержали еще 45 человек. Ответственным за исполнение заявки, поданной 5 июня, был определен исполком Лаишевского района. Через четыре дня он сообщил, что «заявка решена» и что «Берегоукрепление построено в рамках Федеральной программы, по проекту спуск к берегу не предусмотрен», прикрепив подтверждающий документ.

Однако уже пять пользователей системы выразили недовольство таким ответом. Например, Юлия С. пишет, что согласование проекта «видимо делали из кабинета»:



— С полным нарушением закона о водоохранной зоне застройка укрепления береговой линии произведена в глубь реки Брыса. Ранее там было гнездовье аистов, а сейчас лишь мусор и бетон.



Также возмущается и Наталья А.: «Очень жаль, что нет теперь пляжа. Да и то, что наворотили просто ужас, даже не закончили работы, забор кривой, возле Брысы вообще котлован оставили. Покупали землю только из-за Камы и Брысы. В итоге даже лодку теперь неоткуда спускать». Сейчас у заявки статус «мотивированный отказ».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Эко-проблема альметьевцев

Жители Альметьевска сообщают о свалке из строительного мусора, которая появилась возле дома 16 на ул. Вахитовской. Экологическое ЧП 5 июня обозначил Ильнур М.:



— Собственники участка организовали свалку строительных материалов. Просьба устранить захламление и привести в порядок данную территорию общего пользования.

Через несколько дней автор заявки добавил, что «масштаб свалки растет с каждым днем», подтвердив свои слова фотографией. К нему присоединились еще 19 жителей нефтяной столицы.

Когда свалка будет ликвидирована — неизвестно, но исполнитель — исполком Альметьевского района — «уборку запланировал».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Сквер «Комсомолец» одолели комары

— В сквере «Комсомолец» очень много комаров. Невозможно гулять ни днем, ни тем более вечером. Средства от комаров не помогают от такого количества насекомых, — с такой проблемой в «Народный контроль» обратилась жительница Казани Светлана М.



Женщина просит «провести дезинсекционную обработку травяного покрова». Заявку поддержали 37 пользователей. Часть из них также пожаловались на нашествие насекомых. «Детей жалко, спреи защищают ненадолго, все обкусанные, все в расчесах», пишет Лейсян В., а Римма В. добавила, что «гулять в парке просто невозможно!».

Исполнитель — Управление Роспотребнадзора по РТ — ответил Светлане М., что «Заявка принята в работу. Будет дан ответ». Контрольный срок исполнения заявки казанцев определен на 14 июля.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Жителям села Поспелово нужна дорога

Жители села Поспелово в Елабужском районе пожаловались на бездорожье на одной из улиц. Автор заявки Рауль К. пишет, что асфальтированной дороги по ул. Трудовой нет уже 30 лет. Его поддержали еще 32 человека.



— Ни зимой, ни летом не проехать. Детям негде кататься на самокатах, роликах, велосипедах, — сетует Алсу С.



— Дорога действительно ужасно разбита. Мне как инвалиду очень тяжело по ней передвигаться. Я не одна такая, — добавила Алевтина В.



А Шаукат С. считает, что за «такое плачевное состояние улицы, стыдно должно быть исполкому города Елабуги». Именно на него возложено решение вопроса.



— Уважаемый заявитель! Исполнительный комитет Поспеловского сельского поселения сообщает, что в этом году планируется ощебенение 250 метров дороги по ул. Трудовой, — ответил исполнитель.

Такой ответ не удовлетворил обратившихся с проблемой. Жители села пишут: «Собственно, весь асфальт и заканчивается на сельской администрации, далее 250 метров щебня не помогут, как с коляской выйти до фельдшера?», «Нас не устраивает ваш ответ!», «Улица Трудовая по протяженности составляет 1 200 м. И нам нужен асфальт, а не щебенка!». Ответа от Елабужского райисполкома на комментарии возмущенных поспеловцев пока не поступило.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Не предусмотрено проектом»

Нижнекамец Александр Н., видимо, следуя поговорке: готовь телегу зимой, а сани — летом, обратился на портал с просьбой застелить противоскользящим настилом металлический пандус, которым обустроены два подъезда в доме 19 на ул. Фикрята Табеева — «во избежание травматизма в зимний период, так как очень скользко».

Его поддержали 11 человек. У заявки уже имеется статус выполненной, а ответственный за решение вопроса — исполком НМР — сообщил пользователям, что «Устройство покрытия на металлические пандусы, расположенные около входных групп подъездов 1 и 2, не предусмотрено проектом».

Между двумя сторонами развернулся диалог: житель дома остался недоволен ответом и поинтересовался, почему же в других двух подъездах настил на пандусе имеется? На что городские власти сообщили:



— Изначально при строительстве первых домов по ул. Ф. Табеева на пандусах около входных групп подъездов было предусмотрено покрытие из резиновой крошки, но в процессе строительства было выявлено, что резиновая крошка при эксплуатации ведет себя отрицательно, в связи с чем, по согласованию проектировщиков и застройщиков, в проектное решение последующих домов внесли изменения, заменили резиновое покрытие на просеченную решетку.



Фото: uslugi.tatarstan.ru

Во тьме и без дороги

Жители Набережных Челнов сообщили об отсутствии освещения по дороге от ул. Земляков до ул. В. Мавликова. Равшан Ш. просит сделать хотя бы временный свет «до строительства дороги»:



— «Талан» для временной парковки почему-то сделал освещение, а временный тротуар обделили. Домой страшно идти, тем более мимо рассыпающегося моста и спуска.

Для решения вопроса ответственному за него Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Набережных Челнов потребуется аж 4 года — датой контрольного срока обозначено 26 ноября 2025 года с формулировкой «Установка опор освещения будет производиться при комплексном благоустройстве данной территории».

Естественно, такой ответ вызвал негодование жителей этого района: «Сколько можно издеваться над нами, ни дороги ни освещения», пишет Анна С., а Светлана Н. возмущается «Как мне ребенка в школу отправлять, и как он будет из школы добираться? Почему дома построили, а нет возможности добираться, если нет машины? Почему такое отношение?!».

На сегодняшний день статус у заявки не изменился — решение проблемы городскими властями «запланировано».

