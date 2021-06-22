Победительница конкурса «Проектный руководитель-2021»: «Хочешь изменить подход к проектам в стране — начни сам изучать успешные практики»

Фото: Предоставлено Виталиной Салабай

С 9 по 11 июня в Казани проходил финал всероссийского конкурса «Проектный руководитель». Победитель одной из номинации Виталина Салабай рассказывает, как проходил конкурс, какие проекты оценило жюри и почему участие в «Проектном руководителе» может дать дополнительный импульс карьере.

В проектное управление я попала не сразу: после университета сначала работала в небольшом бизнесе. Но мне хотелось видеть результат своей работы и поэтому устроилась в Ростелеком на должность проектного менеджера. Эта сфера затянула меня: новые проекты, новые задачи, новые вызовы — и никакой рутины.

Карьера — это проект: я ставлю перед собой цели, которые помогут утвердиться в профессии, и прикладываю максимум усилий, чтобы их добиться. Поэтому решила испытать себя в «Проектном руководителе». О конкурсе услышала от коллеги, который участвовал в прошлом году. Мне хотелось проверить уровень своего профессионализма и экспертности, и выход в финал стал подтверждением, что я чего-то стою в проектном сообществе.

Как проходил финал «Проектного руководителя»

В первый день нас разбили на команды и объявили задачу — разработать совместный проект, который бы помог республике достигнуть целевых показателей Национальной программы «Цифровая экономика».

Во второй день мы презентовали проект перед комиссией, а затем выступали с самопрезентацией перед жюри: представляли уже реализованные проекты, рассказывали об опыте работы, отвечали на вопросы жюри. Это часть индивидуального этапа, где каждый соперничает с менеджерами из своей номинации.

Я участвовала в номинации «Эксперт в управлении проектом» — она охватывает все компетенции. Им может быть и просто менеджер проекта, и лидер agile-команды, и руководитель проектного офиса. Эксперт — это не должность, а «универсальный» специалист, на которого может опереться любой человек в проекте — от руководителя до ассистента.

Думаю, что мне помогло победить осознание того, что знания важны, но для победы их мало. Не нужно прятаться за сухой теорией и стандартами, а также не стоит стесняться проявлять свои таланты в рабочем пространстве. Именно личные особенности делают нас настоящими экспертами. Особенно это важно для проектных руководителей, ведь управлять командой может только яркий и запоминающийся человек.

Какие проекты оценило жюри

Мы накидывали идеи на актуальные темы, пытались найти проблему, с которой у кого-то из команды уже был опыт работы. В результате пришли к мысли создать модуль дополнительного образования на основе уже действующей в Татарстане платформы. С помощью этой системы школьники могли бы получать факультативные знания, а также консультироваться с психологами.

Жюри и правительство Татарстана признали проблематику нашего проекта актуальной для дальнейшей проработки. Однако во время первой комиссии нам посоветовали сделать акцент именно на психологической помощи подросткам.

Эксперты конкурса — представители Министерства образования РТ, специалисты по искусственному интеллекту — подсказывали, на что именно сделать акцент в проекте. Большая удача, что председатель оргкомитета конкурса Наталья Гаркуша — профессиональный психолог, мы получили от нее много обратной связи.



Мы разработали модуль системы аналитики, которая позволит выявлять потенциальные случаи девиантного поведения у подростков.

В концепцию проекта мы заложили аналитическую систему, которая на основе больших данных и машинного обучения сможет строить психоэмоциональный профиль школьника, отслеживать динамику его изменения и давать прогноз по возможным отклонениям в худшую или лучшую сторону. Изучение полученных профилей и тепловых карт позволит психологам эффективнее выстраивать свою работу и своевременно реагировать на потенциальные проявления нежелательного поведения.

«Чтобы изменить мир, нужно начать с самого себя»

Это касается и проектного сообщества в России: хочешь изменить подход к проектам в стране — начни сам изучать успешные практики и внедрять их в свою работу. И как раз «Проектный руководитель» — отличная площадка для этого:

конкурс проходит в концентрированной профессиональной среде — для меня стало отличной возможностью познакомиться с экспертами со всей России и изучить их стиль работы во время командного этапа;

жюри и оргкомитет состоят из управленцев с огромным опытом работы — обратная связь от них позволила увидеть четкую «тепловую карту» своей компетентности, с сильными сторонами и зонами роста;

победители получают возможность бесплатно сдать IPMA — планирую обязательно воспользоваться этим шансом, так как уверена, что этот международный сертификат полезен для каждого проектного руководителя. Документ подтверждает профессиональные знания и увеличивает уверенность специалиста в своих силах.

Некоторые специалисты не видят необходимости участвовать в подобных профессиональных конкурсах и просто размеренно развиваются в своей стезе. Однако участие в «Проектном руководителе» может дать такой толчок карьере, которого не получится достичь, закрывшись в четырех стенах. Главное — суметь воспользоваться полученными на конкурсе ресурсами и внедрить их в свою практику, а не просто поставить диплом на видное место.