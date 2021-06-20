«Роналду должен быть привлечен к ответственности за свой поступок»

И куда делось искусственное положение вне игры?

Судейство на Евро пока оценивается большинством болельщиков и специалистов как мягкое. Судейских скандалов пока практически не было, эпизодов с VAR — немного. «Реальное время» обсудило с судьей ФИФА Рафаэлем Ильясовым судейство на нынешнем чемпионате Европы. Наш собеседник — преподаватель кафедры футбола Поволжской академии спорта, за спиной у него — многолетняя судейская карьера, в том числе и работа на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

«Игру надо оставить более целостной»

— Рафаэль Эдуардович, начнем с матча Италии, которая уже вышла в плей-офф, и Турции, рискующей закончить турнир.

— В стартовом матче чемпионата Европы столкнулись, на мой взгляд, европейцы и азиаты, поскольку турки по своему складу скорее азиаты, чем европейцы. Я сужу со своей колокольни, с судейской. Так вот турецкий арбитр Джюнейт Чакыр судит так, чтобы не было никаких конфронтаций, спорных моментов. Возвращаясь к матчу, турки, на мой взгляд, не хотели конфронтации с Италией, понимая, что ее класс повыше. За что и поплатились.

— Это первый чемпионат Европы, где используется система видеопросмотров. Но используют ее арбитры совсем нечасто.



— Здесь я выскажу личное мнение, что игру надо оставить более целостной, чтобы не было такого, что каждые пять минут арбитр бы бегал к телевизору и пересматривал моменты. Матч — это живое мероприятие, и человек, выходящий на поле со свистком, по-прежнему остается более важным элементом игры, чем судьи, работающие на видеопросмотре. Главное — не коллективное решение, которое обезличивается, а решение человека, который находится непосредственно в гуще событий.

Фото: Максим Платонов

Здесь я выскажу личное мнение, что игру надо оставить более целостной, чтобы не было такого, что каждые пять минут арбитр бы бегал к телевизору и пересматривал моменты. Матч — это живое мероприятие

— По матчу России с Бельгией судьи спорят, что по старым правилам первый гол Бельгии в ворота России не должен был засчитываться, поскольку Ромелу Лукаку находился в положении вне игры.

— Я ссылаюсь на высказывание Роберто Розетти, который говорит, что решение спорных эпизодов по большей мере должно отдаваться на откуп судьям, работающим на матче. Постоянное обращение к видеопросмотрам убивает дух самой игры.

Кстати, руководитель нашей кафедры Валерий Поканинов под впечатлением от стартовой игры сборной России предсказал выход на вторую игру с Финляндией Алексея Миранчука и Рифата Жемалетдинова и замену голкипера Антона Шунина.

— Бельгийцы прославились тем, что ввели в футбольный обиход искусственное положение вне игры. Сейчас и по этому матчу, и в целом можно сказать, что этот элемент игры практически перестал использоваться.

— Его особенность в том, что он должен быть отрепетирован на 100 процентов, и ранее это делалось, когда игроки сборных выступали в одном чемпионате, а часто — и вовсе в одной команде. Сейчас они рассыпаны по множеству чемпионатов, играют на многих континентах, сейчас есть игроки и из Азии, и из Америки, а короткий временной отрезок пребывания в сборной не дает возможности отточить этот элемент. Хотя в матче России и Бельгии был эпизод, сравнимый с искусственным положением, когда нам и забили первый гол. Помимо того, свистелось любое «вне игры», хоть там человек вообще не влиял на дальнейший эпизод. Затем начали вводить в обиход пассивное «вне игры», и так этот элемент футбола начал сходить на нет.

Фото Reuters

Кроме случаев с эпилепсией и западанием языка у футболистов. Ничего подобного вспомнить не могу. Даже жаркий климат и тому подобные условия раньше обходили тем, что матчи начинали максимально поздно

«Сейчас борьба преобладает над техникой»

— Был в вашей судейской практике какой-либо эпизод, схожий с тем, что произошло с Кристианом Эриксеном?

— Нет, кроме случаев с эпилепсией и западанием языка у футболистов. Ничего подобного вспомнить не могу. Даже жаркий климат и тому подобные условия раньше обходили тем, что матчи начинали максимально поздно. Чтобы не нарушить регламент, игру могли начать, скажем так, в 23.58, чтобы она датировалась календарным днем, на который назначена, а проводить ее — уже в комфортных условиях.

— Обсудим еще один любопытный матч: Голландия — Украина.

— Андрей Шевченко собрал очень боевой состав, который держался где-то до 50-й минуты, причем до этого периода прослеживалось хорошее взаимодействие игроков. Украину подкосил обидный третий гол, мне кажется, что ничейный результат был бы справедливым. Понравился их вратарь Георгий Бущан, который в первом тайме спас ворота в совершенно безнадежной позиции.

— Вы работали на чемпионате мира 2010 года. Видите разницу по сравнению с тем футболом, который был там, и нынешним?

— Мне кажется, он еще более ушел в сторону силового направления, когда борьба преобладает над техникой. Так мне представляется. Помимо этого, хочу отметить, что сейчас в правила игры внесены изменения, так называемое «правило Суареса», который покусывал своих оппонентов. И в матче Германия — Франция это правило было применено, когда немец Антонио Рюдигер был наказан желтой карточкой.

Скриншот видео

Контролировался любой жест, любой знак внимания к какой-либо продукции. И по всем правилам Роналду должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности за свой поступок

«Разве важно, на кого будет записан гол, если команда победила?»

— В первом туре зафиксирован ряд автоголов. Турки, немцы и поляки забили в свои ворота, но вот гол Войцеха Щенсны вызывает у меня ряд вопросов. Можно ли считать это автоголом? Мне лично обидно за Роберта Мака, который в том эпизоде сделал все в одиночку, ушел из-под опеки, пробросил одному из соперников между ног, вышел на ударную позицию, точно пробил. Попал в угол ворот, но не попал в протокол.

— В конечном итоге это что, так важно, на кого будет записан гол, если команда победила?

— Знаете, прямо сейчас это не важно. Но, во-первых, это удар по его статистике, а потом, со временем, начнет тот же Роберт Мак в компании рассказывать, как он забивал, а люди откроют протокол и переспросят: «Чего ты нам свистишь? Где там твой гол?»

— Дело в том, что конечную запись в протоколе матча делает главный судья, так она и остается в истории.

— Нам может не хватить минимальной победы над Финляндией, чтобы выйти в следующий круг. Гораздо спокойнее можно было бы чувствовать себя, забей наши в той игре второй мяч. Мы даже могли претендовать на прямой выход со второго места в случае минимального поражения от Дании. Почему россияне не развивали свой успех в игре с финнами?

— Мне кажется, что в той игре на многое повлиял эпизод в начале матча, когда мы пропустили. Не работай на этом чемпионате система видеопросмотров, то гол бы был засчитан безо всяких колебаний. В итоге в дальнейшем наша команда действовала осторожно, в оглядке на свои ворота, предпочитая сберечь преимущество в счете.

— Жест Криштиану Роналду, убравшего со стола бутылку «Кока-Колы», обрушил капитализацию компании на 4 миллиарда долларов. А во время вашей судейской карьеры допускалась возможность что-то прорекламировать или сделать антирекламу?

— Нет, никогда. Даже в случаях, когда проводили турниры под эгидой какой-либо спонсорской компании, то мы должны были быть экипированы в «Адидас», который является спонсором ФИФА. Контролировался любой жест, любой знак внимания к какой-либо продукции. И по всем правилам Роналду должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности за свой поступок.