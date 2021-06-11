М-12 станет первой новой федеральной трассой с Free flow

Эксклюзив «Реального времени» об особенностях проезда по безбарьерной автодороге М-12

Как стало известно «Реальному времени», новая платная федеральная автодорога М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 800 км (1 600 км — до Екатеринбурга) стоимостью свыше 600 млрд рублей станет первой федеральной трассой с полностью безбарьерной системой проезда «Свободный поток» (Free flow). Подробности проекта в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал зампредправления «Росавтодора» Георгий Чичерин. Никаких шлагбаумов, зато есть возможность постоплаты — впервые такую систему оплаты госкомпания начала тестировать весной 2020 года. В чем преимущества Free flow и как правильно платить за проезд по такому автобану — в нашем материале.



«Наша система сильно отличается от существующей на российских дорогах»



— Георгий Валерьевич, будут ли регионы вкладываться в развитие придорожной инфраструктуры федеральной трассы М-12. Есть ли уже четкие договоренности, в том числе в Татарстане?

— Мы будем развивать придорожную инфраструктуру трассы М-12 во всех регионах, не только в Татарстане. Вы знаете, дальше мы пойдем на Екатеринбург, и все это уже будет заложено в составе дороги. Причем мы сейчас смотрим не только на сервис, но и активно общаемся с логистическими компаниями, чтобы притягивать их к дороге, убирая от городов. Чтобы разгружать городскую среду, максимально совершенствуя логистику.

— Какие сложности есть в строительстве дороги? Как развиваются взаимоотношения с жителями населенных пунктов, рядом с которыми она пройдет?

— В целом все идет хорошо.

— Какие деньги М-12 принесет напрямую регионам, через которые будет пролегать?

— Для регионов это налоговая история. За счет стройки, в процессе эксплуатации. Кроме того, это рабочие места во многофункциональных зонах дорожного сервиса. Мы считали по Москве и Казани. Если не ошибаюсь, в этой части эффект составит порядка 80 тысяч новых рабочих мест. Разумеется, используемые в строительстве дороги нерудные материалы тоже все региональные — уже определены места, откуда они будут поставляться для нужд строительства. Это тоже важная история, которая связана с экономикой каждого из регионов, в том числе Татарстана.

— Сдача в эксплуатацию — 2024 год, пока все идет по плану?

— Пока что ставится такой срок. Мы стараемся ускориться. Сверху ставится задача вводить раньше, и мы к этому идем.

— Для Татарстана это первая федеральная платная дорога. С какими сложностями столкнутся автовладельцы, к чему им придется привыкать, пользуясь М-12?

— Основной момент связан даже не с тем, что это первая платная дорога в вашем и соседних регионах. А с тем, что М-12 — первая федеральная трасса, которую мы изначально делаем по системе оплаты free flow — то есть свободный поток, как на участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД — участок в Подмосковье, соединяющий федеральные трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга», — прим. ред.). Эта система сильно отличается от той — барьерной — которая сейчас существует на российских платных дорогах. Для пользователя это новинка. Не будет никаких шлагбаумов, пунктов приема платы, через которые надо проезжать. Основной вопрос, к которому мы будем подходить заранее — это максимальное информирование людей, чтобы они понимали: въезжая на дорогу, есть вот такой набор сервисов для оплаты. Транспондер, предоплата, постоплата. Вот эти различные механизмы. Будем разъяснять, чтобы всем было понятно и максимально удобно.

Мы сейчас как раз тестируем эту систему и новые способы оплаты в рамках третьего пускового комплекса ЦКАДа, чтобы пользователям было понятно и удобно. Чтобы в любом месте, даже не имея мобильного телефона, иметь возможность внести плату за проезд.

Используемые в строительстве дороги нерудные материалы тоже все региональные — уже определены места, откуда они будут поставляться для нужд строительства. Фото: facebook.com/avtodorgk. На фото — начало строительства М-12

— Как вы считаете, за 3 года, которые будет строиться М-12, сильно ли вырастет цена за проезд?

— Трудно сказать. Мы же отталкиваемся не столько от того, чтобы поставить какую-то максимальную стоимость, сколько из двух других вещей. Первое — это окупаемость, второе — конечно, пользователи. Мы понимаем, что есть определенная покупательская способность и стараемся регулировать тарифы с учетом этой истории.

Влиться в «свободный поток»? Легко!

Платная трасса, на которой выстраивается очередь в кассу — на въезд — это нонсенс, ведь водители как раз и платят за комфорт и скорость. Систему безбарьерного взимания платы за проезд «Свободный поток» (Free flow) давно применяют в США, Израиле, Белоруссии, а в Европе более 50% платных скоростных автобанов работают без шлагбаумов.

В России первой платной трассой, оборудованной рамками Free flow, стал третий пусковой комплекс ЦКАД в Подмосковье. Решение об этом было принято заблаговременно, в начале строительства — в 2017-м. А заработала система после того, как весной 2020-го группа компаний «Автодор» протестировала ее на трассе М-4 «Дон». Именно такая система будет действовать на новой платной трассе — на строящемся сейчас участке от Москвы до дороги Шали — Бавлы. Далее дорога станет бесплатной — она пройдет по существующему коридору, пояснили в Миндортрансе республики.

Аппаратной составляющей российского «Свободного потока» является П-образная опора, на которой установлены камеры, лазерный датчик и DSRC-антенна. Они считывают и фиксируют регистрационные знаки, габариты и количество осей въехавшего на платную магистраль автомобиля. Эта информация передается в пункт управления, операторы которого отслеживают работу приборов в режиме реального времени (данные обновляются каждые 5 секунд). На монитор выводится фотография автомобиля, его регистрационный знак и скорость, автоматически определяется категория, марка, модель и количество осей, а также информация о наличии у водителя транспондера.

Если система не распознала госномер машины, например, потому что он заляпан грязью, это делает оператор. Российская Free flow позволяет идентифицировать транспортное средство не только по данным с транспондера, но и по госномеру, поэтому заехать на скоростную трассу могут даже те, у кого нет дополнительных девайсов.

Под рамками Free flow можно проезжать с максимально разрешенной скоростью — 110 км/ч, система корректно работает и в случае ее превышения.

В России первой платной трассой, оборудованной рамками Free flow, стал третий пусковой комплекс ЦКАД в Подмосковье. Фото: mskagency.ru

Внимание, оплачиваем!

Во сколько может обойтись проезд с ветерком и комфортом, можно прикинуть на примере ЦКАД. Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за 1 км. Оплатить проезд можно с помощью транспондера, на который заблаговременно внесены денежные средства, либо приобрести разовый электронный билет.

Транспондер — это электронное устройство, предназначенное для регистрации проезда. Оно устанавливается на лобовое стекло транспортного средства, имеет уникальный лицевой счет и идентификационный PAN-номер. Купить транспондер можно на официальном сайте транспондеров, в центрах продаж, на мобильных пунктах продажи «Автодора», в интернет-магазинах. Цены на них начинаются от 1 400 рублей. Кроме прибора придется прикупить держатель для него — от 100 рублей (мотоциклистам за специальный чехол-держатель для транспондера придется заплатить в 15 раз дороже). Перед поездкой водитель вносит деньги на транспондер, автомобиль или мотоцикл с транспондером проезжает под считывающим устройством, и деньги с лицевого счета автоматически списываются.

Тем, кто ездит по платной дороге редко, покупать транспондер смысла не имеет — проще взять разовый билет на одну поездку. Он оформляется в электронном виде на сайте ООО «Автодор — платные дороги», через мобильное приложение «Автодор», в Центрах поддержки и обслуживания пользователей платной дороги, в терминалах самообслуживания «Элекснет» и МКБ. Купить билет можно не ранее, чем за 30 дней до поездки. Билет приобретается на определенную дату и действует 24 часа, начиная с момента, который водитель указал при его покупке. Он может включать один или несколько платных участков дороги — место въезда и выезда фиксируется, и, если проехать по участку, который в билете не указан, проезд засчитают как неоплаченный.

Рамки со считывающими устройствами стоят в местах въездов (съездов) на платную дорогу. Чтобы данные автомобиля были определены правильно, в «Автодоре» не рекомендуют при проезде под рамками превышать разрешенную на трассе скорость — 110 км/ч.

Заехать на ЦКАД можно и без транспондера, и без билета, но тогда возникнет задолженность. Погасить ее можно в течение 5 дней. В будущем в отношении тех, кто не заплатил за проезд, будет возбуждаться административное дело (пока закон о штрафах только рассматривается в Госдуме). А пока задолженность «Автодор» может взыскать в судебном порядке.

Оплатить проезд можно с помощью транспондера, на который заблаговременно внесены денежные средства. Фото: kp40.ru

Цена от времени суток не зависит

Сколько можно сэкономить? Дифференциация тарифов по времени суток и дням недели не предусмотрена — стоимость зависит только от категории транспортного средства.



Категорий этих четыре: легковые автомобили и мотоциклы, среднегабаритные — грузовые и пассажирские транспортные средства высотой от 2 до 2,6 м, двухосные транспортные средства для перевозки грузов и автобусы высотой более 2,6 м и специальные крупногабаритные транспортные средства и автобусы высотой более 2,6 м, имеющие три и более осей.

Въезд на платную дорогу и выезд с нее возможны только через транспортные развязки. На ЦКАД-3 их четыре, и они делят платную дорогу на три участка. На каждом участке установлена рамка для взимания платы за проезд по конкретному участку.

Списание платы за проезд у водителя на этой магистрали происходит равномерно по мере движения по автобану — под каждой рамкой. Исключение — скидки, они действуют при оплате проезда с помощью транспондера T-pass: при прохождении по короткому (–15%), среднему (–30%) или длинному маршруту (–50%). Дополнительные скидки в 3—15 % «Автодор» дает участникам программы лояльности. Максимальная скидка на проезд по ЦКАД-3 от базового тарифа для пользователей транспондеров иных эмитентов составляет 15%. Те, кто приобретает разовые электронные билеты или оплачивает задолженность за проезд, скидку не получают.