Глава «Росавтодора» рассказал, за сколько лет окупится трасса Москва — Казань

Фото: Максим Платонов (архив)

Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва — Казань составит 639 миллиардов рублей. Ожидается, что она окупится через 9—10 лет, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

150 млрд рублей из 639 — деньги ФНБ. Все контракты заключены, «подрядчики пашут», передает «РИА Новости» его слова.

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

В апреле эксперты подсчитали, что стоимость строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург может составить около 850 млрд рублей. Это дороже, чем трасса Москва — Казань, строительство которой оценивалось в 650 млрд рублей.

В мае Петушенко сообщал, что на продление трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга могут понадобиться от 50 до 130 млрд рублей. Их планируется запросить у Фонда национального благосостояния России.

Татьяна Леухина