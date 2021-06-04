Тысяча товаров за рубль и принцип «здесь и сейчас»: в Зеленодольске открылся полноформатный магазин «Ситилинк»

Жителям города доступно для покупки на месте порядка 4 тысяч позиций электронной и бытовой техники

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 4 июня, в Зеленодольске открылся новый магазин «Ситилинк». Теперь жители города могут заказать и получить там же, на месте, порядка 4 тысяч товаров. Такая скорость обусловлена собственным большим складом сети, современными терминалами для онлайн-заказа и внимательными консультантами, готовыми прийти на помощь в любой момент. Корреспондент «Реального времени» побывала на открытии полноформатной офлайн-точки сети и узнала, что для покупателей до 10 июня действует дополнительная акция — «1 000 товаров за 1 рубль».

Теперь офлайн

В ТЦ «Универмаг» на улице Татарстан, 9 в Зеленодольске открылся полноформатный магазин крупнейшей сети электроники и бытовой техники «Ситилинк». С самого утра в нем уже образовались очереди из покупателей. Впрочем, ждать приходилось недолго — у входа клиентов встречали приветливые сотрудники в фирменных футболках, которые тут же провожали их к терминалам и помогали с выбором товара.

Ранее в Зеленодольске было два пункта выдачи товаров. Один из них для удобства жителей города и по их просьбе расширили до магазина.

— Один пункт выдачи как раз находился в этом здании. Мы решили открыть вместо него полноценный магазин с большим складом, где клиент имеет возможность заказать товар здесь и сейчас и, соответственно, сразу его забрать. Склад вмещает 4 тысячи позиций. При необходимости мы также можем привезти недостающий товар с большого склада в Казани, чтобы клиент получил его уже на следующий день после заказа, — рассказал Артем Фомин, руководитель отдела розничных продаж «Ситилинк» по Татарстану, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл.

Мы решили открыть вместо него полноценный магазин с большим складом, где клиент имеет возможность заказать товар здесь и сейчас и, соответственно, сразу его забрать



Место для магазина выбирали по принципу удобства для клиентов сети. Для автомобилистов у ТЦ есть бесплатная вместительная парковка, а для пешеходов значительную роль играет тот факт, что «Ситилинк» расположен в центре города, рядом с автобусными остановками, парками и всей необходимой инфраструктурой.

«Это очень удобно»

Магазин оборудован терминалами, через которые можно самостоятельно выбрать и оформить заказ, а также в личном кабинете ознакомиться с отзывами, характеристиками, узнать об акциях и воспользоваться накопленными бонусами. На практике весь процесс занимает буквально 5—7 минут, после чего клиент уже получает свой товар.



Магазин оборудован терминалами, через которые можно самостоятельно выбрать и оформить заказ

Тем, кто еще не разобрался с онлайн-системой заказа, на помощь приходят консультанты. Они же могут подробнее рассказать о той или иной технике, чтобы покупатель выбрал для себя наиболее подходящий вариант.

Постоянный покупатель Рамис Хисамов узнал об открытии магазина по телевизору и пришел за шуруповертом.

— Я рад, что наконец появился магазин «Ситилинк». Раньше был пункт выдачи, поэтому мы приходили, заказывали и потом только получали технику. Сейчас она в наличии, и это приятно. Мне нравится, что через терминал сам выбираешь, какой товар тебе нужен. Это очень удобно. Тем более рядом всегда есть консультанты, которые помогают быстро сделать выбор, — говорит собеседник издания.

Мне нравится, что через терминал сам выбираешь, какой товар тебе нужен. Это очень удобно



Тысяча товаров за рубль

На российском рынке «Ситилинк» продолжает предлагать одни из самых выгодных цен в мире техники и электроники. «Мы мониторим каждый день рынок и стараемся держать стоимость на товары ниже средней», — отмечает Артем Фомин, руководитель отдела розничных продаж сети по Татарстану, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл.

Для жителей Зеленодольска к и так выгодным условиям в честь открытия магазина запустили акцию. С 4 по 10 июня при покупке на сумму от 1 тысячи рублей можно приобрести один товар всего за рубль.



С 4 по 10 июня при покупке на сумму от 1 тысячи рублей можно приобрести один товар всего за рубль

В акционном списке тысяча позиций, из которого сотрудники «Ситилинк» предложат выбрать товар после оплаты основного заказа. В один рубль, например, обойдется новый электрический чайник, фен, весы или отпариватель. В акции участвуют бытовая, цифровая техника и товары из других категорий.

Партнерский материал, фото Максима Платонова