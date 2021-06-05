Опрос предпринимателей: согласны ли вы на введение прогрессивной шкалы налогообложения?

Не уверена в необходимости введения прогрессивной шкалы. Все могут спрятать доходы, расходы сделать минимальными. Я бы поддержала налог на роскошь. На дорогие машины налоги и так высокие. Непонятно, как будет исчислять прогрессивный налог. Декларацию же подает сам человек. Можно написать три копейки, и кто его проверит? В налоговой нет столько сотрудников, чтобы проверить 134 млн человек.

Поэтому я считаю это предложение популизмом. Социальную защиту нашего населения спасет прозрачность законов. Любой закон о помощи малоимущим человек без юридического образования никогда не поймет. И этим пользуется наше хитренькое государство. Сделайте прозрачными социальные выплаты. Тогда сможем помочь малоимущим семьям.