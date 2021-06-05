Опрос предпринимателей: согласны ли вы на введение прогрессивной шкалы налогообложения?
Россияне одобряют прогрессивную шкалу налогообложения при условии, если средства будут направлены на поддержку малоимущих слоев населения. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», отреагировали на предложение не так однозначно. Они заметили, что обеспеченное население и так платит адекватные налоги. Подробнее — в субботнем задачнике.
По опросу ВЦИОМ, 83% россиян выступают за введение прогрессивной шкалы налогообложения, при которой чем богаче человек, тем выше налог он должен платить. При этом больше половины (54%) россиян согласны платить высокие налоги, если государство направит эти деньги на поддержку бедных: обеспечит большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Согласны ли вы на введение прогрессивной шкалы налогообложения? На каких условиях? Какие плюсы и минусы могут быть у такой инициативы?
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Ефим Климов генеральный директор «Эттон»
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Я согласен с таким предложением. Богатые люди во всех развитых странах попадают под прогрессивную шкалу налогообложения. И я согласен с тем, чтобы дополнительные доходы этого налогообложения были перенаправлены на покрытие социальных нужд бедных слоев населения. Чтобы выяснить процентное соотношение, надо провести аналитическое исследование.
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Олег Скобельцын генеральный директор компании НПК «СОЖ Синтез»
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Да, согласен, минусов не вижу в этом решении. Возможно, это расслабит бедных, но они и так расслаблены. Какой может быть выход, не знаю. Все равно большая часть денег направляется не по делу, какая разница, где их брать. Говорят, что в обеспеченных и развивающихся районах России 30% финансирования разворовывается, в бедных регионах — до 70%...
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Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
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Не уверена в необходимости введения прогрессивной шкалы. Все могут спрятать доходы, расходы сделать минимальными. Я бы поддержала налог на роскошь. На дорогие машины налоги и так высокие. Непонятно, как будет исчислять прогрессивный налог. Декларацию же подает сам человек. Можно написать три копейки, и кто его проверит? В налоговой нет столько сотрудников, чтобы проверить 134 млн человек.
Поэтому я считаю это предложение популизмом. Социальную защиту нашего населения спасет прозрачность законов. Любой закон о помощи малоимущим человек без юридического образования никогда не поймет. И этим пользуется наше хитренькое государство. Сделайте прозрачными социальные выплаты. Тогда сможем помочь малоимущим семьям.
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Альберт Махмутов директор винного бара «Истина»
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Неправильно обсуждать налоги только в разрезе подоходного налога. Помимо подоходного налога, предприниматели и граждане страны дополнительно делают и другие отчисления. Если говорить о предпринимателе как о работодателе, то он платит 30% пенсионных отчислений, оплачивает подоходный налог, а еще каждый гражданин нашей страны платит 20% НДС при покупке любого товара.
Надо пересмотреть налоговую систему страны и сделать ее более прозрачной и понятной. Я всегда вижу, сколько НДС переплачиваю, а многие этого не знают. Я за реформирование налоговой системы. В рамках текущей ситуации мне прогрессивный налог не кажется правильным.
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Булат Макаров директор компании «Электросила»
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Это решение популистское. Люди, которые с ним соглашаются, работают наемными сотрудниками и имеют небольшой доход. Они думают, что введением прогрессивной шкалы можно решить социальные проблемы, но это не так даже с точки зрения логики. С доходов богатых людей и так платятся большие налоги, чем с доходов бедных. Понятно, что большие зарплаты скрываются и человек может получать доход через вывод денег, но прогрессивный налог — это не выход. Желание справедливости естественное, но это не должно выражаться в прогрессивной шкале налогов.
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Айрат Халиуллин генеральный директор школы «Квентин»
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Согласен с этой инициативой. Плюсов у нее масса, минусов — ноль. Надо всех богатых поджать, а бедные и так не работают. Мы найдем, куда потратить деньги: на дороги, инфраструктуру, детские садики. Куда потратить — найдем, главное ввести прогрессивный налог.
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Ильназ Тимербаев сооснователь магазина свежих цветов «Ботаника»
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Богатые люди, которые заработали состояние, занимаются благотворительностью. И глупо считать, что если они это сделали, то кому-то теперь обязаны. Это только на их усмотрение. Если деньги заработаны честным трудом, то почему кто-то должен ими делиться? Даже по исламу предприниматель 10% своего дохода отдает на благотворительность, но не все об этом говорят. Предприниматель открывает рабочие места, платит налоги, создает блага для общества. Почему он должен дополнительно платить за то, что он успешный?
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Анастасия Сорокина владелец и руководитель бренда «Сорокина»
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Я против прогрессивного налога. Сейчас он фиксированный и тоже зависит от дохода. Это справедливо.
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