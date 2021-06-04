Теплая лента

Советы по утеплению ленточного фундамента

Опытные строители и проектировщики утверждают: порядка трети теплопотерь в доме происходит через пол. Чтобы этого не происходило, есть смысл еще на этапе возведения фундамента принять серьезные меры по его утеплению. Экономить на этой процедуре точно не надо, и оставлять ее на потом — тоже: дороже обойдется. Поэтому сегодня пробежимся по основным моментам утепления самого популярного в наших широтах типа фундамента — ленточного. Перед вами — 5 вопросов об утеплении «ленточки» и 5 ответов на них.

В каких случаях утеплять ленточный фундамент строго обязательно? Мы ведь всегда можем обойтись теплым полом

Для начала специалисты советуют утеплять фундамент не только с целью уберечь от холода внутренние помещения дома, но и чтобы защитить саму «ленту» от воздействия непрочного грунта. Например, если грунт под домом пучинистый, то на фундамент будут воздействовать его подвижки: зимой промерзание и расширение, а весной — оттаивание. И чтобы по фундаменту не пошли трещины, чтобы он не деформировался, есть смысл защитить его теплоизоляционными материалами. Конечно, целиком проблему это не решит, но некоторые вопросы снимет. В целом специалисты выделяют три ситуации, когда утепление ленточного фундамента обязательно:

если в ваши планы входит обустроить теплый подвал в доме;

если фундамент закладывается выше глубины промерзания почвы (при этом не забудьте утеплить отмостку);

если вы хотите построить энергоэффективный дом, чтобы сократить теплопотери через фундамент.

Чем утепляется ленточный фундамент?

Один из самых популярных теплоизоляционных материалов для утепления фундамента на сегодняшний день — пенопласт. Многие используют и его более современную модификацию — пенополистирол. Мало того что эти материалы обеспечивают хорошую изоляцию, не отсыревают, не привлекают мышей и насекомых в качестве обеда — их еще и легко монтировать, поскольку они выпускаются в формате плит. Плюс ко всему они довольно прочные.

Утеплить ленточный фундамент, если он мелкозаглублен, можно и несъемной опалубкой. А некоторые домовладельцы используют керамзит — но только если у вас не слишком увлажненные почвы, ведь он хорошо впитывает воду.

Фото: expert-dacha.pro

А можно утеплить фундамент только изнутри?

Можно. Но это будет своеобразная полумера. Эффективнее все-таки сделать упор на наружном утеплении. Оно защитит конструкцию и от пучения грунта, и от его промерзания, и от излишней влаги. Внутренняя теплоизоляция тоже не повредит.

Иногда фундамент дома утепляют уже после того, как все построено и началась эксплуатация. Это вполне возможно, но связано с множеством технических сложностей: представьте себе, что придется снова вынимать почву, разводить строительную деятельность на участке. Кроме того, утепление прямо в процессе строительства — это будет всегда более эффективно.

Что будет лучше — пенополистирол или пенопласт?

У пенополистирола и пенопласта разная теплопроводность — а значит, и разная толщина плиты, которую нужно использовать для утепления. Более эффективен с этой точки зрения пенополистирол (как материал нового поколения) — благодаря низкой теплопроводности он лучше удерживает тепло.

В нашем регионе суровые зимы. И в этих условиях толщина пенопластовых плит должна быть не меньше 50, а лучше — 70 мм. А если же вы хотите застраховаться и уберечься от тридцатиградусных морозов — подумайте о толщине в 100 мм. Но если речь идет о пенополистироле, то специалисты советуют использовать плиты толщиной 50 мм (если фундамент находится ниже уровня земли) или 60 мм (если выше уровня земли). А еще пенополистирол прочнее механически и не набирает влагу.

Фото: expert-dacha.pro

Как выполнять работы по утеплению ленточного фундамента? Есть какие-либо общие советы?

Если речь идет о пенополистироле или пенопласте, то монтировать плиты, как правило, нужно и горизонтально (по поверхности ленты), и вертикально (по ее «стенам»). При этом вертикальные плиты нужно устанавливать первыми. В углах фундамента слой утеплителя должен быть минимум в полтора раза толще, чем на остальных участках. Это делается потому, что углы дома — проблемные с точки зрения теплопотерь места.

Перед тем как монтировать утеплитель, нужно хорошенько зачистить стенки фундамента от потеков бетона, обмести их от пыли. Для крепления плит используют полимерцементные смеси. А когда утепляется цокольная часть — добавьте к клеевой смеси еще и механический способ крепления — дюбели.

Если речь идет о мелкозаглубленном ленточном фундаменте, то утеплить придется не только стенки фундамента, но и основание. Плиты укладываются на песчаную подушку.

Стыки листового утеплителя обязательно надо прикрыть клеем или мастикой: важно, чтобы через них не происходило теплопотерь. Если утеплителя два слоя, то монтировать их надо в шахматном порядке: чтобы стыки были в разных местах.

Фото: expert-dacha.pro

А если вы используете керамзит, то для этого надо выкопать траншею шириной в метр, застелить ее гидроизоляцией (помним: керамзит отлично впитывает влагу), засыпать теплоизолирующим материалом, сверху опять застелить гидроизоляцией, сверху уложить песчаную подушку, а потом сделать отмостку.

