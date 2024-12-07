Сегодня спустя пять лет после пожара откроется собор Парижской Богоматери

Сегодня состоится масштабная церемония открытия собора Парижской Богоматери, который отреставрировали после пожара в 2019 году. Мероприятие пройдет при усиленных мерах безопасности. Для охраны привлекут 6 тыс. силовиков, сообщает Agence France-Presse.

Ожидается, что в мероприятии примут участие главы 40 государств, в том числе президент США Дональд Трамп. По информации издания, он уже прибыл в Париж.

Напомним, пожар случился 15 апреля 2019 года. Тогда обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

Елизавета Пуншева