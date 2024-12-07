В Татарстане полностью выполнен план по вводу жилья

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по состоянию на 7 декабря полностью выполнен план по вводу жилья — введено 3,2 млн квадратных метров. Об этом сегодня на совещании сообщил глава минстроя республики Марат Айзатуллин.

До конца года планируется достигнуть планки в 3,45 млн «квадратов» введенного жилья.

По словам Айзатуллина, по линии соципотеки годовой план выполнен на 88%. Из 56 домов, которые необходимо построить в этом году, сдали 31 — их площадь составляет 142 тыс. «квадратов». В части индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день сдали свыше 17 тыс. домов площадью 2,3 млн кв. метров. По линии коммерческого строительства план выполнен на 80%: сдали 128 многоквартирных домов суммарной площадью 756 тыс. кв. метров.

— По жилью для отдельной категории граждан из четырех программ в работе остается одна — это обеспечение детей и сирот. На сегодняшний день минземимуществом ресублики законтрактованы все помещения, из них право собственности зарегистрировано республикой на 206 помещений. По 77 помещениям Госжилфондом ведется процедура передачи в минземимущество, — рассказал он.

Елизавета Пуншева