Цены на новостройки в Казани в ноябре выросли на 0,3%, до 223 000 рублей за квадратный метр

Фото: Динар Фатыхов

В ноябре 2024 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани составила 223 тыс. рублей, что на 0,3% больше, чем в октябре. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».

Это незначительное повышение связано не с ростом цен, а с изменением структуры предложения на рынке: девелоперы вывели на рынок большее количество одно— и двухкомнатных квартир, которые традиционно дороже по стоимости квадратного метра. Количество доступных предложений в новостройках Казани увеличилось на 7,4%. Средняя стоимость квартиры составила 11,4 млн рублей при средней площади 53,7 кв.м.

В целом по крупнейшим городам России средняя цена квадратного метра в новостройках в ноябре составила 172 тыс.рублей, при общем росте предложения на 1%. В 13 из 16 мегаполисов зафиксирован рост цен, преимущественно обусловленный выводом на рынок большего количества одно— и двухкомнатных квартир.

В Казани, как и в Краснодаре и Ростове-на-Дону, рост цен можно считать незначительным и скорее отражающим общую рыночную стагнацию. Наибольший рост цен наблюдался в Самаре (+8,3%), Уфе (+8,2%) и Перми (+5%). Снижение цен отмечено в Нижнем Новгороде (-2,7%), Волгограде (-4,8%) и Челябинске (-9,9%), где на рынок вышли преимущественно бюджетные предложения.



Напомним, в Казани планируют повысить оплату за наем жилых помещений по договорам соцнайма и найма жилых помещений жилфонда города.

Рената Валеева