В Татарстане утвердили программу господдержки по обеспечению жильем на 2025 год

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил программу «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем в Республике Татарстан на 2025 год». Цель программы — создание благоприятных условий для реализации конституционного права граждан на жилище. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Общий объем финансирования составит 25,7 млрд рублей. Источники финансирования включают платежи организаций Татарстана (10,9 млрд рублей), средства исполнителя программы (14,1 млрд рублей, включая 6,3 млн рублей на формирование земельного резерва), а также средства бюджета республики (700 млн рублей на предоставление господдержки семьям с детьми).

Программа предусматривает:

финансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан в рамках соципотеки, а также отдельных категорий граждан, приобретающих жилье через специализированную организацию;

предоставление господдержки в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье семьям при рождении или усыновлении (удочерении) детей;

формирование земельных участков для госрезерва и предоставление их специализированной организации в безвозмездное пользование.

Напомним, кабмин Татарстана утвердил новую республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год. Общий объем выделенных средств составил 73,3 млн рублей.

Рената Валеева