Объем строительных работ в Татарстане вырос до 813 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Объем строительных работ в Татарстане в этом году вырос на 8% и составил свыше 813 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в ходе подведения итогов деятельности отрасли республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минстрой РТ сообщил, что Татарстан выполнил план по вводу жилья — введено 3,2 млн кв. м. Планируется, что к концу года эта цифра вырастет до 3,45 млн кв. м, что превысит прошлогодний показатель. По социальной ипотеке годовой план республика выполнила на 88%, сдав 31 дом из 56. Суммарная площадь новостроек по программе — 142 тыс. кв. м.

По линии ИЖС на сегодня сдано 17 037 домов площадью 2,3 млн кв. м, а в коммерческом строительстве — 128 многоквартирных домов на 756 тыс. кв. м, что составляет 80% от запланированного объема.

Василя Ширшова