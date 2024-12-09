«Это архисложная работа»: более десяти тысяч многодетных казанских семей не могут получить землю

Фото: Максим Платонов

Всего в рамках программы землей обеспечено 46,5% казанских семей

В Казани 9 693 многодетные семьи нуждаются в земельных участках. Городские ресурсы позволят обеспечить лишь 3 005 семей, оставляя дефицит в 6 688 участков. Нехватка земли является основной проблемой реализации программы господдержки, заявил на еженедельном совещании мэрии председатель комитета земельных и имущественных отношений исполкома города Ренат Галяутдинов.

На 2024 год в списки на получение земельных участков в Казани включены 18 130 многодетных семей, из которых участками обеспечены 8 437. Основная часть предлагаемых участков (около 3757) расположена на территории 963,6 га в Высокогорском районе. Там же сформирован 2 291 участок на 554,14 га севернее деревни Яшь Кеч, 1154 из них выбраны многодетными семьями. Завершаются общественные обсуждения и утверждение проектов планировки еще 1 465 участков на 387,15 га западнее поселка Дачное.

скриншот трансляции мэрии Казани

Помимо этого, в Казани в этом году переданы земельные участки общей площадью на 127 га в Верхнеуслонском районе и на 7 га в Пестречинском районе. Акты приема-передачи подписаны, ведется регистрация права собственности.



«При каждой возможности мы поднимаем вопросы обеспечения инфраструктуры перед правительством республики»

Несмотря на то, что с 2011 года около восьми тысяч казанских семей получили земельные участки в рамках программы поддержки многодетных, деревня Яшь-Кеч в Высокогорском районе остается необитаемой из-за отсутствия инфраструктуры: дорог и коммуникаций, и финансирования. Проблема, освещавшаяся «Реальным временем» еще 3,5 года назад, до сих пор не решена.

— Нам надо не просто отдать земельный участок, мы планируем и проектируем территорию, где будет детский сад, школа и дороги. И это действительно очень сложная работа. То, что мы говорим, что порядка тысячи семей получили — это архисложная работа. При каждой возможности мы поднимаем вопросы обеспечения инфраструктуры перед правительством республики, через наших депутатов, двигаем их в наши вышестоящие федеральные органы, — подытожил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Напомним, в ноябре прошлого года Госсовет Татарстана отменил требование о сроке проживания в республике для получения бесплатного земельного участка многодетными семьями, где один или оба родителя — военнослужащие (включая участников СВО).

Рената Валеева