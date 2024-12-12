Жилье, приобретаемое на маткапитал, будут проверять на пригодность

Фото: Максим Платонов

В Госдуме приняли законопроект о необходимости оценки жилья на пригодность для проживания перед покупкой на маткапитал. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, отсутствие заключения о соответствии жилья требованиям пригодности может служить основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

В настоящее время распространена мошенническая схема покупки жилья, непригодного для проживания. Принятый закон защитит интересы и права детей и поможет предотвратить нарушения при использовании маткапитала для покупки.

Законопроект внесли на рассмотрение еще в мае 2024 года и приняли в первом чтении в июле. Инициаторами стала группа сенаторов и депутатов во главе с первым зампредседателя Совфеда Андреем Яцкиным. Изменения вносятся в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».



Напомним, Минтруд вынес на общественное обсуждение законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года.



Дарья Пузикова