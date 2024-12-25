СМУ-88 ввело в эксплуатацию свой первый проект в Приморском крае

Жилой комплекс «Дом на Курчатова» в Большом Камне стал первым шагом компании на Дальнем Востоке

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Группа компаний «СМУ-88», один из крупнейших застройщиков Татарстана, завершила строительство своего первого объекта в Приморском крае. В городе Большой Камень на улице Курчатова на месте бывшего пустыря появился современный 11-этажный жилой комплекс. Проект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Дом на Курчатова» отличает продуманная инфраструктура, благодаря этому он быстро стал одним из востребованных проектов на местном рынке недвижимости — все квартиры были проданы за несколько месяцев до завершения строительства. Так, например, входные группы подъездов выполнены из стекла и оснащены видеодомофонами, безбарьерной средой, велопарковками, системами грязезащиты и антиобледенения. На первых этажах размещены дизайнерские холлы с помещениями для кладовок и колясочных. Во дворе оборудованы игровые городки для детей, спортивные площадки с настольным теннисом и зоны для отдыха. Территория дома покрыта бесплатным скоростным Wi-Fi, а круглосуточное видеонаблюдение обеспечивает безопасность жильцов.

Каждая квартира оборудована гардеробной, а в двухкомнатных предусмотрены окна на обе стороны дома. Рядом с домом расположены школы, детские сады, магазины и спортивные центры — вся необходимая социальная инфраструктура в шаговой доступности.

Входные группы подъездов выполнены из стекла и оснащены видеодомофонами, безбарьерной средой, велопарковками, системами грязезащиты и антиобледенения. предоставлено ГК "СМУ-88"

— Работать на Дальнем Востоке стало для нас настоящим вызовом. Мы рады разнообразить местный рынок недвижимости и благодарны за теплый прием. Приморский край динамично развивается, и нам бы хотелось стать частью этого развития в будущем, — отметил генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и на сегодняшний день признана «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Республики Татарстан. Согласно информации единого ресурсного застройщика (ЕРЗ), СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. В настоящее время, по данным единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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