ГК «А101» предлагает схему накопления первоначального взноса на ипотеку

Ответом на эту проблему, по мнению экспертов компании, может стать государственная программа жилищных накопительных сертификатов (ЖНС)

Фото: предоставлено ГК А101

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов рассказал в Красноярске о том, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут решить самый главный вопрос для получения ипотечного кредита — накопить на первоначальный взнос. Ответом на эту проблему может стать государственная программа жилищных накопительных сертификатов (ЖНС).

«Примерно 52% населения нуждаются в улучшении жилищных условий, но 40% желающих взять ипотечный кредит не имеют ни первоначального взноса, ни возможности его накопить. В этих условиях мы предлагаем разработать программу, при которой денежные средства участников инвестируются в государственные проекты. Таким образом, государство получит от граждан дополнительное финансирование, а они — поддержку государства в вопросе ипотечного кредитования», — говорит Рустам Азизов.

Схема, предлагаемая девелопером, по своей сути, довольно проста. Ежемесячно из заработной платы участника программы ЖНС работодатель переводит денежные средства на специальный счет в банке (чтобы дело шло быстрее, участник сможет и сам дополнительно пополнять этот счет). Эти деньги переходят в управление государства, которое инвестирует их в ОФЗ или другие низкорисковые ценные бумаги, которые гарантируются правительством РФ. Так за несколько лет формируется сумма, достаточная для первоначального взноса по ипотеке.

«Например, средняя заработная плата московского участника программы составляет 150 тыс. рублей в месяц. Тогда его ежемесячный взнос в размере 20% от зарплаты — 30 тыс. рублей. Надбавка со стороны государства за счет вложений в ОФЗ и прочих инвестиций может приносить до 30% годовых. То есть за пять лет сумма всех взносов участника составит 1,8 млн рублей, а доход от их инвестирования — еще 2 млн рублей. В общей сложности 3,8 млн рублей, которых вполне хватит на первоначальный взнос, — объясняет Рустам Азизов.

Как только участник программы накопит средства на первый взнос, он может купить квартиру в ипотеку по льготной ставке.

«Льготная ставка будет доступна только участникам программы. Я говорю именно про льготную ставку, поскольку, согласно нашей аналитике, только она сегодня по карману большинству покупателей. Стандартными программами с рыночной ставкой от 25% пользуется лишь 1% наших клиентов, а той же семейной ипотекой — 51%», — подчеркнул эксперт ГК «А101».

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