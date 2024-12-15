В Госдуме разработали программу льготной ипотеки для участников СВО со ставкой 2%

Фото: Максим Платонов

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали проект льготной ипотечной программы для участников СВО со ставкой 2%. Документ направлен в Минфин России. Об этом сообщает РИА «Новости».



— В целях предоставления дополнительных мер поддержки участникам специальной военной операции членами Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству разработана концепция новой льготной программы ипотечного кредитования, — говорится в обращении к министру финансов России Антону Силуанову.

Льготная ипотека под 2% доступна для всех участников СВО и их супруг на территории России, а в случае гибели — для родителей и совершеннолетних детей. Заемщик должен быть зарегистрирован в регионе, где планируется покупка жилья. Лимиты: 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн для остальных регионов. Первоначальный взнос — 20% от стоимости недвижимости. Программа суммируется с другими мерами господдержки.

Авторы полагают, что она привлечет более 1 трлн рублей дополнительных инвестиций в строительство и станет формой социальной поддержки для людей, защищающих интересы России.

Дарья Пузикова