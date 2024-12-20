Хуснуллин: расширение семейной ипотеки на вторичное жилье не помешает строительству новых домов

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что распространение программы семейной ипотеки на вторичное жилье в отдельных регионах не окажет негативного влияния на рынок первичного жилья.

— Это не будет мешать, а наоборот, дополнять друг друга, — сказал Хуснуллин журналистам.

Он пояснил, что мера будет действовать в тех регионах, где строительство нового жилья ограничено или отсутствует вовсе.

— Если его совсем не строят, значит, ситуация на первичном рынке никак не ухудшится, — подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин напомнил, что 7—8 лет назад строительство жилья отсутствовало более чем в 1000 населенных пунктов. Хотя ситуация улучшилась, таких населенных пунктов все еще остается значительное количество. Поэтому, по его мнению, распространение семейной ипотеки на вторичное жилье в таких городах является «очень хорошим и сильным решением».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранения программы семейной ипотеки под 6% годовых. Кроме того, он предложил расширить ее действие на вторичный рынок жилья в регионах с недостаточным объемом нового строительства.

Рената Валеева