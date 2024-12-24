СМУ-88 начало строительство жилого комплекса в Нижнекамске

Проект с переменной этажностью и трендовой архитектурой появится на месте пустыря в центре города.

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Казанская группа компаний «СМУ-88» начала строительство своего первого жилого комплекса в Нижнекамске. Проект бизнес-класса, который появится в самом центре нефтехимической столицы Татарстана — в 15-м микрорайоне, рядом с парком «Семья», — назвали «Калина». ЖК будет включать шесть домов переменной этажности — от 9 до 25 этажей — общей площадью порядка 60 тыс. квадратных метров. Два дома первой очереди планируют сдать в IV квартале 2027 года.

Архитектурная концепция проекта разработана казанским архитектурным бюро «Мостаф». Она объединяет в себе современные решения с элементами городской идентичности. Высотные башни комплекса формируют визуальные «ворота» в центр города и ориентируют к одной из ключевых доминант Нижнекамска — телебашне. В отделке используются кирпич и композитные материалы благородных цветов: светло-бежевые и сероватые оттенки продолжают традицию Нижнекамска как «белого города», а вставки зеленого цвета создают яркий акцент и оживляют архитектуру.

предоставлено ГК "СМУ-88"

«Мы благодарны Нижнекамску за теплый прием и приложим все усилия, чтобы наш проект стал украшением города. Мы планируем воплотить в нем все наши стандарты и создать такую среду, чтобы она стала новой точкой притяжения», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Закрытый двор жилого комплекса спроектирован с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь появятся спортивные и детские площадки, зоны отдыха с перголами, пешеходные дорожки, открытая площадка с возможностью трансформации в амфитеатр, велопарковки и дог-боксы. Массивное ландшафтное озеленение представлено цветущими растениями, природными цветниками и искусственными холмами.

В дизайнерских холлах появятся зоны ожидания с мягкой мебелью, колясочные и лапомоечные. Войти в подъезды можно будет по BLE/RFID-метке, QR-коду, Face ID или электронному пропуску, а для детей предусмотрели специальные браслеты для домофона. Для удобства жителей в вестибюле будет работать бесплатный Wi-Fi, а в квартирах предусмотрена система автоматической передачи показаний счетчиков.

предоставлено ГК "СМУ-88"

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и на сегодняшний день признана «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Республики Татарстан. Согласно информации единого ресурсного застройщика (ЕРЗ), СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. В настоящее время, по данным единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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