На реставрацию памятника павшим воинам в Казани выделят дополнительное финансирование
На реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) — памятника павшим воинам в Казани направят более 300 млн рублей. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.
По его словам, половина финансирования выделена из регионального бюджета, а вторая половина — из федерального. Он добавил, что сумма может увеличиться примерно на 50 млн рублей.
В конце октября стало известно, что в августе 2025 года в Казани должен открыться после реставрации храм-памятник павшим воинам, построенный в 1823 году. В частности, здесь проведут немало работ, чтобы оградить памятник от воды.
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