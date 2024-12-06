На реставрацию памятника павшим воинам в Казани выделят дополнительное финансирование

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

На реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) — памятника павшим воинам в Казани направят более 300 млн рублей. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

По его словам, половина финансирования выделена из регионального бюджета, а вторая половина — из федерального. Он добавил, что сумма может увеличиться примерно на 50 млн рублей.

В конце октября стало известно, что в августе 2025 года в Казани должен открыться после реставрации храм-памятник павшим воинам, построенный в 1823 году. В частности, здесь проведут немало работ, чтобы оградить памятник от воды.

Елизавета Пуншева