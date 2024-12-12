Казань вошла в четверку самых дорогих городов по стоимости новостроек

Фото: Динар Фатыхов

Столица Татарстана стала четвертым городом России после Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга по дороговизне жилья, отмечают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». Цена квадратного метра новостроек сегодня составляет 221 563 рубля, и с ноября 2023 года этот показатель увеличился на 16,6%. Купить квартиру в новостройке в Казани в среднем можно за 10,8 млн рублей, подсчитали в Mirkvartir.ru, и цена среднего лота выросла за год на 9,7%.

«Проблема покупателей недвижимости сейчас заключается не только в дороговизне ипотеки, но и в росте стоимости отделки. Купить квартиру с отделкой в новостройке в Казани становится все труднее — их предложение на первичном рынке сокращается. Самостоятельный же ремонт обойдется покупателю в 30—50% от стоимости квартиры», — констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

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