Правительство выделило 23,5 млрд рублей на льготную ипотеку для IT-специалистов

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Председатель правительства России подписал распоряжение о выделении 23,5 млрд рублей из резервного фонда на программу льготной ипотеки для сотрудников аккредитованных IT-компаний, сообщила «Российская газета».

Эти средства позволят улучшить жилищные условия не менее чем 80,5 тысячи человек до конца 2024 года.

Минцифры России поручено отслеживать эффективность использования выделенных средств и представить доклад в правительство до 1 марта 2025 года. Напомним, в течение 2024 года программа неоднократно приостанавливалась из-за исчерпания лимита финансирования.

В 2025 году в России могут ввести льготную ипотеку для учителей и врачей. По мнению экспертов «Реального времени», инициатива будет способствовать поддержке госслужащих, однако необходимо распространить ее не только на первичный рынок.

Рената Валеева