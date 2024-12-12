Казань заняла второе место среди городов по спросу на посуточную аренду в Новый год

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в топ-3 городов по популярности аренды жилья в новогодние праздники. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Почти пятая часть всех забронированных квартир приходится на Москву, где средняя стоимость аренды жилья на сутки составляет 6 800 рублей. На втором месте по популярности — Казань (16% бронирований), а на третьем Санкт-Петербург (14%). В этих городах средняя стоимость аренды одинакова — 5 800 рублей в сутки.

Нижний Новгород (5,6%), Кисловодск и Тюмень (по 3,6%) вошли в топ-10 городов с наибольшим спросом на краткосрочную аренду жилья. Сочи (2,7%, 5,5 тыс. руб.) и Краснодар (1,9%, 3,5 тыс. руб.) также популярны. Ростов-на-Дону (1,6%, 3,5 тыс. руб.) входит в список востребованных направлений.

Большинство людей, 70%, положительно оценивают аренду квартир на короткий срок. Главным преимуществом, по мнению 32% опрошенных, является более выгодная цена по сравнению с отелями и гостиницами.

Напомним, отели Казани демонстрируют большую востребованность, чем московские места размещения: доля забронированных номеров с 31 декабря по 2 января на данный момент составляет 70% против 60%. Однако, как «Реальному времени» рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина, столица республики отстает от собственных прошлогодних показателей. Тогда туристы начали бронировать отели на праздничные выходные еще в сентябре. Подробнее о ситуации в отельном секторе — в материале.

Дарья Пузикова